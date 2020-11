Szinte sosem látott események tarkították a Nemzeti Futball Liga (NFL) 12. fordulóját, azon belül is a Denver Broncos–New Orleans Saints találkozót. A két irányító szinte minden negatív rekordot megdöntött, de a szituáció miatt ez aligha volt meglepő. Patrick Mahomes és Tyreek Hill is történelmi számokat produkált, de ők erre büszkék is lehetnek.

A koronavírus terjedése sajnos továbbra sem lassul a világban, nemcsak nálunk vagy a térségben, de Észak-Amerikában sem. A kaliforniai Santa Clara megyében a következő három hétre betiltottak minden olyan sporttevékenységet, ami testi kontaktussal járt, ennek értelmében az előző Super Bowl vesztese,

a San Francisco 49ers földönfutóvá vált, hiszen nem edzhet és nem is rendezheti meg hazai meccset.

Szerencsére ebben a fordulóban a Los Angeles Ramsnél vendégeskedett Kyle Shanahan csapata, és ha már ott volt, a védelmének, valamint Robbie Gould utolsó másodperces mezőnygóljának köszönhetően győzelmet ünnepelhetett.

A Covid súlyosan felütötte a fejét a Baltimore Ravensnél is, amelynek a Pittsburgh Steelers elleni csoportrangadóját kellett elhalasztani magyar idő szerint szerda hajnalra. Csakhogy a helyzet nem ilyen egyszerű, a Hollóknál ugyanis az elmúlt nyolc napban folyamatosan születtek a pozitív teszteredmények, így nagy kérdés, hogy ha lesz egyáltalán meccs, akkor a Ravens milyen összeállításban lép pályára. Az is megfigyelhető, hogy a fertőzés főleg a támadójátékosokat érinti, eddig legalább hét kezdő kidőlt,

köztük a tavalyi MVP, Lamar Jackson is.

Az NFL náluk belement a halasztásba, a Denver Broncos esetében viszont érdekes módon nem, és innen kezdődik a tragikomédia.

Kevesebb mint 24 órával a New Orleans Saints elleni összecsapás előtt kiderült, hogy az együttes csereirányítója, Jeff Driskel koronavírusos. Ez még önmagában nem lenne ok az időpont-változtatásra, csakhogy Driskel néhány nappal korábban részt vett az irányítók szokásos megbeszélésén, a többiekkel együtt:

ott volt a kezdő, Drew Lock, a harmadik számú QB, Brett Rypien, valamint a gyakorlócsapattal edző, a Jacksonville-drukkereknek azóta is rengeteg rémálmot okozó Blake Bortles.

A meeting viszont maszkok nélkül zajlott, így amikor Driskel pozitív eredménye után elkezdődött a kontaktkutatás, a három másik irányítót extra kockázatú potenciális fertőzőnek minősítették, azonnal izolálták őket, a Covid-protokoll megszegése miatt pedig még büntetésre is számíthatnak.

A coloradói csapat tehát QB nélkül maradt, a vezetőség először halasztást kért az NFL-től, majd amikor jött az elutasítás, akkor újabb kérvényt nyújtott be a klub,

hogy Rob Calabrese-t, a támadósor minőségellenőrét, azaz egy olyan segédedzőt nevezhessen, aki 8 éve nem játszott mérkőzésen, és akkor is egyetemi szinten.

Erre is nemleges válasz érkezett, így maradt az egyetlen olyan opció, aki a gyakorlócsapat tagja és valaha már játszott irányítót: Kendall Hinton.

Róla már az egyetemi évei alatt kiderült, hogy nem lesz belőle NFL-sztár, eleinte csereirányítóként kapott szerepett, majd amikor látták, hogy teljesen reménytelen, átképezték elkapónak. Ez nem egyedi eset, például Julian Edelmannek vagy Mohamed Sanunak is hasonló a karrierútja, csakhogy Hinton elkapóként sem volt túl meggyőző, nem is kelt el a drafton. A Denver szabadügynökként igazolta le a gyakorlócsapatba, aztán bekövetkezett az, amire valószínűleg ő sem számított:

kezdő irányító lett az NFL-ben, méghozzá anélkül, hogy egyrészt bármikor is gyakorolt volt a csapattal, másrészt úgy, hogy alig volt olyan csapattársa a nagycsapatban, akivel valaha is személyesen találkozott volna.

És akkor még nem is beszéltünk az ellenfélről, ahol Drew Brees sérülése miatt a liga legjobb svájci bicskája, Taysom Hill irányított, életében másodszor kezdőként.

A meccs pedig pontosan azt hozta, amire számítani lehetett.

A Saints a második negyedben úgy vezetett 14–0-ra, hogy 1 (!) passzolt yardja volt, bár ez még mindig több, mint amennyi a Broncosnak. A különbség, hogy egyik oldalon működött a futójáték, a másikon nem. Pedig egyik csapat sem titkolta a stratégiát, a Denver például úgy kezdte a találkozót, hogy nem volt irányító a pályán.

A vége 31–3-as kiütés lett, valamint rengeteg negatív rekordgyanús adat.

Hinton 1/9-es mutatóval végzett, egyetlen jó passza 13 yardot ért és Noah Fant kapta el. Kétszer is eladta a labdát, azaz többször passzolt az ellenfélnek, mint csapattársnak.

22 éve nem fordult elő, hogy egy csapat maximum egy sikeres passzal és maximum 20 passzolt yarddal zárjon egy mérkőzést,

akkor a Chargers később csúnyán megbukott újonca, Ryan Leaf hozott össze 1/15-öt és 4 yardot. Ez persze nem meglepő, Hinton az NFL egyik legjobb védelme ellen zuhant bele a mély vízbe, a Broncostól még a 3 szerzett pont is remeknek számít ilyen körülmények között.

A túloldalon Hill sem sziporkázott,

78 yardig jutott, azaz a két QB összesen 91 yardot termelt. Utoljára 1979-ben, tehát még bőven a futójáték által dominált érában fordult elő, hogy ugyanazon a meccsen a két kezdő együtt ilyen keveset hozzon össze.

Mindenképpen történelmi meccset láthatott tehát az, aki úgy gondolta, érdemes ezzel kínoznia magát.

Na de nem csak negatív csúcsok születtek a játéknapon. A Kansas City Chiefs és a Tampa Bay Buccaneers találkozóját várhattak a leginkább a semleges nézők, azaz a Patrick Mahomes–Tom Brady csatát. Az első negyedben a KC lesöpörte a pályáról a hazaiakat, Mahomes pedig rekordot döntött:

359 yardot passzolt az első 15 percben, ami 1991 óta a legtöbb egy negyed alatt.

Kedvenc célpontja, a szélvészgyors Tyreek Hill volt leginkább elemében, ő az első játékrész után 7 elkapással, 203 yarddal és 2 touchdownnal állt, erre a számsorra még soha senki nem volt képes. A második TD-nél annyira üresen maradt, hogy hátraszaltóval érkezett meg a célterületre.

A Tampa szenvedett eleinte, a hazai drukkerek többször is kifütyülték a Brady vezette támadóegységet. Aztán a címvédő kissé belealudt a meccsbe, és a Bucs visszajött mínusz 3-ra, de az egyenlítésért/győzelemért végül nem is támadhatott. Mahomes 462 yarddal és 3 touchdownnal, Hill 12 elkapással, 269 yarddal és 3 elkapott TD-vel fejezte be a rangadót.

További rekordokat is hozott a vasárnap: sokat szidjuk a rúgókat, amikor kulcspillanatokban hibáznak, de biztosan nem Jason Sanderst. A Miami Dolphins kickere a New York Jets elleni siker során értékesített egy 54 és egy 51 yardos field goalt is,

ezzel zsinórban 10 sikeres 50+-os kísérletnél jár, ami NFL-csúcs.

Szintén elismerésre méltó a Carolina Panthers újonc safet-jének, Jeremy Chinn-nek a teljesítménye. A védő azt a hihetetlen bravúrt hajtotta végre, hogy két egymás utáni játékban is touchdownt ért el. Először a Kirk Cousins által elejtett labdát vitte vissza TD-re, majd amikor újra támadhatott a Minnesota, akkor Dalvin Cooktól vette el és szaladt vele vissza az end zone-ig, a két play között hivatalosan 11 másodperc telt el.

Chinn lett az első védő, aki két egymást követő játékból is hatpontost szerzett,

valamint az első olyan játékos, aki több mint 10 szerelést és legalább 2 touchdownt is bemutatott ugyanazon a mérkőzésen.

Az öröme azonban nem lehetett teljes, a Vikings ugyanis az utolsó percben fordítani tudott, és behúzta a győzelmet.

A Tennessee Titans futójától, Derrick Henrytől már megszokhattuk az űrszámokat, és ezúttal sem kellett csalódnunk benne. 178 futott yard és 3 touchdown (140-et az első félidőben szerzett) az Indianapolis Colts elleni győztes csoportrangadón, ráadásul átlépte az 5000 karrieryardot.

A Cleveland Browns két ponttal nyert a Jacksonville Jaguars ellen, ezzel megvan a 8. idei győzelme, amivel eldőlt, hogy a liga eddigi bohóccsapata

2007 év után először nem fog negatív mérleggel zárni.

A Jaguars tulajdonosa a vereség után azonnali hatállyal menesztette Dave Caldwell általános igazgatót.

A New York Giants legyőzte a Joe Burrow-t a múlt héten elveszítő Cincinnati Bengalst, amivel sorozatban harmadik sikerét ünnepelhette.

Ez volt a franchise 700. győzelme az NFL-ben, ennél többel csak a Chicago Bears és a Green Bay Packers büszkélkedhet.

A Giants ráadásul átvette a vezetést az NFC (L) Eastben, az viszont gondot jelenthet, hogy Daniel Jones megsérült.

A vasárnapot épp a Green Bay–Chicago örökrangadó zárta, de az izgalmak elmaradtak, Aaron Rodgersék simán nyertek hazai pályán.

NFL, 12. játékhét:

Indianapolis Colts–Tennessee Titans 26–45

Cincinnati Bengals–New York Giants 17–19

Buffalo Bils–Los Angeles Chargers 27–17

Atlanta Falcons–Las Vegas Raiders 43–6

Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns 25–27

New York Jets–Miami Dolphins 3–20

New England Patriots–Arizona Cardinals 20–17

Minnesota Vikings–Carolina Panthers 28–27

Denver Broncos–New Orleans Saints 3–31

Los Angeles Rams–San Francisco 20–23

Tampa Bay Buccanneers–Kansas City Chiefs 24–27

Green Bay Packers–Chicago Bears 41–25

csütörtökön játszották:

Detroit Lions–Houston Texans 25–41

Dallas Cowboys–Washington Football Team 16–41

hétfőn játsszák:

Philadelphia Eagles–Seattle Seahawks

kedden játsszák:

Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens