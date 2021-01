Vajon az irányítók ikonikus öszecsapását hozza az NFC konferenciadöntője?

Az amerikai sportsajtó egy betűre volt minden idők legikonikusabb címadásától. Egy nyomorult „d” az, ami ettől fosztotta meg őket: The Brady Bunch Goes To Mister Rogers' Neigborhood.

A fordítás kb annyi, hogy a Brady-banda bemegy Mr. Rogers utcájába, de ettől nem vagyunk beljebb itthon ugye, mert nem égett úgy (meg sehogyse) belénk ez a két ikonikus amerikai sorozat, a Brady Bunch és a Mister Rogers' Neigborhood, amiken viszont több amerikai generáció nőtt fel, kábé úgy mint nálunk a Tévémacin. A „d” persze Aaron Rodgers nevében található, a Green Bay Packers QB-je lett az ünneprontó.

Ennek persze semmi köze nincs a magyar idő szerint este 9-kor kezdődő NFC főcsoportdöntőhöz, de az ilyen kis színes izéktől lesz egy számoktól és szakkifejezésektől hemzsegő meccsbeharangozó érdekesebb, mint a Győri Gumi Kft éves mérlege (bár a korábban futballcsapatot is a nevére vevő cég táblázatai tuti tartogatnak meglepetéseket). A lényeg persze a meccs, Brady vs. Rodgers, Tampa Bay Buccaneers a Green Bay Packers ellen, történelmi lehetőségek, statisztikai rekordok, legendák a Lambeau Field gyepén, a semleges szurkoló egyik szeme sírni fog a konferenciadöntő után, mert a liga két legmeghatározóbb veterán irányítója közül csak az egyik kerülhet be a Super Bowlba.

Ha a Tampa

A Buccaneers az a csapat, aminek skizofrén módon egyszerre van a legkevesebb és a legtöbb vesztenivalója. Ha nem lesz meg a döntő, hát istenem, legutóbb a főcsoportot 2002-es idényben nyerték meg (menten utána a Super Bowlt is – az Oakland Raiderst verték agyon), a playoffban meg 2007-esben jártak, 13 éve, ugye. Úgy kezdték az NFL-karriert, hogy 26(!) meccset vesztettek el zsinórban, 1983 és 1996 között pedig egy pozitív mérlegű évadot sem tudtak összehozni. Örök lúzernek lenni azért kényelmes mert ha buksz, hoztad az elvárásokat, és ha netán playoffba jutsz és nyersz egyet, a nevedet menten belevésik a városháza falába, és nincs olyan, hogy kötelező hozni a következő meccset is.

Mindez egészen 2017. május 23-ig még igaz is lehetett volna (a szurkolóik tuti nem így gondolják), de ezen a napon az NFL az eredetileg kijelölt LA helyett Tampának adta az 55. Super Bowlt, a csapat átalakítását meg eleve tervezgető tulajdonosok nekiláttak egy olyan alakulat összerakásának, ami 2021. február 7-én hazai pályán képes legyen megnyerni a Vince Lombardi-trófeát (erre eddig még nem volt példa, mellesleg). A jelenlegi Tampáról ezt nagy bizonyossággal nem lehet kijelenteni ugyan (értsd: a családi dugipénzt nem tenném fel rá), de ha a Packerst megverik, a döntőben már bármi lehet. A 43 éves Tom Bradyt is azért igazolták le, hogy legyen egy olyan QB-jük, aki nem úgy hajigálja az interceptionöket, mintha kötelező lenne (az elődje, Jameis Winston egy idény alatt összehozott harmincat, míg Bradynek négy évad kellett 29-hez), látott már playoffmeccset, és nem esik kétségbe, ha 150 kilós hústornyok akarják agyonverni. A támadóegységre bátran számíthat, Mike Evans, Chris Godwin, Scotty Miller, Rob Gronkowski, Cameron Brate, Ronald Jones II vagy Leonard Fournette egyenletes teljesítményt nyújtottak, és ugyan a sérült Antonio Brown hiányozni fog, de ha eljutnak a döntőbe, tuti meggyógyul.

A Buccaneers akkor nyerhet ha pont úgy játszanak, mint októberben, amikor a Packers első vereségét szenvedte az idényben, ráadásul úgy, hogy 10-0-ra még vezettek is. A vége 38-10 lett, a Tampa két turnoverből csinált 14 pontot (csak úgy mellesleg a Saints ellen múlt héten négyből 21 sikerült), és ha a relatíve fiatal védelmük nem ijed meg a jóval tapasztaltabb Packers-támadóktól. És ha nyernek, akkor Tom Brady mindössze egy győzelemre lesz attól, hogy több Super Bowlt nyerjen (hetet), mint az NFL történetében bármelyik csapat.

Ha a Packers

Aaron Rodgers is tudja, milyen Super Bowlt nyerni, 2010-ben sikerült neki, de azóta a „sajtfejűek” nem jutottak döntőbe, így ha valaki azzal méri a sikert, hogy a vége egy kupa legyen, nem sok babér termett a csapatnak, amit pedig az NFL egyik meghatározó franchise-jának tartanak, és nemcsak az 1959–67 közötti aranykor miatt, amikor Vince Lombardi volt az edzőjük, hanem a közelmúlt miatt is: Rodgers elődje, Bret Favre minden idők egyik legjobb irányítója volt, 297 meccsen lépett pályára zsinórban, és 1997-ben és 1998-ban is győzelemre vezette a csapatot. Na persze az is ott van, hogy a Packerst lehet leglelkesebben utálni a fejükön (műanyag) cheddar sajtdarabokat viselő rajongóikkal együtt.

Rodgers idei teljesítménye egyébként simán ér egy Super Bowlt, MVP-esélyes évada volt 48 TD-passzal az alapszakaszban (ő passzolt a legpontosabban is). Ami a Buccaneers fölé emeli őket az, hogy a futó- és passzjátékuk szinte egyformán jó, és van annyira jó, hogy a védőegységnek ne kelljen mással foglalkoznia, csak az elsődleges feladatával. Nem mondom, hogy a Packers játssza a legszexibb futballt, vagy azt, hogy ha választani lehet hat meccs között, akkor az övék elé ülnék le, de a hatékonyságuk megkérdőjelezhetetlen, Rodgersről meg már írtam, miért méltó ellenfele Bradynek. Egy dolog viszont ott lebeg a levegőben: Rodgers tíz éve igyekszik vissza oda, ahova Brady hazajárt, a nagydöntőbe, és ha most sem jön össze neki, lehet a jövője is megkérdőjeleződik a csapatnál.

Ehhez persze nyerni kell ma este kilenckor, amihez a red zone offense tehet hozzá nagyon sokat még (78.5%-os hatékonysággal messze a legjobbak a ligában), illetve Aaron Jones futójátéka és Davante Adams elkapásai (Rodgers 18 TD passzt adott neki az alapszakaszban). A hazai közönségre teljes egészében a Covid miatt nem számíthatnak, pedig a Lambeau Field atmoszférája az egyik legjobb a ligában, a szurkolók beüvölthetnék a döntőbe őket, ha nagyon szorulna a hurok.

A mérkőzés kommentátora Kerek István lesz, szerinte ez vár ránk ma este:

A Tampa Bay Buccaneers ezúttal már nem engedhet meg magának olyan kezdést a támadóoldalon, mint amilyet a Saints ellen összehozott – már csak amiatt sem, mert a Green Bay Packersé a liga leghatékonyabb támadósora, főleg a vörös zónában kegyetlenek Rodgersék. Az első snaptől kezdve rá kell lépnie a Brady vezette offense-nek a gázpedálra, nehogy idő előtt nagy hátrányt szedjen össze – ennélfogva nehéz elképzelni, hogy hasonló futásorientált játékhívást lássunk vendég oldalon, mint egy héttel korábban a New Orleans ellen. A liga legjobb támadósorával szemben viszont lehet még az agresszív játékhívás sem lesz elegendő. Rodgersék amellett hogy a legtöbb pontot teszik fel a táblára mérkőzésenként, az órát és ezáltal a játék ritmusát is kontrollálják a meccseik túlnyomó részében. Egy pontháborúba torkolló, labdaeladásoktól mentes meccsen nem látom, hogy ez a Buccaneers túl tudja dobni az ellenfelét. A múlt héten a két támadósor között a legnagyobb különbség az volt, hogy míg Rodgersék képesek voltak stabilan végigmenetelni hosszú pályán, addig a Buccaneersnek szüksége volt arra, hogy a védelem rövid pályát teremtsen a támadóknak. De egy nagy játék jön a vendégvédelemtől és ez el is dönti a párharcot: a Tampa Bay Buccaneers jut Super Bowlba, 28–24-es sikerrel.

A szakkommentátor ezúttal Zahovay Ádám lesz, a magyar egyetemi válogatott támadókoordinátora, aki így látja az esélyeket:

Az elmúlt évtizedek két irányítóikonja csap össze úgy, hogy semmi jelét nem mutatják, hogy lassítanának. Két olyan támadósor, ahol egyaránt vannak ismerős veteránok, berobbanó fiatalok és nagy személyiségek is. Két olyan védelem, amelyik bármelyik hétvégén tud meccseldöntőt harapni. Egy epikus összecsapás a Lambeau Field fagyott tundráján. Mitől lesz az NFC főcsoportdöntője mégis IGAZÁN izgalmas? Az igazi pikantéria számomra két csapatfilozófia összecsapása. Az egyiknél nemcsak a sztárirányító köré szervezik a csapatot, de ahhoz is szabadkezet kap, hogy milyen játékosokkal és milyen játékokat szeretne játszani. Tom Brady ilyen szerepkörben nem volt, most viszont bizonyíthatja minden károgónak, hogy nem csak mindenidők legjobb rendszerirányítója, hanem nagyobb felelősséggel is elbír. A másik csapatnálnál a draft egyetlen választásával leszögezik: itt bizony a csapatvezetés irányítja a döntéseket, nem az irányító a döntéshozó. Aaron Rodgers karrierje – és az utóbbi idők NFL-jének – legjobb évét hozza úgy, hogy közben bele kellett illeszkednie A Rendszerbe. Jöhet egy negyedik negyedben eldőlő igazi tűzijáték, amit az dönt el, a Green Bay mennyire tud labdát szerezni, a Buccaneers pedig mennyire tud odaérni Rodgersre. A vége 31–28, a Green Bay Super Bowlba jut.

Borítókép: Mike Ehrmann/Getty Images Hungary