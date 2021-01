Megvédheti címét a Kansas City Chiefs

A címvédő Kansas City Chiefs és a Buffalo Bills AFC főcsoportdöntőjének legnagyobb kérdése előzetesen az volt, hogy milyen állapotban lesz Patrick Mahomes, a 2018-as alapszakasza legértékesebb játékosa, valamint a tavalyi Super Bowl MVP-je, akit az előző körben a Cleveland Browns elleni összecsapáson agyrázkódás miatt le kellett cserélni. Mahomes ráadásul egy lábujjsérüléssel is folyamatosan bajlódik, és nem lehetett tudni, ez mennyire hátráltatja a játékban.

Az elején nem sok mindenre kaphattak választ a szurkolók, hiszen a Buffalo Bills vezethette az első támadássorozatot, amelyet az újonc rúgó, Tyler Bass 51 yardos mezőnygólja zárt le.

Ezt követően a Chiefs és a Bills is gyorsan puntolni kényszerült, utóbbi azonban jól jött ki a dologból, hiszen Mecole Hardman, a Chiefs visszahordója – az együttes harmadik/negyedik számú elkapója – elejtette a labdát, így a vendégek közvetlenül az end zone közelből jöhetettek és Josh Allen passzával könnyedén TD-t is szereztek (0–9).

A Chiefs egyáltalán nem rogyott meg, miért is tette volna, hiszen a közelmúltban már többször is könnyedén dolgozott le, ennél jóval nagyobb hátrányt is a gárda a rájátszásban. Elég a tavalyi playoffban a Houston Texans elleni összecsapásra gondolni, ahol a texasiak az első negyed végén 24–0-ra vezettek az Arrowhead Stadionban, ahol ezt követően a Chiefs igazi mészárlást rendezett és 51–31-gyel küldte haza Bill O'Brien együttesét.

A Chiefs hamar jelezte, hogy valami hasonlóra készül most is, hiszen Mahomes elkezdte szétszórni a labdákat társainak, akikkel egyszerűen nem tudott mit kezdeni az egyébként kőkemény Bills-védelem. A szépítő TD-t ráadásul az a Hardman vitte be, aki néhány perccel korábban óriásit hibázott, ezzel pedig egyrészt jóvá tette botlását, valamint az önbizalmát is visszanyerte.

A következő Chiefs támadás sem tartott sokáig, de ugyanolyan hatékonyságú volt: mindössze 5 játék alatt 82 yardot tett meg a támadósor, a végén pedig a futó Darrel Williams senkitől sem zavartatva kocoghatott be a célterületre (14–9).

A Buffalónak ezután csak egy perc és egy újabb punt jutott, majd az ellenállhatatlan Chiefs-támadók újabb 77 yardot előre haladva növelték előnyüket, a befejező ezúttal az újonc futó Edwards-Helaire volt (21–9).

A Bills még a nagyszünet előtt egy mezőnygóllal szépített (21–12), majd a fordulást követően újabb két hárompontos született (24–15).

A következő TD-t újra a hazaiak szerezték a tight end Travis Kelce révén (31–15), a Billsnek talán ezen a ponton volt az utolsó lehetősége arra, hogy még szorossá tegye az összecsapást, de Josh Allen interceptiont dobott, az ellentámadásból pedig Mahomes újra megtalálta Kelce-t a célterületen. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt az összecsapás, a Billsnek a végén már csak a kozmetikázására maradt ereje, a vége 38–24 lett, de összességében így is rendkívül eredményes szezont tudhat maga mögött.

A Chiefsben Mahomes 325 yarddal és 3 TD-vel zárt, ezzel karrierje harmadik főcsoportdöntőjét is úgy hozta le, hogy három hatpontos átadás mellett egyetlen alkalommal sem adta el a labdát.

A Kansas City két klasszis célpontjával nem tudtak mit kezdeni a vendégek, Tyreek Hill 9 elkapásból 172 yardot, míg Kelce 13 elkapásból 118 yardot és 2 TD-t pakolt össze. Utóbbi egyébként NFL-rekordot állított be, ugyanis tight endként a rájátszásba mindeddig csak Kellen Winslow-nak 1981-ben és Sterling Sharpe-nak 1993-ban volt 13 elkapása egy mérkőzésen.

A Tampában sorra kerülő Super Bowl több szempontból is történelmi lesz: ez lesz az első olyan nagydöntő, amelynek egyik résztvevője hazai pályán játszhat, másrészt az első alkalommal találkozik majd egymással a címvédő, illetve a azt megelőző évben győztes irányító.



A 43 éves Tom Brady tavalyelőtt még a New England Patriots színeiben a Los Angeles Rams felett diadalmaskodva nyerte hatodik bajnoki címét, de a hetedikre már a Tampa Bay Buccaneers színeiben hajt. Összességében ez lesz a hetedik olyan Super Bowl, amelyen két korábbi győztes QB is pályára lép.

Mahomes a találkozót követően elmondta, óriási élmény lesz minden idők legjobb irányítója ellen pályára lépni. Hozzátette, hihetetlen, hogy Brady „nagyjából a 150. Super Bowljára” készül.

A magyar idő szerint február 8-án, hétfőn 0.30 órakor kezdődő Super Bowlt az ARENA4 közvetíti.



