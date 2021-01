Történelmi összecsapás Tampában, jön az 55. Super Bowl

Több szempontból is történelminek nevezhető az esemény, a címvédő Kansas City Chiefs és a Tampa Bay Buccaneers összecsapása ugyanis egy olyan szezont zár le, amelyet a koronavírus-járvány miatt szinte végig zárt kapuk, vagy minimális közönség előtt zajlott le. A párosítás igazi csemegének számít, hiszen az Amerikai Főcsoportban bajnok Chiefset napjaink – és talán minden idők – legtehetségesebb irányítója, Patrick Mahomes vezeti, míg a túloldalon a 43 éves Tom Brady azt követően, hogy tavaly húsz év után elhagyta a New England Patriots csapatát, új klubjával rögtön a Super Bowlba jutott, ami szám szerint neki már a tizedik szereplése lesz az aktuális idény utolsó mérkőzésén.

A Tampa Bay ráadásul hazai pályán szerepelhet, amire még nem volt példa az NFL történetében.

Az összecsapást bő húszezer néző tekintheti majd meg a Raymond James Stadionban, közülük is 7500 már beoltott egészségügyi dolgozó lesz.

A Chiefs szinte tökéletes alapszakaszt produkált, 14–2-es mutatóval lett a liga legjobbja, így a playoff első körében nem kellett pályára lépni, majd jött a Cleveland Browns elleni győzelem, amelyen a csapat szurkolói a szívükhöz kaptak, amikor is Mahomesot le kellett cserélni agyrázkódás miatt. A 25 éves klasszis viszont viszonylag gyorsan kiheverte a problémát és a Buffalo Bills elleni főcsoportdöntőben már pályára léphetett és kiváló teljesítménnyel vezette nagyon sima győzelemre csapatát. Mahomes így három kezdő szezonja alatt másodszor jutott Super Bowlba, valamint egyszer az alapszakasz legértékesebb játékosának járó MVP-címet is bezsebelte – rövid karrierje alatt szinte már most garantált neki a belépője a Hírességek Csarnokába.

A másik oldalon Brady és a Bucs útja igazi legendákon át vezetett a Super Bowlba. Míg a wild card körben a több sebből vérző Washington Football Team otthonában aratott győzelem papírformának számított, a Drew Brees vezette New Orleans Saints, majd az Aaron Rodgers fémjelezte Green Bay Packers vendégeként nem a floridai gárda számított az esélyesnek. Ennek ellenére a Tampa beverekedte magát a döntőbe, amit első sorban nem is feltétlenül Bradynek köszönhetett: a csapat védelme mindkét találkozón a legfontosabb pillanatokban szerzett labdákat, és még azt is elbírta, hogy Brady a legendás Lambeau Fielden rendezett NFC főcsoportdöntő második félidejében háromszor is eladta a labdát.

Brady ugyan hat bajnoki címet nyert a New Englanddel, de egyetlen alkalommal sem sikerült ez neki akkor, ha a csapat már a wild card körben érdekelt volt. Összességében sem jellemző ez az NFL-ben, ahol korábban mindössze hat csapat tudta elhódítani a Vince Lombardi trófeát úgy, hogy már a playoff első körében pályára kellett lépnie. Legutóbb ez a bravúr a Baltimore Ravensnek sikerült még 2013-ban. Összességében tíz klub került wild card körből a nagydöntőbe, a legutóbbi négy pedig diadalmaskodott is.

A két csapat már az alapszakaszban találkozott egymással, azt a mérkőzést az ARENA4 nézői is élőben láthatták. Emlékezetes este volt, hiszen a Chiefs egy félidő alatt gyakorlatilag felmosta a padlót a Bucs védelmével. Ugyan a 27–24-es végeredmény összességben szorosnak tűnik, aki látta azt az összecsapást, emlékezhet rá, mekkora volt a különbség a két csapat között. Azon a találkozón Mahomes 462 yarddal és 3 TD-passzal zárt, de még nála is elképesztőbb meccset hozott az elkapó Tyreek Hill, aki csak az első negyedben(!) 203 yardot és 2 TD-t pakolt össze.

Ebből a találkozóból mindenképpen tanulnia kell a Tampának, amely akkor a legnagyobb hibát talán azzal követte el, hogy a liga leggyorsabb játékosát, Hillt, megpróbálta egy az egyben őrizni, de erre esélye sem volt Carlton Davisnek, akinek azóta is rémálmai lehetnek, ha meglátja a Chiefs 10-es számú elkapóját.

A Chiefs passzjátékát első sorban a Tampa védőfala ronthatja el, amely már Aaron Rodgers életét is megkeserítette az NFC-döntőben: Shaquil Barrettnek három, Jason Pierre-Paulnak pedig két sackje volt a Lambeau Fielden, ráadásul a Kansas City támadófalában várhatóan komoly lyukak lesznek. A Buffalo elleni AFC-döntőben a bal oldali tackle, azaz az irányító Mahomes első számú védelmezője, Eric Fisher szenvedett Achilles-ín szakadást, a fal másik oldalán pedig Mitchell Scwartz még a hatodik héten dőlt ki a sorból. Mahomes ugyanakkor az egyik legjobb abban (is), ha menekülésből kell passzolnia, de természetesen összességében így jóval nehezebb dolga lehet majd.

A másik oldalon Bradynek egy régi ismerősével kell majd újra farkasszemet néznie, ugyanis a Kansas City védőkoordinátora az a Steve Spagnuolo, aki a 2008-as Super Bowlon olyan taktikát talált ki, hogy az akkor hibátlan szezonra hajtó, Randy Moss-szal felálló New England Patriots támadósor, amely minden idők egyik legeredményesebb egysége, csak 14 pontra volt képes a New York Giants ellen, amely akkor óriási meglepetésre karrierje első Super Bowl-vereségét mérte a Brady-vezette bostoni alakulatra.

A fogadóirodáknál jelenleg a Chiefs egy hajszállal számít a találkozó esélyesének, de az biztos, hogy a Tampa Bayt nem lehet előre leírni, hiszen minden idők legeredményesebb irányítója nyilván valóan szeretne történelmet írni.