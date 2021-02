A Super Bowl kirobbantotta a háborút Will Ferrell és Norvégia között

Az NFL nagydöntője, a Super Bowl nem csak minden év egyik legfontosabb sporteseménye. A mérkőzést óriási médiafelhajtás övezi, ami nem véletlen, hiszen az Egyesült Államokban szinte minden esztendőben ez a legnézettebb műsor. Éppen ezért az is kiváltságosnak számít, aki felléphet a Half Time Show-ban, és az óriási nézettség miatt a reklámok is méregdrágák. Sőt, ezek a legdrágább szpotok a televíziózást tekintve, presztízs szempontjából pedig semmivel sem lehet összehasonlítani egy Super Bowl-beli megjelenést. Nem csoda, hogy az összes nagyvállalat külön reklámot készít erre az alkalomra, mindenki ekkorra tartogatja a legnagyobb durranást.

A koronavírus-járványnak köszönhetően 2021-ben nem ment fel az ár, a tavalyi 5,6 millió dollárhoz képest idén átlagosan potom 5,5 milliót kóstált egy 30 másodperces sáv. Ráadásul a hirdetők részéről sem mutatkozott óriási tülekedés, amíg az előző évi jogtulajdonos FOX csatorna már 2019 novemberére eladta a helyeket,

addig a CBS csak 2021. január végére értékesítette az összes felületet.

A jelenlegi helyzet természetesen felbukkan sok hirdetés témájában is, de természetesen idén sem maradtunk humor nélkül.

A rendkívüli körülmények rendkívüli döntésekhez vezettek, így fordulhatott elő, hogy 1983 után először nem hirdetett például a Budweiser, de a Coca-Colát és a Pepsit is hiába várták a tévénézők. A söróriás az 5,5 millió dollárt inkább a Covid–19 vakcinakampányra fordította.

Akadtak persze olyanok is, akik másfél percet vásároltak maguknak, mint például a General Motors, amely Will Ferrell főszereplésével üzent hadat Norvégiának, hogy igenis utol fogja érni villanyautó-eladásban.

Egyébként a norvégok azóta számos válaszvideót gyártottak, érdemes megnézni közülük néhányat. Bízunk benne, hogy a népszerű színész továbbra is humoránál lesz, amikor szembesítik ezekkel.

Még ennél is nagyobbat szólt a T-Mobile hirdetése a Tampa Bay Buccaneers két klasszisának, Tom Bradynek és Rob Gronkowskinak a főszereplésével, amelynek tanúsága szerint minden idők legjobbja csak a rossz vétel miatt döntött úgy, hogy Floridába igazol. Aztán persze az élet őt igazolta, hiszen hetedszer is Super Bowl-győztes lett.

A Statefarm biztosító eddig is a sztárhalmozás pápájának számított, de a vállalat most még önmagát is felülmúlta. Korábban a Green Bay Packers irányítója, Aaron Rodgers volt a cég arca, majd a közelmúltban csatlakozott hozzá a mostani Super Bowlban vereséget szenvedő Patrick Mahomes is. Ez már önmagában elég lenne, de inkább emelték a tétet, méghozzá napjaink egyik legnépszerűbb rapperével, Drake-kel.

Némileg ellentmondásos reklámot forgatott a természetbeli sportokkal és időtöltéssel foglalkozó Bass Pro Shops, amely a világjárványt használta narratívaként és igyekezett inspiráló üzenetet megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy a természetre most mekkora szükségünk van. Ez egyébként szép gondolat, csak kicsit disszonáns, hogy olyan eszközöket forgalmaznak, amelyekkel a természetet lehet pusztítani.

Az M&M's pedig mindenki számára világossá tette, hogy innentől kezdve övék a bocsánatkérés piaca, amihez a kanadai színészt, Daniel Levyt hívták segítségül.