Ilyen Super Bowl még nem volt – jön az NFL nagydöntője!

Az NFL eredeti tervei szerint a 2020-as szezon Super Bowlját az amerikai NBC-csatorna közvetítette volna Los Angelesből. Ehhez képest végül a nagydöntő helyszíne a Florida államban található Tampa Bay lesz, az adásért pedig a CBS felel. Ezeknek a változásoknak viszont még nem volt köze a koronavírus járványhoz, de ezek is olyan apróságok, amik nem szokták jellemezni a Super Bowlokat.

Azok az amerikai televíziós társaságok, amelyek rendelkeznek az NFL-jogaival, egymás között rotálják, hogy mikor melyikük kapja meg a Super Bowl-közvetítés jogát és a 2020-as szezonban ez az NBC-nek járt volna. Viszont cseréltek a CBS-szel, hogy jövőre, a téli olimpia közvetítésével együtt a Super Bowl is az NBC-n legyen látható.

A helyszín azért került át Tampába, mert 2017-ben úgy nézett ki, hogy a vadonatúj, 4,9 milliárd dollárból felépített SoFi Stadium nem készül el időben ahhoz, hogy itt rendezhessék meg a döntőt, így inkább a csúsztatás mellett döntöttek.





A vírus szinte mindent megváltoztatott

Utólag óriási szerencse, hogy nem kaliforniai, hanem floridai helyszín, ugyanis itt sokkal lazább járványügyi szabályok vannak érvényben, mint Kaliforniában. Csak emiatt van lehetőség arra, hogy a helyszínen 25 000 néző nézhesse a mérkőzést. Ez a Raymond James Stadium kapacitásának a 38 százaléka.

Köztük lesz 7500 olyan egészségügyi dolgozó, akik lassan egy éve gyógyítják az új típusú koronavírus által megfertőződött betegeket, és már megkapták a védettséget okozó védőoltásokat. Őket teljes egészében az NFL látja vendégül Tampa Bayben. Az összes helyszíni szurkolónak szigorú szabályokat kell majd betartaniuk a stadionban, továbbá kötelező lesz viselni azokat a KN95 maszkokat is, amiket az NFL a belépő mellé biztosít mindenki számára.

A Super Bowlok helyszínét mindig sok évre előre osztja ki az NFL, és most először fordul elő, hogy a vendéglátó város saját csapata jutott be a döntőbe. A helyiek öröme mégsem teljes, hiszen a vírus miatt kialakult helyzetben szinte semmit nem lehet megtartani azokból a rendezvényekből, amik általában a döntővel együtt járnak. Normál esetben a vendégek jelentős része már napokkal hamarabb megérkezik a helyszínre és a helyi cégek, illetve a szponzorok által szervezett eseményeken vegyen részt. Ezek szinte teljes egészében elmaradnak, és csak megbecsülni lehet, hogy mekkora bevételkiesést jelent a városnak, továbbá a helyi cégeknek és vállalkozóknak. Egyes számítások szerint akár 400 millió dolláros kiesésről is lehet beszélni.

Ugyanakkor nem teljesen reménytelen a helyzet, hiszen nem kell minden döntőhöz kapcsolódó rendezvénynek elmaradnia. A hatóságok olyan beltéri és kültéri eseményeket is engedélyeztek, ahol akár 1000 ember is közösen követheti a Kansas City Chiefs és a Tampa Bay Buccaneers összecsapását. Ezek nyilván segítenek valamit azokon a vállalkozókon, akik évek óta készülnek a Super Bowlra, hiszen ezeket a bulikat össze sem lehet hasonlítani azokkal a rendezvényekkel, amiknek a szervezésére normális körülmények között több millió dollárt költöttek volna el.

Soha nem használtak még ennyi kamerát



A tévéközvetítést bizonyos szempontból segíti, hogy a szokásosnál kevesebben szurkolnak majd a helyszínen, hiszen így olyan helyekre is tehetnek kamerákat, ahova különben nem lenne lehetőségük. A CBS legalább 120 különböző kamerát tervez használni a közvetítés során. Ezek között lesz 12 olyan, ami 4K és 8K felbontású rögzítésre is képes. Ezeket a pályához a lehető legközelebb tervezik használni, ahogy az idén a FOX közvetítéseiben megismert Sony VENICE kameráit is, amiket korábban filmeknél és videoklipeknél használtak, amiknél a mélység sokkal élesebben kijön, hiszen kiemeli a közeli játékosokat, míg a háttér elmosódik, filmszerű élménnyel dobva fel a közvetítést.

Újdonságot jelentenek majd a Trolley Camek, amiket egy vezetékre függesztenek majd fel, ezen pedig akár 100 kilométer/órával is képes száguldani és a CBS szerint olyan szögből mutatja majd a játékosokat, amikre korábban még egyetlen közvetítés során sem volt példa. Ezzel azt kívánják megmutatni, hogy mit látnának azok a nézők, akik a 8. sorban ülnének a stadionban. Szolgálatban lesz még 18 robotkamera, és 31 olyan kamera, ami a szuperlassításokat teszi majd lehetővé. A koronavírus természetesen ezeknek az irányítását is megbonyolítja, csak a stáb egy része lesz jelen a helyszínen, a többiek a New York-i központból dolgoznak.

Nagy hiányzók a reklámozók között

A Super Bowl évről évre a legnagyobb tévés esemény az Egyesült Államokban, sőt időről időre felmerül, hogy ez egy igazi nemzeti ünnep és a döntőt követő hétfőt ki kellene adni szabadnapnak. Az egészből pedig nem hiányoznak a különleges, csak erre az alkalomra kitalált reklámkampányok sem. A CBS egy 30 másodperces spotot nagyjából 5.5 millió dollárért értékesített és január végén örömmel jelentették be, hogy el is adtak minden helyet a közvetítésben. Ami viszont magukat a híreket jelenti, idén a szokásosnál több, nagy cég jelentette be, hogy nem költ csillagászati összeget arra, hogy itt jelenjen meg.

Ilyen volt például a Budweiser, ami 37 év után először nem reklámoz majd a mérkőzés közben. Persze ez valójában csak egy nagyon ügyes marketinghúzás volt, hiszen erről a hírről az összes országos médium ingyen beszámolt, hiszen a cég azt kommunikálta, hogy a reklámra fordított összeget arra költik, hogy minél többen juthassanak védőoltáshoz az Egyesült Államokban.

A Budweiser tulajdonosa, az Anheuser-Busch InBev nevű cég persze nem marad ki teljesen a Super Bowlból, a BudLight reklámok például futnak majd a szünetben. De a Coca Cola és a Hyundai is úgy döntött, hogy inkább nem reklámoz az idén.

További kiesést jelentenek a filmelőzetesek, amik idén azért maradnak el, mert továbbra sem lehet tudni, hogy mikor térhetnek vissza a nézők a mozikba, így nincs is értelme a legdrágább filmeket népszerűsíteni. Így tévésorozatok előzeteseire lehet inkább számítani, bár a CBS saját hatáskörben eldöntheti, hogy mennyi időt engedélyez a legnagyobb versenytársainak. De várhatóan a Hulu, a Netflix, az Amazon és az Apple TV reklámjai is feltűnnek majd a szünetekben.

A magyarországi közvetítés vasárnap este 23 órakor kezdődik az ARENA4 műsorán.



A csatorna felvezetőműsora a 4th and Long Special nevet kapta. A műsorvezető Árpa Attila lesz, vendégként Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Buday Zoltán a Pro Football Focus elemzője és a csatorna szakértője, illetve Kerek István az ARENA4 kommentátora csatlakozik hozzá a stúdióban. A mérkőzést Kun Zsolt és Bencsics Márk közvetítik majd.