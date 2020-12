Elszabadult az NFL 160 kilós buldózere, négy ember tudta csak megállítani - videó

Mintha csak 2017-et írnánk: Tom Brady tetemes hátrányból fordít az Atlanta ellen, Antonio Brown touchdownja győzelmet jelent csapatának, Dez Bryant is elkap egy hatpontost, a New York Jets pedig szerencsétlenkedik. A 15. forduló után már a playoff mezőnyét ábrázoló kép is tisztul, az 1/1-ért és Trevor Lawrence-ért vívott harc viszont új fordulatot vett, mivel már nincs nyeretlen csapat a ligában, sőt, ismét megvalósult a teljes körbeverés.

Ahogy a történelem, úgy az NFL is rendszeresen ismétli önmagát. A Circle of Parity, azaz az egyensúly köre már többször is bezárult az elmúlt években, tavaly is megtörtént.

Vannak azonban olyan események, amik inkább a fehér holló előfordulási rátájához hasonlítanak, ilyen például az, hogy Bill Belichick ne pozitív mérleggel fejezzen be egy szezont. Márpedig 2020 ezt is elhozta, erre utoljára 2000-ben volt példa, azaz egy 19 éves sorozat szakadt meg. A rekordot a legendás Tom Landry tartja 20-szal.

Belichick másodszor fog lemaradni a Patriots-cal a playoffról, ez 2008-ban fordult elő vele először,

az volt az a szezon, amelynek első mérkőzésén Tom Bradynek elszakadt a keresztszalagja.

Bezzeg Brady...

A Tampa Bay irányítója, akárcsak 2017 februárjában, most vasárnap is komoly hátrányban találta magát az Atlanta Falcons ellen. Akkor egy legendás fordítás és az 5. Super Bowl-győzelem lett a vége, és bár most közel sem volt ekkora a tét, a Bucs fontos sikert aratott. Hiába a 17–0-s és 24–7-es hátrány, Brady megint jött és fordított.

Erre már a Falcons Twitter-fiókja sem tudott érdemben reagálni.

A győztes touchdownt Antonio Brown kapta el, neki ez volt az első a Buccaneers játékosaként.

Brownhoz hasonló múltidézésre hívott minket Dez Bryant, aki az elmúlt években megjárta a hadak útját. 2017 végén a Dallas kitette a keretéből (három évvel azelőtt még tagja volt az NFL álomcsapatának), 2018-ban leigazolta a New Orleans Saints, ahol az első edzésén elszakadt az Achilles-ina, így azt a szezont és a 2019-est is teljes egészében kihagyta.

Idén a Baltimore Ravens szerződtette a gyakorló csapatba, majd felkerült az első keretbe és meccsen is bemutatkozhatott. Aztán elkapta a koronavírust, kis híján besokallt és vissza akart vonulni, de szerencsére nem tette. Kitartása touchdownt eredményezett vasárnap, 2017. december 10. óta az elsőt.

Nemcsak ez volt az egyetlen említésre méltó esemény a Baltimore Ravens–Jacksonville Jaguars találkozón. A hazaiak újonc támadófalembere, Tyre Phillips hihetetlen futást produkált, miután a Lamar Jackson által elejtett labda előtte kötött ki.

Pont így néz ki, amikor megindul egy 196 centiméteres, 156 kilogrammos monstrum.

A Ravens 40–14-re győzött a Jags ellen, aminek alighanem mindkét csapat szurkolói örülnek. A Baltimore továbbra is komoly csatában áll a playoffért, míg a Jacksonville a vereségeket gyűjtögeti annak érdekében, hogy a 2021-es drafton megszerezze az első választás jogát, azzal pedig kihúzza a Clemson egyetem irányítóját, Trevor Lawrence-t. Csakhogy eddig hiába reménykedett a Jags, az 1–12-es mérleg ugyanis hátulról a második helyre volt elég, mivel a New York Jets 0–13-mal állt.

Adam Gase csapata hajmeresztő vereségeket mutatott be idén (pl. a Las Vegas ellen), és úgy tűnt, senki sem állíthatja meg őket a tankolási versenyben. Aztán jött a Los Angeles Rams, amely a két csapat találkozója előtt 17 pontos favorit volt a fogadóirodáknál, amely mégis fejet hajtott a Jets előtt. A győzelmet a veterán Frank Gore biztosította be, aki vasárnapi pályára lépésével NFL-rekordot döntött, ő lett a legtöbb mérkőzésen szereplő running back.

Az idény végén minden bizonnyal visszavonuló ikon többször is hangsúlyozta, hogy borzalmas lenne nyeretlen szezonnal befejezni a pályafutását, más kérdés, hogy ezzel az előre be nem kalkulált győzelemmel már a Jaguars birtokolja az 1/1-es draftcetlit, és csak annyit kell tenniük a megtartásához, hogy elbukják a hátralévő meccseiket.

NFL, 15. játékhét:

Washington Football Team–Seattle Seahawks 15–20

Minnesota Vikings–Chicago Bears 27–33

Indianapolis Colts–Houston Texans 27–20

Tennessee Titans–Detroit Lions 46–25

Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccanneers 27–31

Baltimore Ravens–Jacksonville Jaguars 40–14

Miami Dolphins–New England Patriots 22–12

Dallas Cowboys–San Francisco 49ers 41–33

Los Angeles Rams–New York Jets 20–23

Arizona Cardinals–Philadelphia Eagles 33–26

New Orleans Saints–Kansas City Chiefs 29–32

New York Giants–Cleveland Browns 6–20

szombaton játszották:

Denver Broncos–Buffalo Bills 19–48

Green Bay Packers–Carolina Panthers 24–16

csütörtökön játszották:

Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers 27–30 - hosszabbítás után