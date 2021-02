Nem csak az NFL-nek és annak rajongóinak lesz fontos dátum 2021. február 7. Az Arena4 kommentátorának, Kun Zsoltnak, azaz Makának ez lesz az első alkalma, hogy Super Bowlt közvetít, amivel régi álma válik valóra. A Sport TV-s időszak, a váltás, és az idáig vezető út mellett arról is beszélt az Indexnek, hogyan látta ezt a szezont, mit vár a döntőtől, és felfedte a becenév eredetének történetét is.

Mondhatjuk, hogy az elmúlt bő másfél évtizedben Faragó Richárd volt az NFL magyar hangja. A Sport TV-nél ön is kipróbálhatta magát korábban, de ettől a szezontól kezdve Kerek Istvánnal együtt végleg öné lett ez a szerep. Máshogy készült erre az idényre?

Ami újdonság volt, hogy több lett a munka. Amíg Ricsi mellett dolgoztam, addig tudtam, hogy heti két meccs vár rám, ez megduplázódott az egyetemi bajnoksággal együtt. Az nem változott, ahogyan egy adott mérkőzésre felkészülök, de ahhoz is kellett pár év, hogy egyáltalán megtanuljam, miként érdemes csinálni.

Az is most fordult elő először, hogy egymás után két NFL-meccset közvetítettem, és ott realizáltam azt, hogy Ricsi ezeket mennyire gördülékenyen hozta le anélkül, hogy a fáradtság érződött volna rajta.

Ha pedig még előtte szombaton is dolgoztam, akkor a vasárnapi másodikon már éreztem, hogy kezdek elfogyni, de az idő múlásával beleszoktam.

Gondolta volna, hogy eljön az idő, hogy Super Bowlt közvetíthet?

A Sport TV szerkesztőségében ez már felmerült. Nagyon jó viszonyt ápoltam a főszerkesztővel, Máté Pállal, ő pedig pedzegette, hogy lassan lehet róla szó. Én akkor úgy gondoltam, hogy szakkommentátorként mehettem volna ki Ricsi mellett, az sosem fordult meg a fejemben, hogy helyette. Aztán amikor a jogokat megvette az Arena4, akkor természetesen beugrott, hogy ez várhat rám.

Az NFL-rajongókat sokkolta a nyári bejelentés, hogy a Sport TV-től átkerültek a jogok az Arena4-hez. Önt is váratlanul érte?

Az NFL-lel való viszonyom igazi hullámvasút. Sokaknak megvan a maguk összeesküvés-elméletük arról, miként kerültem át az Arena4-hez, pedig a helyzet sokkal egyszerűbb. Én sosem voltam a Sport TV szerkesztőségének a tagja, nem volt asztalom, se számítógépem, a beosztásban augusztustól januárig NFL-kommentátorként, januártól augusztusig pedig UFC- és NBA-szakkommentátorként szerepeltem. Többször felmerült, hogy esetlegesen bekerülök állandó kommentátorként, hiszen szakértésből nem lehet megélni, ezért mellette dolgoztam.

Sokszor fordult elő, hogy hajnalban meccsem volt, reggelre mentem dolgozni, délután pedig készültem a következő adásra.

Aztán amikor a Spíler TV megalakulásakor többen is távoztak, akkor is rutinos, bejáratott embereket vett fel a Sport TV, mint például Haraszti Ádám vagy Bartha Zoltán. Ők egyébként a legjobb barátaim lettek ott, sosem éreztem haragot feléjük, de amikor jött egy lehetőség, akkor nem én kerültem elő. Talán Pali is érezte, hogy örökké nem ültethet a kispadon, annál több van bennem, így amikor a Galaxy4 megvette az egyetemi futballt, akkor kiajánlott, hogy menjek oda gyakorolni és fejlődni.

Amikor az Arena4 megalakult, akkor Pali is támogatott a váltásban, őszintén elmondta, hogy annyi lehetőséget nem fog tudni adni, amennyit az új csatornánál tudnak biztosítani. Váltanom kellett és ebben mindenki mellettem állt. De ez a dolgok akkori állása szerint azt is jelentette, hogy az NFL-t el kell engednem, helyette az NHL-lel, Indycarral vagy bármi mással fogok foglalkozni. Ez márciusban történt, az NFL-jogok pedig júniusban kerültek át, mégis sokan hiszik azt, hogy ehhez nekem bármi közöm volt.

Pedig nem, már lemondtam róla, hónapokig aggódtam, milyen lesz az életem és a munkám NFL nélkül, viszont úgy gondoltam, az új dolgok új kalandokat és fejlődést hozhatnak.

A Sport TV-nek rengeteg hálával tartozom azért, hogy elindítottak ezen a pályán, de jött egy előrelépési lehetőség, amit meg kellett ragadni, főleg annak tudatában, hogy ebben ők is támogattak. Valamint szeretnék köszönetet mondani az Arena4 vezetőségének a bizalomért, amit kaptam tőlük.

Ezek szerint ön sem sejtett az egészből semmit, vagy azért tudta, hogy az Arena4 versenybe száll a jogokért?

Nagyjából egy héttel előtte elkaptam egy fél mondatot vagy egy kikacsintást, de a bejelentés pillanatáig semmi konkrétum. Az egész a színfalak mögött zajlott.

Amikor ez kiderült, kapott bármilyen üzenetet a régi kollégáktól? Volt ennek bármilyen negatív visszhangja?

Épp ellenkezőleg. Például a Sport TV NFL-szerkesztője, Gallai László „Galuska” egy héttel később egy viszonylag hosszú, bátorító levelet írt.

Faragó Richárddal beszélt azóta?

Nem beszéltem, de szerintem nincs is ezzel gond. Nem vártam, hogy felhívjon, én pedig nem tudom, mit mondhattam volna neki. Mindig is megvolt köztünk a kölcsönös tisztelet, és természetesen nagyon sokat tanultam tőle. Azt pedig senki nem vitatja, hogy nélküle nem tartana itt az NFL hazánkban. Abban viszont biztos voltam az elejétől kezdve, hogy nem akarok az „új Ricsi” lenni. Én csak Maka szeretnék lenni.

Azon túl, hogy új fejezetet nyitott az életében, önnek miről marad emlékezetes az első Arena4-es NFL-szezon?

Sajnos megkerülhetetlen téma a koronavírus, amivel kapcsolatban sok mindentől féltem. Egyrészt az NHL playoffjában láthattuk, mekkora változást okozott a nézők hiánya, és tartottam attól, hogy az NFL-re is kihat ez, másrészt pedig attól, hogy nem tudják úgy lejátszani a szezont, hogy a végén ne kerüljön oda egy nagy csillag a győztes neve mellé.

Aztán szerencsére egyik sem jött be,

a mesterséges atmoszféra egész jól működött, a meccseket pedig kisebb-nagyobb tologatásokkal ugyan, de mind sikerült lejátszani, még ha megesett olyan is, amit az döntött el, hogy hol volt kevesebb a hiányzó.

Viszont ha valaki azt mondja a szezon előtt, hogy Kansas City Chiefs – Tampa Bay Buccaneers döntőt rendeznek, akkor azt elhittem volna neki, úgyhogy arra a csillagra nem lesz szükség.

Ezek szerint önt nem lepte meg a Buccaneers szereplése?

Nem feltétlenül őket tartottam esélyesnek a rájátszás elején az NFC-ből, sőt, még a konferenciadöntő előtt sem, de azt nem lehet elvitatni, hogy ha egy játékos tizedszer jut be a Super Bowlba, az nem a véletlen műve. Tom Brady puszta jelenléte elegendő ahhoz, hogy egy csapatot felemeljen, de itt már sokszor fellép mellé a védelem és a futójáték is, amellett, hogy a zsenije egy újabb gyűrűt érhet neki.

És akkor több Super Bowl-győzelme lesz, mint bármelyik másik csapatnak, ami szerintem már-már felfoghatatlan eredmény. Ön hogy látja, az egyetemes sporttörténelemben hová kerülhet egy hetedik bajnoki címmel?

Mivel itt tényleg egy meccs dönt továbbjutásról vagy bajnoki címről, én mindenki fölé emelném. Oké, Michael Jordan hat NBA-döntőből hatot megnyert, Wayne Gretzky úgy döntögette az NHL-rekordokat, hogy még most sem lehet tudni, hogyan csinálta, de Brady maga az NFL leghosszabb dinasztiája. Nyilván nagyon nehéz összehasonlítani egy golfozóval, autóversenyzővel, labdarúgóval, kerékpárossal, úszóval, de a beszélgetésben ott kell lennie a top 5-ben,

én pedig tudnék kardoskodni amellett, hogy ő minden idők legjobb és legsikeresebb sportolója.

Sokan azt mondják, hogy ha van ember, aki egyszer utolérheti őt, az a KC irányítója, Patrick Mahomes. Számára tényleg csak az lehet a küldetés, hogy letaszítsa Bradyt a trónról?

Ha van, akinek ez sikerülhet, az ő. Három év alatt másodszor játszik SB-t, egyszer pedig egy játékra volt tőle, ez már önmagában félelmetes. Kapott egy tízéves szerződés, először úgy voltam vele, már az nagy dolog lenne, ha négyszer bejutna és abból kettőt megnyerne. Aztán amikor ezt a kérdést jobban boncolgattam, arra jutottam,

hogy 5-6 gyűrű is összejöhet neki, és még akkor sem lesz öreg, a határ a csillagos ég.

A legnagyobb kérdés, hogy a kisegítő személyzet miként cserélődik nála, Bradynél láthattuk, hogy gyakorlatilag bárkit raktak mellé, a siker ugyanúgy jött.

Mahomes játékstílusa nem fogja megakadályozni abban, hogy ő is ilyen sokáig játszhasson?

Szinte biztos vagyok abban, hogy amint öregszik, úgy változik majd át ebből a mozgékony, improvizáló, kreatív zseniből egy klasszikusabb zseb-irányítóvá, miközben ugyanolyan pontos lesz. Ezt már többeknél is tapasztalhattuk, Cam Newton, Russell Wilson és Deshaun Watson is kevesebbet fut azóta, hogy megjöttek az első igazán nagy ütések.

Ami a döntőt illeti, milyen jellegű mérkőzésre számít?

Kommentátorként csak arról álmodhatok, hogy egy rendkívül szoros és kiélezett mérkőzés legyen, ami hosszabbításban dől el. De ha semlegesként kell válaszolnom, akkor azt mondom, hogy a Chiefs – hasonlóan a tavalyihoz – megnyugtató előnnyel fog győzni.

Konkrét tipp?

34–24 a Kansas Citynek.

Miért tartja őket ennyivel esélyesebbnek?

Amióta Mahomes az irányító, a Chiefs nem kapott ki simán. Ha meglesz az esélye a győzelemre a végén, akkor meg is fogja nyerni, a Tampában pedig több a hibalehetőség. A KC védelme a támadók miatt alulértékelt lett, és amíg azt láttuk, hogy a Bucs védelme az NFC-döntőben megvillant többször, addig itt már kevés lehet.

És mi a helyzet a Kansas lyukas támadófalával?

Ha valami miatt aggódhatnak a szurkolók, az ez, de Mahomes kreativitása és Andy Reid playbookja ezt semlegesítheti. Egész évben folymatosan változtattak ezen az egységen, mégsem okozott problémát, de valóban ezt kell kihasználnia a Buccaneersnek. Ha az újonc Clyde Edwards-Helaire-nek menni fog a futás, az Mahomesnak is segíthet, és akkor iszonyatosan nehéz lesz megállítani őket.

Hogy élte meg, hogy végre Super Bowlt közvetíthet, de nem teheti meg ezt a helyszínről?

A koronavírus miatt nem is nagyon lett volna értelme, hiszen idén nem lesz akkora felhajtás, mint szokott. A játékosokkal is csak Zoomon keresztül lehet interjút csinálni, és Tampa városa is le van zárva, szinte semmit nem lehetne kint csinálni. Úgy próbálom felfogni, mint amikor megyek fel egy lépcsőn, aminek a teteje a helyszíni Super Bowl-közvetítés.

Az idei is egy lépcsőfok, méghozzá nagyon fontos és hálás is vagyok érte, ezzel a mentalitással pedig nyugodt a lelkem.

Jövőre szeretnénk kimenni Los Angelesbe, lehet, hogy akkor már összejön, de most erre koncentrálok és nem görcsölök azon, amin nem tudok változtatni.

A nézők mire számíthatnak az Arena4-től a döntő estéjén?

Eddig nem volt, de most lesz stúdió, Árpa Attila fogja vezetni a műsort, valamint érkezik egy meglepetésvendég is, no meg persze a megszokott szakértőink. Bencsics Márk lesz a szakkommentátor.

Mi vár önre az NFL és az egyetemi szezon végeztével?

Főleg NHL-mérkőzések, aminek nagyon örülök, mert megszerettem a hokit. Ezen kívül idén is én viszem az IndyCar-szezont, ami tavaly valami nagyon új, mégis nagyon szórakoztató volt számomra. Persze a komfortzónán kívül is teljesíteni kell, így múlt héten már angol másodosztályú es osztrák labdarúgó-mérkőzésekbe is belekóstoltam. Illetve van egy újdonság, amiről valószínűleg még nem beszélhetek, de szintén nagy szerepem lesz benne.

Még egy kérdés, amit talán a nézők sem tudnak. Honnan jött a „Maka” becenév?

Egy mára már sajnálatos módon megboldogult NBA-fórumon kaptam a „Kismaki” gúnynevet, de ennek a csengése annyira megtetszett, hogy azt választottam új becenévnek. Ez persze 14-15 évesen még jól hangzik, de ahogy nőttem fel, egyre kevésbé illett rám a „kis”. Végül egy ismerősöm kezdte el próbálgatni a beceneveket, amiből kialakult a Maka, ami aztán annyira rám ragadt,

hogy gimnáziumban, egyetemen, a tanáraim, sőt, még édesanyám és a nagyszüleim is elkezdtek így hívni, már levetkőzni sem tudom.

A feleségem sem tud Zsoltnak vagy Zsoltinak szólítani anélkül, hogy elnevetné magát. De örülök annak, hogy valakinek eszébe jut az, hogy Maka, akkor már tud hozzá arcot társítani.

