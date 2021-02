Így épül fel egy évi 4500 milliárd forintnyi bevételt generáló piac

Akik kevésbé követik figyelemmel az NFL világát, azoknál, ha gazdaságilag akarjuk megközelíteni a ligát, milyen nagyságrendű üzletről beszélhetünk? Milyen pénzeket mozgat meg az NFL, mennyi az éves profitja a ligának?

Az NFL minden kétséget kizáróan a világ legjelentősebb sportligája a gazdasági erőt figyelembe véve. A 2019-es lezárt üzleti évben a liga 15,26 milliárd dollár (4500 milliárd forint) bevételt realizált, amely a legmagasabb bevételérték a sportligákat tekintve. Az NFL mind a 32 csapatának becsült piaci értéke meghaladja a 2 milliárd dollárt, a világ legértékesebb sportcsapatainak top 50-es listáján 27 helyet a NFL gárdái foglalnak el a Forbes magazinnál.

Ez az összeg hogyan oszlik meg a csapatok között? Mindenki egyenlően részesül, vagy teljesítményhez kötöttek például a televíziós bevételek?

Érdekesnek tekinthető az NFL és csapatainak gazdasági szerepvállalása. Az NFL fellép a csapatai érdekében, és egyes szerződéseket (például tévés kontraktusok, ligaszintű szponzori szerződések stb.) önállóan tárgyal meg. Ezen egyezségek megkötésére azért kerül sor központi szinten, mert így alakulhatnak ki mindenki számára kellőképpen jövedelmező és hatékony megállapodások, amelyek elősegítik a liga működésének hosszú távú biztosítását. Az így megkötött szerződések keretében járó bevételt az NFL csapatai egyenlő részarányban kapják meg, így a modell a ligaszintű alkuk esetében a gazdasági esélyegyenlőséget segíti elő. A csapatok azonban önálló üzleti entitások is, önállóan is szerezhetnek bevételeket (például jegyeladások bevételeinek nagyobbik része, merchandising bevételek, helyi szponzori szerződések stb.), és vállalnak kötelezettségeket is. Ez az önállóság segíti elő, hogy a versenyhelyzet a csapatok között nemcsak a pályán, hanem a gazdálkodás terén is jelentős legyen.

A bevételek legjelentősebb csoportját a médiabevételek köre alkotja, ez közel 10 milliárd dollár évente, ami a teljes bevétel 65,5 százaléka.

Ma már a tévécsatornákkal, streamszolgáltatókkal megkötött szerződések biztosítják elsődlegesen az NFL működésének gazdasági motorját. Jelentős a teljes bevételen belül a jegybevételek (15,5%), valamint a szponzori bevételek (11%) részaránya is.

Az éves profitot elsősorban csapatszinten szokták értelmezni, hiszen a továbbutalt és a csapat által realizált bevételek mellett a mindennapi kiadások jelentős része elsősorban ezen a szinten jelenik meg. Ezek tényszerű vizsgálatát egy szabályozások miatti akadály nehezíti elsősorban. Az amerikai jogszabályok szerint a 100%-os magántulajdonban levő üzleti vállalkozásoknak nem kötelező nyilvánosságra hozniuk számviteli beszámolóikat, ennek megfelelően 31 csapat esetében nem is rendelkezünk hivatalos adatokkal. Az egyetlen kivétel a Green Bay Packers, amely részvénytársaságként működik, így gazdasági helyzetéről a csapatot üzemeltető gazdasági társaság vezetője minden évben beszámol a részvényesek előtt a közgyűlésen.

A 2019–2020-as gazdasági évben a Packers ligától származó visszaosztott bevétele 296 millió dollár volt, helyi szinten pedig 210,9 millió dollár bevételt értek el, összes bevételük tehát 506,9 millió dollárt tett ki. A kiadások között a legjelentősebb tétel a játékosok keresete. Erre Green Bayben nem kevesebb mint 226,5 millió dollárt költöttek. A többi alkalmazott teljes éves bérköltsége 46,5 millió dollár volt, amelyben szerepelnek a vezetők, az edzők és a háttérszemélyzet juttatásai is. 67 millió dollárt tett ki a marketingkeret, a létesítmények fenntartására, bővítésére 33,5 millió dollárt költöttek. Az egyéb felmerülő adminisztratív és általános költségek fedezésére 63 millió dollárt fizettek ki. Az összes költség tehát 436,5 millió dollár volt. A 2019–2020-as évet a csapat 70,4 milliós profittal zárta.

A Forbes magazin minden évben elkészíti becslését az NFL-csapatok bevételére és profitjára vonatkozóan is.

A 2020 szeptemberében publikált, 2019–2020-as gazdasági évre vonatkozó becslések alapján kiderül, hogy mind a 32 csapat nyereséggel zárta az előző üzleti évet.

A legnagyobb profitot a világ legértékesebb sportcsapata, a Dallas Cowboys (425 millió $), a legalacsonyabb értéket a Las Vegas Raiders (33 millió $, még Oaklandben) realizálta. Bevételét tekintve a három legjobban szereplő csapat a Dallas Cowboys (980 millió $), a New England Patriots (630 millió $) és a New York Giants (597 millió $) volt. A lista végén a Cincinnati Bengals (397 millió $), a Las Vegas Raiders (392 millió $) és a Los Angeles Chargers (383 millió $) található.

Mennyit keres éves szinten Roger Goodell, a liga első számú embere?



Az NFL élén Roger Goodell áll, akit 2006-ban bíztak meg a feladat ellátásával a csapatok tulajdonosai. Goodell és az NFL központjában dolgozók bérét, ellátását, általános költségeit, a liga központi ügyintézési helyének fenntartását az országos szintű bevételek egy kisebb – csapatokhoz vissza nem osztott – szelete biztosítja. Roger Goodell 2006 és 2015 között 212,5 millió dollárt keresett pozíciója betöltéséért. 2015 volt az utolsó év, amikor hivatalos adatot kaptunk a komisszár juttatásáról (abban az évben 32 millió dollár), akkor vonatkozott az NFL-re utoljára adatszolgáltatási kötelezettség ezen a téren. Az adatszolgáltatási kötelezettség szorosan összefügg azzal, hogy 2015-ig az NFL mint nonprofit ernyőszervezet végezte munkáját a csapatok számára, 2015-ben profitorientált szervezetté alakult, és innentől nincs közzétételi kötelezettsége. Goodell 2019-től hatályos szerződése a kiszivárogtatott hírek alapján több mint 40 millió dollárt garantál számára évente.





Beszéljünk kicsit a fizetési sapkáról. Átléphetik-e ezt a csapatok, az edzők fizetése beleszámít-e ebbe?

Az észak-amerikai sportligák fontos velejárója az, hogy igyekeznek olyan körülményeket teremteni, amelyek mellett minden csapatnak közel azonos esélyei vannak a sikerre. Az esélyegyenlőség egyik tényezőjét – az NFL által központilag tárgyalt szerződésekből származó összegek egyenlő elosztásáról – már említettük, egy másik, hasonló szabályozóeszköz a fizetési sapka. Ez a szabályozás egyrészt gazdálkodási fékként szolgál, másrészt könyvelési kategória. Az NFL által alkalmazott fizetési sapka képezte határt egyik csapat sem lépheti át a játékosokkal kapcsolatosan felmerült költségek esetén. Az a tranzakció, amelynek következtében egy csapat a fizetési sapkát átlépné, semmis. Az edzők bérét a fizetési sapka esetében nem kell figyelembe venni.

A 2020-as évre megállapított fizetési sapka értéke 198,2 millió dollár a csapatok számára. Létezik azonban egy kitétel, amely miatt ez a szám csupán kiindulási alapnak tekinthető. A kollektív szerződés ugyanis 2011 óta lehetővé teszi a csapatok számára, hogy az előző évben fel nem használt fizetésisapka-helyet a következő évre átvigyék, ezzel megnövelve a lehetséges limitet. Így alakul ki az, hogy az irányadó limit ellenére szinte biztosan minden csapatnak eltérő fizetésisapka-összege alakul ki az adott évre. A túllépési tiltás erre a megnövelt értékre is vonatkozik.

A mostani szezon előtt az NFL és a szakszervezet képviselői megegyeztek abban, hogy a koronavírus-járvány miatt a FIZETÉSI SAPKA 2021-re vonatkozó összege 175 millió dollár lesz. Ha ehhez tartják magukat, akkor a 2021-es év hatalmas kihívást jelent majd a csapatoknak, hiszen a limit 23,2 millió dollárral csökken.

Fontos kiemelnünk, hogy a fizetés az NFL-játékosok számára több tételből tevődik össze. Beszélünk – a teljesség igénye nélkül – alapfizetésről, aláírási bónuszokról (szerződés-aláírás miatt jár), rosterbónuszokról (akkor jár, ha egy játékos adott pillanatban a keret tagja), workoutbónuszokról (szezonon kívüli vagy előszezonbeli edzésprogramok teljesítéséért jár), és teljesítményösztönzőkről (adott teljesítmény elérése után illetik meg a játékost). Ezeknek a tételeknek más és más könyvelési módja van, ezért is említettem a fizetési sapkát könyvelési kategóriaként. Az eltérő könyvelési módok olyan lehetőségeket teremtenek a csapatok számára, amelyek következtében még a legszorultabb sapkahelyzetet is képesek lehetnek kezelni éveken keresztül, amennyiben a játékosok és ügynökeik is együttműködők.

Az esélyegyenlőség fontos elemeiként még kiemelhetők a szabadügynök-piaci szabályozások és az újonc játékosok fizetési modellje is.

Mennyi az a minimális összeg, amit egy első nap az NFL-be érkező játékos megkereshet?

Az NFL-be érkező újonc játékosok esetében nagyon fontos az, hogy a játékoskiválasztás során (draft) milyen helyen választják őket. Ez determinálja a nekik adható fizetés mértékét és a szerződés hosszát. A minimálbért nemcsak az újoncoknak, de a rutinosabb játékosoknak is meg kell adni szerződéskötéskor. A minimálbért befolyásolja, hogy egy játékos hány szezont töltött már el az NFL-ben. A napokban záruló 2020-as szezonban az újoncok éves minimálbére 610 000 dollár, az egy év rutinnal rendelkezőké 675 000 dollár, a két év rutinnal rendelkezőké 750 000 dollár, három év után 825 000 dollár, négy–hat év esetén 910 000 dollár, hét vagy több év rutinnál 1 050 000 dollár.

Nézzük a másik végletet, kik a legszerencsésebbek az anyagiakat illetően?

A jelenleg érvényes legkimagaslóbb szerződés az NFL-ben Patrick Mahomes kontraktusa, amelyet újoncként kötött szerződésének hosszabbításaként írtak alá 2020. július 6-án. A Kansas City Chiefs Super Bowlon is pályára lépő irányítója 2017-ben lett NFL-játékos, amikor a Chiefs a drafton kiválasztotta. Mahomes ekkor négy évre írt alá a csapathoz 16 425 962 dollárért, amelynek teljes egésze garantált volt számára. Ezt a szerződést hosszabbították meg 2020-ban úgy, hogy

Mahomes 2021 és 2030 között 450 millió dollárt kereshessen.

Emellett további 25 millió dollár teljesítményösztönző is elérhető számára, amelyek akkor járnak évente, ha Mahomest adott évben MVP-nek választják (1,25 millió dollár/év), vagy ha megnyeri a szezonban az AFC Championship Game-et (1,25 millió dollár/év).

A tízéves hosszabbítás átlagosan évente 45 millió dollárt fizet a QB-nak, de két, az NFL-szerződések értékelése során kritikus pontot még ki kell emelnünk. A 450 milliós tartalomból az aláíráskor csak 63 millió dollár volt garantált, és 141 millió dollár volt garantált sérülés esetére. Az NFL-szerződések esetén ennek a két számnak is jelentősége van.

Bármit is tartalmaz a szerződés, az a fontos, mi garantált a játékos számára, az összes többi tétel ugyanis, ha elbocsátják, nem jár.

A sérülés esetére garantált tartalom akkor jár, ha a játékos karrierjének sérülés vet véget abban az időszakban, amikor a szerződés él. Természetesen az, hogy a szerződés aláírásakor 63 millió dollár volt garantált, nem jelenti azt, hogy további tartalmak idővel nem alakulnak azzá. Amennyiben Mahomes a Chiefs keretének a tagja az adott év harmadik napján, akkor az arra a szezonra esedékes juttatásai garantálttá válnak. E szerződés rövid elemzése is mutatja, milyen bonyolult egy-egy NFL-kontraktus, és a különböző könyvelési szabályokra még ki sem tértünk.





Megkerülhetetlen téma, hogy a koronavírus milyen hatással van ezekre a számokra. Milyen visszaesés volt, milyen visszaesés jöhet, bajba kerülhet a liga?

A koronavírus-járvány minden sport területén jelentős problémákat okozott a világban. Elmaradt eseményektől, csúszó programoktól, fizetési nehézségektől volt hangos a világsajtó az elmúlt egy évben.

Az NFL viszont elmondhatja magáról, hogy bár jelentősen befolyásolta a szezont a járvány, de egyetlen tétmérkőzés sem maradt el.

Az előszezon mérkőzéseit törölték, a központi irodában dolgozóknál 5–15%-os bércsökkentést vezettek be, és Roger Goodell is lemondott a világjárvány végéig a teljes, korábban taglalt keresetéről. További megszorításokat azonban nem kellett alkalmazni, ami a kialakított, az NFL és a szakszervezet által is egységesen elfogadott védekezési előírásoknak, a játékosok fegyelmezettségének, valamint fertőzések esetén a gyors és megfelelő lépéseknek is köszönhető. Az NFL 2020. augusztus 1. óta közel 955 000 alkalommal tesztelte a csapatok játékosait és személyzetét, szerződést kötött a levett mintákat napról napra kiértékelő laborral, és megtette a szükséges óvintézkedéseket is a pozitív tesztek esetén. Komolyabb járványügyi lépésekre csak néhány csapat esetében került sor, de a csapatok többségének volt fertőzött játékosa. A liga szintjén összesen 724 pozitív esettel találkoztak.

Gazdasági szempontból nagy pozitívum a csapatok számára a tévés szerződések teljes bevételének átutalása. Az összes mérkőzés megrendezése ilyen téren is alapvető pozitív hatást váltott ki. A nagyobb problémát az jelentette, hogy a helyi bevételek jelentősen visszaestek. Míg a 2019-es szezonban a csapatok összesen 16,6 millió fizető nézőnek adtak el jegyet, a korlátozások miatt 2020-ban mindösszesen 1,18 millióan látogathattak ki a stadionokba. 13 csapat egyáltalán nem adhatott el jegyet a potenciális nézőknek. A szurkolók elmaradása nemcsak a jegybevételek, hanem a merchandising bevételek és az egyéb mérkőzésnapi értékesítések állományának jelentős csökkentését is eredményezte. Nem kerülhetett sor az Egyesült Államokon kívül tervezett találkozókra sem, ez pedig a nemzetközi terjeszkedési terveket és bevételeket veti vissza.

Csapatonként a kieső bevétel 100–125 millió dollárra rúg, ami ligaszinten 3,5–4 milliárd dollárra teszi a bevételkiesés miatti veszteségeket.

A járványhelyzet miatt felmerült többletköltségek önmagukban ugyan szignifikánsak, azonban több olyan tételen spóroltak a csapatok, amelyre a korábbi években sokkal többet költöttek a személyes jelenlét magasabb szintje miatt, ezek egymást ellensúlyozzák. A fizetési sapkát illető terveket korábban már taglaltuk mint jövőbeni lépéseket.

Végül térjünk ki a hétfő hajnali Super Bowl anyagi vonzataira is!

Amikor egy település olyan nagy sportesemény megrendezésére vállalkozik, mint a Super Bowl, egyik legfontosabb motivációjuk ebben, hogy a szurkolók, a mérkőzésre ellátogatók által elköltött pénzt a helyi gazdaság élénkítésére, segítésére fordítsák. Így nemcsak az a fontos, hogy a találkozóra ellátogatók pénzköltését maximalizálják, hanem az is, hogy ez a pénz lehetőleg minél nagyobb arányban a helyi lakosoknál, helyi vállalkozásoknál és a helyi adózás keretében realizálódjon, vagyis minél kevesebb legyen az „elvándorló” pénzköltés. Az idei Super Bowl egyedi, hiszen két olyan körülménnyel kell szembenézni, amivel még sohasem kellett egyetlen rendezőnek sem megküzdenie. Egyrészt a koronavírus-járvány miatt a Raymond James Stadium befogadóképességének csupán körülbelül harmada, csak 25 000 néző látogathat ki az eseményre. Ezzel pedig csökken a Tampába érkezők száma, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma, az elköltött pénzmennyiség és az adóbevétel is. Szintén fontos szempont, és csökkenéshez vezet az említett két kategóriában az, hogy az egyik részt vevő csapat hazai stadionjáról van szó, a szurkolók többsége helybeli vagy a vonzáskörzetben él. A járványhelyzet és a hazai csapat tényezője kevésbé jelentkezik majd a megteremtett munkahelyek számában, és a Super Bowlon alkalmazottak bérköltségében. Ezen a téren nem várható jelentős visszaesés, hiszen a megfelelő biztonságot, globális show-t és körítést ilyen viszonyok között is biztosítani kell.

A helyi gazdaságban megjelenő bevétel várható mértéke – a korábbi évek hatásvizsgálatai alapján – ideális esetben körülbelül 450 millió dollárt tenne ki, ebből a helyi gazdaságban maradna körülbelül 320 millió dollár. Jelen helyzetben racionálisan realizálható eredmény lehet első kategóriában a 300 milliós érték, a másodikban pedig a 210 milliós szám.

A tévéközvetítések több mint 100 millió emberhez érnek el USA-szerte, és további 60–65 millióan nézik az eseményt a világ más országaiban, így hatalmas lehetőségek vannak egy közvetítésben is. Ezeket a programokat azonban a tévés szerződések szabályozzák, így az NFL ebből további közvetlen bevételt nem tud szerezni. A tévétársaságoknak azonban megvan a lehetőségük a bevételeik maximalizálására, hiszen értékesíthetik a közvetítések reklámspotjait. Egy 30 másodperces Super Bowl-reklámspot értéke jelenleg piaci ár szerint 5,5–5,6 millió dollár, amiből a társaságok – jelen esetben a CBS – jelentős bevételt érhetnek el.

Fontos terület a minden évben nagy lelkesedéssel várt halftime show. Ezúttal Abel Tesfaye, művésznevén The Weeknd lép majd fel több mint 100 millió néző előtt vasárnap éjjel.

Az NFL a félidei fellépésekért nem fizet a zenészeknek, esélyt biztosít azonban nekik arra, hogy életük legnagyobb közönsége előtt szerepeljenek. Ez pedig hatalmas lehetőség.

Az elmúlt öt évben jelentősen profitáltak a fellépők a programokból. 2016-ban a Coldplay, Beyonce és Bruno Mars a letöltött digitális tartalmak esetén 365%-os emelkedést realizált a félidei műsor után. 2017-ben Lady Gaga esetében a növekedés 1000%-os, 2018-ban Justin Timberlake-nél 534%-os, 2019-ben a Maroon5-nál 434%-os, 2020-ban pedig Shakira és Jennifer Lopez esetében 1013%-os volt a növekedés.

A show-ra általában 10 millió dollár körüli összeg áll rendelkezésre a szponzorok révén, amelyet a koreográfiára, a dizájnra és a statisztákra költhetnek a fellépők, de saját magukat nem díjazhatják belőle a korábban jelzettek szerint. Ezúttal a show megfelelő színvonalának érdekében a fellépő, The Weeknd is 7 millió dollárt invesztál a programba.

Végezetül térjünk át a játékosok bérezésére. A jelenleg aktuális szabályok szerint a játékosok fizetésüket a 2020-as 17 hetes alapszakasz során részletekben, hetente vagy kéthetente kapták meg. 2021-től ez az időszak már 34 hetes lesz, azonban továbbra is különálló díjazást kapnak a játékosok a rájátszás során a kollektív szerződés rendelkezései szerint. Az idei Super Bowlon a nyertes csapat tagjai 130 000 dollárral, a vesztesek 65 000 dollárral gazdagodnak, amely összegek jelentősen elmaradnak a legjobb játékosok juttatásaitól.

