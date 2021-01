Az NFL két legnagyobb legendájának utolsó csatája jöhet

NFC

Green Bay Packers (1.)–Los Angeles Rams (6.), szombat 22:35

Az előrejelzések szerint fagypont körüli hőmérsékletben fogadja az előző héten az első kiemelés miatt pihenő Green Bay a hatodik kiemelt Los Angeles Ramst, amely némi meglepetésre a sérült Jared Goff-fal együtt is képes volt kiejteni a Seattle Seahawkst.

Aaron Rodgers fantasztikus alapszakaszon van túl, 48 touchdown passzal karriercsúcsot döntött, valamint

ebben a kategóriában, passzpontosságban és passer ratingben is az élen végzett, ő az MVP-cím legkomolyabb várományosa.

Kedvenc célpontja, Davante Adams 18 elkapott TD-je szintén a legtöbb volt a ligában, nem csoda, hogy mindketten bekerültek a szezon álomcsapatába. A futó Aaron Jones is remekelt az alapszakaszban, és akkor még ott van a tight end Robert Tonyan, valamint a második számú elkapó, Marquez Valdes-Scantling, akikre bármikor számíthat Rodgers. Akire viszont nem, az a liga talán legjobb baloldali tackle-je, az irányító első számú testőre, David Bakhtiari, akinek a hiányát megérezheti a támadófal, főleg a Rams életveszélyes pass rusha ellen.

Úgy tűnik, Aaron Donald kiheverte a bordasérülést, Leonard Floyd pedig fantasztikus formában játszik az utóbbi időben. A Los Angeles passz elleni védekezése egyébként is kiváló, Russell Wilsont a múlt héten teljesen hatástalanították,

ezúttal a cornerback Jalen Ramsey (aki szintén first team All-Pro lett) és Adams párharca lesz az igazi csemege.

A Rams támadósorában Goff műtött ujján sok múlhat majd, viszont a héten kiderült, hogy legjobb elkapója, Cooper Kupp sérüléssel bajlódik, és kérdéses a játéka. A kaliforniaiaknak a földön több esélyük lehet a Packers közepes futás elleni védekezésével szemben, de ahhoz az újonc Cam Akerstől legalább olyan jó játék (összesen 176 yard és egy TD) kell, mint a Seattle ellen.

New Orleans Saints (2.)–Tampa Bay Buccaneers (5.), hétfő 0:40

Drew Brees a mérkőzés előtt két nappal ünnepelte 42. születésnapját, de ezzel még mindig csak a második legidősebb játékosnak számít a két csapat keretében, a túloldalon ugyanis ott lesz a 43 éves Tom Brady. Két fantasztikus legenda, aki szinte mindent megnyert, amit lehet (Brees soha nem volt MVP, ami az NFL egyik legnagyobb istenkáromlása), majdnem az összes QB-kategóriában uralják az örökranglistát.

Kettejük összéletkora 85 év, ami a legmagasabb szám két irányítónál, aki egymás ellen játszott.

Igaz, az eddigi 84-es rekordot is ők állítottak fel az alapszakaszban, ahol kétszer találkoztak.

Ott még csak szoros sem volt a végeredmény, a Saints mindkétszer rendesen elpáholta a Buccaneerst, és a két QB teljesítménye között is ég és föld volt a különbség.

Fotó: Gettty Images Tom Brady (balra) és Drew Brees idén kétszer találkoztak az alapszakaszban

Brady az elsőn két touchdown mellett három interceptiont is dobott (az egyik pick6 volt), a másodikon 0 TD mellett háromszor is eladta a labdát. Brees ezzel szemben először kettő, majd négy hatpontost osztott ki.

Ami az egész éves teljesítményüket illeti, ott egyértelműen Brady kerekedett felül. 40 touchdownt passzolt,

a kezdeti nehézségek után szenzációs formába lendült, az alapszakasz 14. hete óta neki van a legtöbb touchdownja és passzolt yardja is az egész mezőnyben. Ehhez persze kellenek megbízható célpontok is, de azoknak sincs híján, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, de még Rob Gronkowski is bármikor képes megvillanni. A New Orleans azonban hatékony a passz ellen (és futás ellen is), ami korábban is gondot okozott Bradynek.

A Saints oldalán Michael Thomas az előző héten végre megszerezte első touchdownját, ő lubickolhat az átlag alatti Tampa-védelem ellen (már ami a passzjáték kikapcsolását illeti), Alvin Kamarára viszont nehezebb mérkőzés vár a liga legjobb futás elleni védelmével szemben.

Ne feledjük, ez lehet Drew Brees utolsó mérkőzése, a szezon után ugyanis visszavonul.

AFC

Buffalo Bills (2.)–Baltimore Ravens (4.), vasárnap 02:15

Sokan ettől a mérkőzéstől várják a legnagyobb csatát, nem is ok nélkül. A Buffalóban Josh Allen és Stefon Diggs is hozták az alapszakaszban látott formájukat az Indianapolis ellen, ráadásul Gabriel Davisből megbízható második számú elkapó vált az elmúlt időszakban. Viszont a Baltimore jól védekezik a passzjáték ellen,

Allenen pedig nagy lehet a nyomás a Ravens kiválónak számító passzsiettetése miatt.

Az is előfordulhat, hogy a csapatnak elő kell vennie a nem éppen acélos futójátékát, de az ellen a Ravens sem volt valami fényes az alapszakaszban, viszont az előző körben totálisan leszedték a pályáról az NFL legjobb futóját, Derrick Henryt.

A Tennessee ellen Lamar Jackson is összeszedte magát gyenge kezdés után, de a Ravens ezúttal sem a levegőben, hanem inkább a földön mozgatta a láncokat. A legjobb futójáték egy gyengécske futás elleni védelemmel csap össze,

ráadásul a Bills hátsó alakzata a mobilis irányítókkal szemben többször is felsült.

Azaz egyértelműen Jackson lehet a mérleg nyelve, kérdés, hogy fel tud-e nőni a feladathoz, eddig ugyanis a playoffban többször is megégett, de az előző héten végre meg tudott nyerni egy meccset.

Kansas City Chiefs (1.)–Cleveland Browns (6.), vasárnap 21:05

A pihent címvédő fogadja az előző forduló legnagyobb meglepetését okozó csapatot. A Clevelandet innentől kezdve nem lehet félvállról venni, hiszen a koronavírus által megtizedelve, vezetőedzője, Kevin Stefanski nélkül ejtette ki idegenben a Pittsburghöt, és alighanem a Kansas City ellen is erre készülnek, még ha ez nehezebb feladatnak is ígérkezik.

A Browns secondaryje meglehetősen alulteljesített a Steelers ellen, most pedig jön a Patrick Mahomes–Tyreek Hill–Travis Kelce fémjelezte, brutális KC-gépezet. Utóbbi a tight endek között NFL-rekordot döntött szezonbeli 1416 elkapott yardjával, emellett behúzott 11 TD-elkapást is.

Hillnek is volt 1276 yardja és 15 touchdownja, és akkor még ott van a Sammy Watkins, Mecole Hardman, Demarcus Robinson trió, amelynek mindhárom tagja 400 yard fölött zárt.

Mahomes teljesítménye az alapszakasz utolsó három meccsén meglepően visszaesett (4 interception, 7 sack), de valószínűleg jót tett neki, hogy rápihenhetett a folytatásra.

Clyde Edwards-Helaire játéka kérdéses, így a veterán Le’Veon Bell több labdát kaphat.

A túloldalon a liga egyik legjobb futójátéka okozhat fejfájást a maximum átlagosnak mondható Chiefs-védelemnek.

Nick Chubb a Steelers ellen is jó volt, Kareem Hunt pedig először lép pályára volt csapata ellen, azaz biztos, hogy rendkívül motivált lesz. A KC mellett szólhat azonban, hogy tavaly a főcsoportdöntőben sikerült megoldaniuk Derrick Henry likvidálását is. A passz ellen pedig egész jók, viszont a red zone-on belül ligautolsó volt a csapat, úgyhogy Baker Mayfieldéknek a lehető legtöbbször el kell jutniuk odáig, hogy legyen esélyük a bombaerős címvédő ellen.

A találkozókat az ARENA4 csatorna élőben közvetíti.