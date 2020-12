Tízezreket fizettek azért, hogy kedveceik ellen szurkolhassanak - videó

Az NFL 2020-as alapszakaszának utolsó előtti fordulójában több csapat is bebiztosította a helyét a playoffban, de vannak olyanok, amelyek a tutinak látszó pozícióból a szakadék szélére sodródtak. Az pedig már most eldőlt, hogy melyik együttes ölébe hullott az első választás joga a 2021-es drafton.

Egész évben úgy tűnt, hogy a New York Jetstől senki sem veheti el a 2021-es újoncbörzére szóló 1/1-es választási cetlit. Adam Gase alakulata annyira kilátástalanul játszott, hogy néhány meccsen azt lehetett hinni, valamilyen sörligás válogatáscsapat van a pályán, ha pedig szorosan alakult az adott találkozó, akkor azt is képes volt hajmeresztő módon elveszíteni.

Aztán az előző fordulóban hatalmas meglepetésre legyőzték a Los Angeles Ramst, és mivel a Jacksonville Jaguarsnak is csak egy győzelme volt addig, rögtön nyílttá vált a tankcsata.

A 16. fordulóban a Jacksonville a playoffért harcoló Chicago Bearst fogadta, a mérkőzésre korlátozott számban nézők is kilátogathattak.

No nem azért, hogy a hazaiakat buzdítsák, inkább az ellenfélnek drukkoltak,

hiszen egy vereséggel még közelebb kerülhettek az 1/1-hez és valószínűleg Trevor Lawrence-hez, akit az elmúlt évek legtehetségesebb egyetemi irányítójának tartanak. Nem csoda, hogy a Bears első touchdownjánál komoly üdvrivalgás tört ki.

Tegyük hozzá, hogy a járványhelyzet miatt nem minden csapat engedhet be nézőket a lelátókra, amelyik viszont igen, az is aranyáron. Még Jacksonville-ben is 60 dollár körül mozognak a legolcsóbb, a kakausülőre szóló jegyek, ami átszámolva majdnem 20 000 forint.

Azért a Jax is produkált szép játékokat, DJ Chark és az újonc elkapó, Laviska Shenault elkapása is szemet gyönyörködtető.

Persze azért nem vitte túlzásba az erőlködést a Jacksonville, amely simán, 41–17-re kikapott.

Ráadásul a New York Jets ismét elkövette azt a „hibát”, hogy győzött, ezzel végleg eldőlt, hogy az első választás (és minden bizonnyal Lawrence) a Jaguars játékosa lesz.

A Jets egyébként az ellen a Cleveland Browns ellen nyert, amelynek egyik elkapója sem volt bevethető a találkozón, mert mindannyian közeli kapcsolatba kerültek egy koronavírus-fertőzöttel. A hazaiaknak ráadásul annyira megjött a kedve a játékhoz a szezon végére, hogy fellapozták a playbook végét is, ahol megtaláltak néhány trükkös figurát. Így jöhetett össze Jamison Crowder touchdownpassza Braxton Berriosnak.

A Browns még így is az egyenlítésért támadhatott az összecsapás végén, de elvesztette a labdát, azaz a Jets sorozatban második meccsét nyerte meg. A Clevelandnek a lehető legrosszabbkor jött a vereség, a mérkőzés előtt még 93 százalékos valószínűséggel pályáztak az egyik playoffhelyre, ez azonban az utolsó forduló előtt 54 százalékra csökkent.

A Jets veterán futója, Frank Gore 48 yardot termelt a találkozón, amivel átlépte karrierszinten a 16 000 futott yardot. Ez korábban csak Emmitt Smithnek és Walter Paytonnak sikerült.

A liga egyik legrosszabb csapatának összejött, a legjobbnak viszont nem a trükkös játék. A címvédő Kansas City Chiefs borzalmasan szenvedett az Atlanta Falcons ellen az első félidőben, ezért Andy Reid igyekezett egy váratlan megoldással előrukkolni. Csakhogy Sammy Watkins dobása rövid lett Patrick Mahomesnak és interception lett belőle.

A bajnok a második félidőben már elfogadható teljesítményt nyújtott, a kitűnő tight end, Travis Kelce pedig rekordot döntött: már most 1416 elkapott yardnál tart, amivel megdöntötte George Kittle 2018-as szezoncsúcsát a tight endek között.

A KC-t így is a szerencse mentette meg, az Atlanta Falcons rúgója, Younghoe Koo (aki ebben a szezonban szinte hibátlanul célzott) elrontotta az egyenlítést jelentő mezőnygólt, így a Chiefs 17–14-re nyert. Mahomesék ezzel szezonbeli hatodik olyan találkozójukat vették sikerrel, amely egyetlen labdabirtokláson múlt, emellett az is biztossá vált, hogy övék az AFC első helye és ezzel együtt a pihenőhét a rájátszás első fordulójában.

Még egy rekord született vasárnap, a Los Angeles Chargers irányítója, Justin Herbert kiosztotta 28. hatpontos átadását, amivel Baker Mayfield újonccsúcsát adta át a múltnak.

Rendkívül fontos találkozót nyert meg a forduló előtt hármas vereségszériában lévő Pittsburgh Steelers,

amely 17 pontos hátrányból fordított az Indianapolis Colts ellen, és ezzel bebiztosította első helyét az AFC északi csoportjában.

Philip Riversék viszont nehéz helyzetbe kerültek, velük együtt ugyanis négy 10–5-ös mérleggel álló csapat van az AFC-ben (Cleveland, Tennessee Titans, Miami Dolphins), de ebből csak három juthat be a playoffba, ráadásul egyedül a Coltsnak nincs saját kezében a sorsa.

Az NFC-ben eldőlt, hogy a Seattle Seahawks végez az élen a nyugati divízióban, miután legyőzte a Los Angeles Ramst. Itt is három hely kiadó még: a roppant gyenge NFC Eastet még a Dallas Cowboys, a New York Giants és a Washington Football Team is megnyerheti, a maradék két pozícióért pedig a Rams, a Bears és az Arizona Cardinals vív meg a 17. fordulóban.

NFL, 16. játékhét:

Baltimore Ravens–New York Giants 27–13

Houston Texans–Cincinnati Bengals 31–37

Jacksonville Jaguars–Chicago Bears 17–41

Kansas City Chiefs–Atlanta Falcons 17–14

New York Jets–Cleveland Browns 23–16

Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts 28–24

Washington Football Team–Carolina Panthers 13–20

Los Angeles Chargers–Denver Broncos 19–16

Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles 37–17

Seattle Seahawks–Los Angeles Rams 20–9

Green Bay Packers–Tennessee Titans 40–14

szombaton játszották:

Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers 7–47

Arizona Cardinals–San Francisco 49ers 12–20

Las Vegas Raiders–Miami Dolphins 25–26

pénteken játszották:

New Orleans Saints–Minnesota Vikings 52–33

hétfőn játsszák:

New England Patriots–Buffalo Bills