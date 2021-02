Háromszor volt az Év védője – most kirúgta a csapata

A lassan 32 éves Wattot háromszor választották meg az Év védőjének, ötször került be az Év álomcsapatába, háromszor a második számú gárdában kapott helyet – 2014-ben és 2015-ben mindkettőben, merthogy irányítósiettetőként és belső védőfalemberként is elit teljesítményt rakott le az asztalra.

Ötször hívták meg a Pro Bowlra, kétszer volt az övé az idény legtöbb sackje (amikor az irányítót a labdával együtt a kiindulási ponthoz képest hátrébb földre viszik), összesen már 101-nél jár a ligában – ezzel az örökranglista 31. helyén áll –, pedig az ő posztján (3–4-es védőfalban játszva) nem éppen ez a jellemző.

Watt rengeteg leütött passzal (61) is észrevéteti magát elképesztően hosszú karjainak köszönhetően, ráadásul még támadóként is bevethető, így is szerzett már touchdownokat.

A 2017-es idényben ő lett az Év embere a ligában, miután a houstoni vonzáskörzetben tomboló Harvey hurrikán után több mint 40 millió dollárt gyűjtött a rászorulóknak.

Watt karrierje első öt évében (2011–2015) a liga legdominánsabb védője volt, de a következő két évben összesen nyolc meccsen tudott csak pályára lépni a sérülések miatt. A 2018-as kiírásban 16 sackkel visszatért a legjobbak közé, majd újra megsérült, és csak az idény felében tudott játszani 2019-ben, a mostani kiírásban pedig csak a számokat tekintve kicsit visszafogottabb teljesítményt nyújtott, a fizetése pedig 17,5 millió dollár lett volna az új idényben.

A Texansnál jelenleg elképesztő helyzetek uralkodnak, Bill O'Brien ámokfutása miatt a liga harmadik legrosszabb csapataként záró együttesnek még csak az az előnye sincs meg, hogy hamar húzhat a drafton, mivel az első két körét elpasszolta a gárdának, és Deshaun Watson irányító nem akar maradni a tavaly a sztárelkapó DeAndre Hopkinsot elkótyavetyélő klubnál.

(Borítókép: Bob Levey / Getty Images Hungary)