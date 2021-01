Tom Brady véget vethet a tündérmesének, két legenda utolsó meccse jöhet

Évek óta téma volt a liga berkein belül az alapszakasz és a playoff átalakítása. A regulart a tévétársaságok miatt szerették volna meghosszabbítani, és a rájátszásreformnál is ez volt a fő mozgatórugó. Utóbbit végül már ebben a szezonban bevezették,

így a történelem során először főcsoportonként hét együttes jutott be és harcolhat tovább a Vince Lombardi-trófeáért.

Természetesen a lebonyolításon is változtattak, így mostantól konferenciánként nem az első kettő, hanem csak a legjobb csapat pihenhet az első fordulóban, vagyis az eddigi négy találkozó helyett hatot rendeznek ebben a fordulóban. Nézzük, hogy fog kinézni a vadonatúj névvel ellátott Super Wild Card Weekend.

AFC

Buffalo Bills (2.)–Indianapolis Colts (7.), szombat 19:05

A Buffalo óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évben, ez nagyban köszönhetően a fiatal irányítónak, Josh Allennek, akinek töretlen ütemben ível felfelé a pályafutása. 2020-ra új célpontot kapott Stefon Diggs személyében, az ő megszerzése telitalálatnak bizonyult,

ugyanis elkapások számában és elkapott yardokban is az élen végzett az egész NFL-ben.

Allen teljesítményére is jó hatással volt az érkezése, a QB szinte biztosan a legjobb 5 között végez majd az MVP-szavazáson.

Ez lesz a csapat első hazai playoffmeccse 1996 óta, de a járvány miatt biztosan elmarad az a fajta őrület, amit a Bills Mafia biztosítana.

Az ellenfél az az Indianapolis Colts lesz, amely a holtszezonban leigazolta a veterán Philip Riverst, aki ugyan visszafogott produkciót nyújtott, de így is stabilabb volt, mint elődje (és cseréje), Jacoby Brissett. Ha a passzjáték nem is, a futójáték többnyire remekül működött, ennek fő letéteményese az újonc Jonathan Taylor volt, aki a harmadik legtöbb yardot termelte a földön az NFL-ben.

A védelmekre nagy feladat vár, a Colts passz elleni védekezése átlag alatti volt az alapszakaszban, futás ellen viszont jól teljesített, igaz, a Bills inkább passzokkal szeret haladni,

Diggs kikapcsolása ezért kulcsfontosságú lesz.

A túloldalon is hasonló a helyzet, Taylortól kicsúszhat egy nagy meccs a futás ellen gyengécske Buffalo-védelem ellen, de a találkozó esélyese ezzel együtt is a Bills, így pedig könnyen lehet, hogy Riverst utoljára látjuk az NFL-ben.

Pittsburgh Steelers (3.)–Cleveland Browns (6.), hétfő 02:15

Vajon van pechesebb csapat a Cleveland Brownsnál? Azok után, hogy 2002 óta először végre bejutottak a rájátszásba, a csapatot elérte a koronavírus, több játékos és stábtag is elkapta,

például az Év edzője-díjra is esélyes vezetőedző, Kevin Stefanski, aki biztosan nem lehet ott az oldalvonal mellett a Pittsburgh Steelers ellen.

A bal oldali guard, Joel Bitonio elvesztése is hatalmas érvágás, aki a liga legjobb falának alapembere, saját posztján az NFL 2. legjobbja volt az alapszakaszban, ráadásul hét éve szenved a Brownsban, és alig várta, hogy végre belekóstoljon a playoffba.

Már csak azért is hatalmas veszteség, mert a Pittsburgh passzsiettetése a legjobb az NFL-ben, TJ Watt 15 sackkel megnyerte ezt a kategóriát, így Baker Mayfield retteghet. Mivel a két együttes egy divízióban szerepel, így kétszer már összefutottak idén, 1–1-re végeztek, igaz, a Browns az utolsó héten egy tartalékos Steelerst győzött le. A hatodik fordulóban viszont tarolt a Pittsburgh, Mayfieldet pedig gyakorlatilag szétszedte a ligaelit védelem.

A Browns a futójátékban bízhat, egyrészt mert ott sebezhető leginkább Mike Tomlin csapata, másrészt pedig egész szezonban remekül ment a futás, Nick Chubb és Kareem Hunt talán a legjobb RB-páros az NFL-ben.

A Steelers viszont ebben a legrosszabb statisztikákat produkálta a ligában, úgyhogy marad számukra a passzolás, Ben Roethlisberger szinte biztosan nem fog unatkozni. Szerencséjére kitűnő célpontjai vannak, legyen szó Diontae Johnsonról, JuJu Smith-Schusterről, vagy a kiváló újoncról, Chase Claypoolról. A veterán irányító komoly nyomásra számíthat, pass rushban a legjobbak közé tartozik a Browns is, igaz, ezúttal „csak” Myles Garrett-től kell tartania, Olivier Vernon ugyanis súlyos sérülést szenvedett, és a legjobb esetben is csak szeptemberben lesz újra bevethető.

Tennessee Titans (4.)–Baltimore Ravens (5.), vasárnap 19:05

A két csapat a tavalyi rájátszásban és az idei alapszakaszban is emlékezetes csatát vívott, némi meglepetésre mindkettőt a Titans nyerte. Derrick Henry az elsőn 195, a második 133 yardig jutott, valamint ő szerezte a győztes touchdownt a hosszabbításban. Vitán felül ő napjaink legjobb futójátékosa,

kolosszális termetéhez irgalmatlan erő és sebesség társul, akit nemhogy egy, de két ember sem biztos, hogy meg tud állítani.

Az alapszakaszban 2027 futott yardot hozott össze, amivel ő lett az NFL történetének 8. játékosa, aki átlépte a 2000-es álomhatárt, a 17 touchdownja pedig szintén első helyet ért neki.

Henry tavaly is elszabadult a Baltimore ellen:

Elképesztő teljesítménye elhomályosította a 33 TD-passzt és csak 7 interceptiont dobó Ryan Tannehillt, valamint az 1075 yardot összehozó, idén végleg berobbanó elkapót, AJ Brownt, ez a trió az egyik legpotensebb támadógépezetté vált idén.

A Baltimore-nak sem okozott gondot az előrejutás, a tavalyi MVP, Lamar Jackson most ugyan visszafogottabb volt (a két csapat idei találkozóján pedig már-már pocsék), de ez főleg csak a passzjátékában mutatkozott meg, a földön ismét 1000 yard fölött végzett. Ráadásul a két futó, JK Dobbins és Gus Edwards tökéletesen kiegészítette, nem csoda, hogy

a Ravens hozta a legjobb számokat futójátékban.

A Tennessee passzjátéka jóval erősebb, viszont a Ravens védelme pont az elleni jó, futás ellen pedig egyik sem működött túl hatékonyan, így igazi kemény focira és földharcra van kilátás.

NFC

New Orleans Saints (2.)–Chicago Bears (7.), vasárnap 22:40

Különleges playoffmenetelésbe vág idén a Saints, mivel ezek lesznek Drew Brees utolsó mérkőzései, ugyanis a legendás irányító bejelentette, hogy a szezon végén visszavonul. Már az alapszakasz sem telt zökkenőmentesen számára,

novemberben 11 bordája eltört, decemberben mégis visszatért.

A helyét a jolly joker Taysom Hill vette át, aki most is komoly szerepet kaphat, mert több kulcsember játéka is kérdéses. Michael Thomas valószínűleg pályára léphet, Alvin Kamara viszont koronavírusos kontaktszemély lett, így az ő játéka is az utolsó pillanatokban dől el. Ha esetleg mindketten maródiak lesznek, akkor a ligaelit védelmében bízhat Sean Payton, amely szinte minden mutatóban a legjobb egységek között volt idén.

Ráadásul a Bears támadósora nem éppen a legfélelmetesebb, bár Mitchell Trubisky éppen jó formában van, de nála sosem lehet tudni, mikor „őrül meg”, David Montgomery viszont az év második felére a liga egyik legmegbízhatóbb futójává nőtte ki magát. A chicagóiak védelme idén elmaradt a várakozásoktól, Khalil Mack magához képest gyengén játszott, Roquan Smith viszont végre letette a névjegyét, tőle mindenképp extra kell ahhoz, hogy a Bearsnek legyen esélye.

Az alapszakaszban már találkozott a két csapat, ott hosszabbításban nyert a Saints,

most sem panaszkodnánk, ha hasonló izgalmakat tartogatna ez az összecsapás.

Seattle Seahawks (3.)–Los Angeles Rams (6.), szombat 22:40

Ez is két divíziórivális csatája lesz, és ők is 1–1-re végeztek az alapszakaszban, jól ismerik egymást.

A Seahawks irányítója, Russell Wilson ellenállhatatlanul kezdte a szezont, de a végére visszaesett a teljesítménye, a Rams ellen pedig végképp nem brillírozott,

a két találkozón összesen 473 yardot és egy touchdownt passzolt, kétszer viszont eladta a labdát, és 11-szer sackelték.

A Seattle két elkapója, DK Metcalf és Tyler Lockett is kitűnő alapszakaszt produkált, szinte minden klubrekordot megdöntöttek, most viszont komoly próbatétel előtt állnak, mivel a Los Angeles védekezett a leghatékonyabban a passzjáték ellen az egész NFL-ben.

Ami a labda másik oldalát illeti, Jared Goff felemás szezonon van túl, ráadásul a két csapat legutóbbi találkozóján eltört a hüvelykujja, és egyáltalán nem biztos, hogy vállalni tudja a játékot. A Seattle pedig kiváló passzsiettetésben, és a passz elleni védekezése is összeállt az alapszakasz végére, futás ellen pedig folyamatosan ott volt a legjobbak között.

Rengeteg múlik azon, hogy Goff játszhat-e, és ha igen, akkor milyen lábbal kel fel, az ő jó játéka nélkül egyértelműen a Seattle-nek áll a zászló.

Washington Football Team (4.)–Tampa Bay Buccaneers (5.), vasárnap 02:15

A tipikus országos kettes. A Washington egy történelmien gyenge divíziót nyert meg, ami garantálta a playoffot és a hazai pályát a Tampával szemben, de azt talán senki sem tudja cáfolni, hogy a Buccaneers a jobb csapat.

A Football Team bejutására nem sokan számítottak, ehhez az is kellett, hogy a csapat az egész alapszakaszt elképesztő mentális töltettel játszotta végig. A vezetőedzőről, Ron Riveráról nyáron kiderült, hogy rákos,

a szezon alatt is folyamatosan kemoterápiás kezelésekre járt, és volt olyan is, hogy félidőben infúzióra kellett kötni.

Szerencsére azóta teljesen felgyógyult, és tünetmentes.

Ha ez nem lenne elég, ott van a veterán irányító, Alex Smith, aki olyan súlyos lábsérülésből tért vissza két év után, hogy korábban még azt sem lehetett tudni biztosan, hogy elkerülheti-e az amputációt. És bár nem hozott jó statisztikákat, a legfontosabb mutatója mégis kiemelkedő: vele hat meccsből ötöt megnyert a Washington. Még úgy is tündérmesébe illik a csapat szereplése, hogy a szezon közben Dwayne Haskins botrányosan játszott és viselkedett is, emiatt kiadták az útját.

A túloldalon pedig ott van a 43 éves Tom Brady, aki új csapatában ismét kivirágzott.

Bár kicsit döcögősen indult a kaland, végül 40 touchdownnal végzett, ennél többet csak 2007-ben passzolt.

Talán sosem állt rendelkezésére ennyire erős elkapósor, Mike Evans, Chris Godwin és Antonio Brown is kezd összeszokni vele, valamint ott van még Rob Gronkowski is. A támadófala is remekül védte a szezonban, és erre most is szüksége lesz, a Football Team passzsiettetése elit, az újonc Chase Young alighanem vérben forgó szemekkel fogja üldözni.

A Buccaneers védelme is jól teljesített ebben a szegmensben, futás ellen pedig a legjobban, úgyhogy Smithnek elég hosszú estéje lehet. A fővárosiaknál az elkapó Terry McLaurintől és a tight end Logan Thomastól is extra kell ahhoz, hogy bármennyi esélyük is legyen, de még elképzelni is nehéz, hogy ne a Tampa Bay jusson tovább.

Ja, és hiába van Brady 21 éve a ligában, ilyen mérkőzése még sosem volt:

ez lesz az első alkalom, hogy a wild card körben idegenben kell pályára lépnie.

A találkozókat az ARENA4 csatorna élőben közvetíti.