Egy hónap alatt kirúgatta magát, két évvel később visszatért – sztár lett!

LABDARÚGÓKÉNT KEZDTE, GIMIBEN EGÉSZ JÓ VÉDŐ VOLT, EGYETEMI KIVÁLÓSÁG LETT

Ku Jung Hö (angolos írásmódban Younghoe Koo) szereplése alapból kuriózumnak számított már a karrierje elején, hiszen nem túl gyakori (értsd: korábban összesen háromszor fordult elő), hogy dél-koreai születésű játékos lépjen pályára a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában.

A most 26 éves játékos labdarúgóként kezdte sportolói karrierjét, majd édesanyjával költözött New Jerseybe, ahol egy helyi középiskolában a csapat legjobbjának választották meg az ekkor még támadóként és védőként is szereplő (és hat interceptiont szerző!) fiatalt.

NEM BESZÉLTE A NYELVET Az ESPN nemrégiben hosszabb anyagot közölt a játékosról, amelyben kiemeli, nem indult zökkenőmentesen a beilleszkedése, hiszen kezdetben egyáltalán nem beszélt angolul, és hozzá hasonló sorsú gyerekekkel lógott, akik folyékonyan beszéltek koreaiul és hasonló ételeket ettek. Édesapja üzleti professzorként maradt Szöulban, de néhány havonta meglátogatta fiát, és arra biztatta őt, hogy nyisson a többiek felé, hiszen így könnyebben boldogul majd a nyelv elsajátításával is.

Egyetemre a Georgia Southernre jutott be, utolsó évében húsz mezőnygólkísérletéből 19-et értékesített, és a legjobb rúgónak járó Lou Groza-díj döntősei közé is bekerült – iskolarekordot jelentő, 88,6 százalékos pontossággal zárta itteni karrierjét.

Ennek ellenére a 2017-es játékosbörzén hiába várta neve elhangzását, végül egyik csapat sem áldozott érte draftcetlit, szabadügynökként viszont az épp Los Angelesbe költöző Chargers hamar szerződtette, és Josh Lambót legyőzve az idényt kezdő rúgóként várhatta.

TRÜKKÖS VIDEÓJA „LESZAKÍTOTTA AZ INTERNETET” – AZ AMERIKAI ÁLOM

A keretre kerülését követően a Chargers is megosztotta azt a trükkös videóját, amelyen előbb lábbal felpörgette magának a labdát, majd hátraszaltózás közben a póznák közé talált – természetesen gyorsan felkapták a felvételt Amerika-szerte.





The Chargers' new kicker Younghoe Koo can do THIS



(: @YounghoeKoo) pic.twitter.com/NgGOoh93v0 — SB Nation (@SBNation) September 2, 2017

Olyan volt, mint egy valóra vált álom

– idézte fel az ESPN-nek ezt az időszakot Ava Maurer, aki nyolcadikos kora óta Ku párja.

Ami ezt követte, az viszont inkább volt rémálom...

AKADÁLY? CSAK KEMÉNYEBBEN Ha valami nem a terveknek megfelelően alakult, ha menesztették egy csapattól, az csupán még keményebb munkára ösztönözte, úgyhogy tudtam, hogy bár a Chargers lépése fájdalmas volt számára, ez nem fogja őt megállítani – emlékezett vissza a rúgó barátnője.

EGY HÓNAP UTÁN AZ UTCÁN

Profi karrierje nem indult fényesen, a Denver elleni találkozón ugyan mindhárom extra pontja jó volt, de a mérkőzés végi 44 yardos mezőnygólkísérletét blokkolták (érdekesség, hogy előtte értékesítette a rúgást, de egy jó ütemű időkérés miatt újráznia kellett), így csapata nem tudta kiharcolni a hosszabbítást (21–24). A hiba előfordul a legnagyobbakkal is, az NFL egyik előnye, hogy egy héttel később máris lehet javítani, a Miami ellen megszerezte első mezőnygólját, de a szünet előtt 43 yardról rontott, majd a meccs végén 44 yardról is, így csapata győzelem helyett újra kikapott (17–19). A Chiefs ellen nem hibázott (1/1 mezőnygól+1/1 jutalomrúgás), együttesének viszont ezúttal esélye sem volt (10–24), és bár az Eagles ellen is hozta magát (1/1+3/3), az újabb szoros vereséget követően megköszönték neki a ténykedését.

Anthony Lynn vezetőedző „kicsit kiegyensúlyozottabb és tapasztaltabb” rúgót szeretett volna a csapatában tudni, hozzátéve, hogy szerinte a fiatal dél-koreainak hosszú NFL-karrierje lesz, és számos újonc a menesztés sorsára jut, mégis vissza tud innen térni.

Ekkor épp 2017 októberére fordult a naptár, ehhez képest a következő találkozójára 2019 novemberéig kellett várnia!

VISSZAVONULÁS? LEGFELJEBB HÁROM ÉV UTÁN!

Az ESPN nemrégiben megjelent cikkében arról írt, hogy az egyetemről kikerülve adott magának egy határidőt: ha három éven belül nem sikerül NFL-rúgóvá válnia, akkor új megélhetés után néz. A döcögős kezdés, majd a hosszú munkanélküliség sem tántorította el attól, hogy ezen határidő előtt ne adja fel az álmait.

Próbáltam keresni valami póttervet, csinálni ezt-azt, de semmi sem passzolt igazán hozzám, úgy éreztem, mindegyik csak energiapazarlás. Úgy voltam vele, hogy ha ez végül nem jön össze mégsem, akkor majd teljes erővel vetem bele magam valami másba, de tudok egy asztalnál ülni negyvenévesen is, a ligában rúgni viszont nem fogok tudni már negyven felett

– zárta ki a korai feladás lehetőségét.

REMEKELT AZ ÚJ LIGÁBAN – AMI GYORSAN BECSŐDÖLT...

Persze addig sem tétlenkedett, karrierje újjáélesztéséhez a frissen életre hívott AAL farmligában kapott esélyt 2019 elején az Atlanta Legends színeiben, ahol a liga történetének első pontjait szerezte egy 38 yardos mezőnygóllal, és jó formája kitartott, 14/14-gyel állt, amikor a liga áprilisban csődbe ment.

Ezzel a teljesítménnyel viszont újra felkeltette az NFL-csapatok figyelmét, és bár a Chicago Bearsnél még sikertelenül próbálkozott, a New England Patriotstól pedig hiába kapott szerződést Stephen Gostkowski sérülését követően, csupán a gyakorlócsapatban lett helye végül, az Atlanta Falconstól azonban már megkapta a lehetőséget.

AIRBNB-K UTÁN HAZAKÖLTÖZÉS, KORÁBBI NFL-ES SEGÍTETT NEKI Mivel munkanélkülivé vált, kezdett kifogyni a pénzből, egyik Airbnb-szállásból a másikban költözött San Diegóban, a főbérlőkkel NFL-céljait és -tapasztalatait osztotta meg a maradás reményében. Amikor a pénze végére ért, visszaköltözött Georgiába édesanyjához, ahol bárhol dolgozott, ahol amerikaifutball-kapu közelében lehetett, miközben a korábbi remek rúgó John Carneyvel próbálták az erejét, kondícióját és játékát fejleszteni, hogy visszatérhessen a ligába – végül sikerrel.

VISSZATÉRÉS AZ NFL-BE – CSOPORTRIVÁLISOK ELLENI REMEKLÉSEKKEL

Nem volt könnyű örökség az övé, hiszen az akkor 44 éves Matt Bryant helyi legendának számított, de utolsó évében már jócskán visszaesett a teljesítménye, így október végén a váltás mellett döntött a vezetőség.

Nem is fogadták kitörő örömmel a hírt a szurkolók, ugyanakkor Ku gyorsan nekilátott renoméja helyreállításához, mind a négy mezőnygólkísérlete sikeres volt, az idény lényegi részét már elbukó Sólymok pedig alaposan megtréfálták a csoportfavorit New Orleanst (26–9) – rögvest kiérdemelte a hét legjobb, speciális egységben játszó játékosának címét a nemzeti főcsoportban.

A Szentek elleni „visszavágón” ismét felhívta magára a figyelmet, amikor is hálaadásnapon három sikeres, úgynevezett onside kicket is végrehajtott – ennek a lényege, hogy a labdát a rúgó úgy próbálja meg játékba hozni, hogy azt a földet érést követően saját csapata tudja birtokba venni, ehhez viszont legalább tíz yardot előre kell haladnia a tojás alakú játékszernek, ami nem éppen úgy pattog, ahogyan azt általában várjuk. Mondani sem kell, éppen ezért már egy ilyen rúgást is nagyon nehéz sikeresen kivitelezni, mert egyrészt szükség van arra, hogy a földre rúgott labda megtegye a szükséges távolságot, hogy visszaszerezhető legyen, másrészt arra, hogy az ott várakozó ellenfél egyik játékosa se tudja megszerezni, és hogy a saját csapatából valaki sikerrel járjon.

Nos, ő ebből hármat is megoldott, mivel az egyiket újra kellett rúgnia egy szabálytalanság miatt, így pedig a már 26–9-es hátrányban is lévő együttesének a végén volt esélye egyenlíteni (más kérdés, hogy ez nem jött össze, és a New Orleans 26–18-ra nyert).

Az egész meccsen pipa voltam, mert kihagytam egy extra pontot és egy mezőnygólt is ezt megelőzően. Az első sikeres onside kicket megszereztük, de nem ünnepeltem. A másodiknál is úgy voltam vele, hogy »jól van«, aztán harmadjára is visszaszereztük, akkor már talán mutattam némi izgatottságot. Nem tulajdonítottam ezeknek a rúgásoknak nagy jelentőséget, mert ezek nem csak rajtam múlnak, a srácoknak kell odarohanniuk és megszerezniük a labdát.

Egy másik csoportellenfél, a Carolina Panthers ellen is kitett magáért, mind a négy mezőnygólját értékesítette – közte az akkori karriercsúcsot jelentő 50 yardossal –, továbbá volt egy labdaszerzése is, csapattársa kierőszakolt labdavesztést érő megmozdulása után vetődött a tojásra, ő pedig másodszor is a hét legjobbja lett a főcsoportban!

It's not every day your kicker recovers a fumble on a kickoff! @YounghoeKoo #InBrotherhood #CARvsATL



: FOX

: NFL app // Yahoo Sports app

Watch free on mobile: https://t.co/D5AfU98qAh pic.twitter.com/vS9a4CVSQv — NFL (@NFL) December 8, 2019

„ÉHBÉRÉRT” A LEGJOBBAK KÖZÉ

Tavaly februárban megkapta az esélyt, hogy újra bizonyíthasson, igaz, ehhez az Atlantának azért nem kellett túl mélyen a zsebébe nyúlnia, hiszen elég volt a veteránminimumnak megfelelő, 660 ezer dolláros szerződést adnia játékosának, aki még a 2021-es idényben is csak korlátozott jogú szabadügynök lesz, és ismét olcsón magához tudja őt láncolni a csapata.

A Falcons idényében kevés pozitív esemény volt – az Atlantának októberre már három meccsen volt az ESPN metrikája szerint legalább 98 százalékos győzelmi esélye a találkozó valamely pontján, de hiába volt hatalmas előny még a végjátékban is, rendre jött egy bődületes összeomlás, ebből pedig még az év végére is „jutott”.

Nos, ezen kevés pozitívumok közé viszont mindenképpen odafér Ku teljesítménye, hiszen szezonbeli 39 mezőnygólkísérletéből 37-et is értékesített (a Cowboys, a Vikings és a Panthers ellen is 4/4-gyel zárt, a Raiders ellen pedig összesen kilenc rúgása – négy extra pont, öt mezőnygól – volt pontos), novemberben ő volt a hónap játékosa az NFC-ben, 94,9 százalékos mutatójának köszönhetően pedig a védőfalember Grady Jarrett mellett csupán őt választották be az atlantaiak közül a sportág All Star-mérkőzésének számító Pro Bowl-keretbe. Most azon ne akadjunk fenn, hogy ezt idén a koronavírus-járvány következében végül nem játszották le, az érdem az övé.

Hogy ne legyen fenékig tejfel az idény, arról azért az utolsó előtti héten gondoskodott a sors, a Falcons hatalmas csatára kényszerítette a címvédő és listavezető (most a Super Bowlra készülő) Chiefst, de 17–14-es hátránynál a mérkőzés végén Ku rúgását blokkolni tudták, így nem sikerült kiharcolni a hosszabbítást, a Kansas City pedig megnyerte az alapszakaszt.

A 2020-as kiírásban mutatott teljesítményével viszont így is felírta magát a legjobbak közé, és bebizonyította, érdemes volt nem rögvest feladnia az álmait, és megtenni mindent a visszatérés érdekében.

Borítókép: Younghoe Koo – Fotó: Getty Images Hungary/Carmen Mandato