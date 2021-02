A sport világa mindig is tele volt balhés, megosztó játékosokkal, és ne legyenek illúzióink, ez a jövőben sem fog változni. De pont az a jó bennük, hogy a szurkolók rengeteget képesek vitatkozni a megítélésükről, felsorolnak megszámlálhatatlan érvet és ellenérvet anélkül, hogy sikerülne egymást meggyőzniük. Vannak olyanok is, akiket mindenki szeret és lehetetlen utálni őket, mert mind a pályán, mind azon kívül példaképként viselkednek, mellette pedig a játékban is magas szintet képviselnek.

És persze ott van a harmadik halmaz is: azok az atléták, akik hiába klasszisok a maguk sportágában, egyszerűen annyi rosszat tettek és okoztak, hogy szinte nincs olyan ember, aki szeretné őket.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a teljesítményüket nem ismerik el, inkább arról van szó, hogy emberileg elfogadhatatlannak tartják azt, amit az illető művel.

Ilyen például Antonio Brown, aki magyar idő szerint hétfő hajnalban megnyerte a Super Bowlt a Tampa Bay Buccaneersszel, sőt, még touchdownt is szerzett, pedig egy évvel ezelőtt szinte mindenki biztos volt abban, hogy soha többé nem lép pályára az NFL-ben. Még ő is megfogadta, kétszer. De volt egy ember, aki képes volt hatni rá, és látszólag betörte a 2010-es évek legjobb elkapóját, sőt, még be is fogadta.

Viszont most nem Tom Bradyről lesz szó, hanem „AB”-ről, aki az elmúlt két évben szinte csak a botrányaival szerepelt a címlapokon, legyen szó szexuális erőszakról, rendőri atrocitásról, háborúról az NFL ellen, vagy arról, hogyan sodort veszélybe egy alig kétéves fiút.

A floridai születésű Brown egész életében sportolónak készült, édesapja, Eddie minden idők legjobb arénafutballistája volt, a remek képességekkel megáldott Antonio pedig az amerikai futball mellett az atlétikában is jeleskedett. Hiába azonban a remek középiskolai statisztikák, rossz tanulmányi eredményei miatt nem dúskált az ösztöndíjajánlatokban.

Ráadásul a szüleivel is megromlott a viszonya: tízéves kora óta nem beszélt velük, az anyja pedig kirúgta otthonról, amikor Antonio végzős volt, úgyhogy az utcán, valamint a haverok kanapéján élt fél évig.

Végül a nem túl nívós Central Michigan Universityn kötött ki, ahol a próbajátékon meggyőzte a trénereket, hogy vegyék fel, még ösztöndíjat is kapott. Három egyetemi szezon után jelentkezett a 2010-es NFL-draftra, ahol csak a 6. körben, összesen a 195. helyen választotta ki a Pittsburgh Steelers. Az edzőtáborban beverekedte magát a csapatba, amelynek ő lett az első számú visszahordója.

A szezon első meccsén még nem lépett pályára, a másodikon már igen, és a legelső játékból rögtön touchdownt ért el.

Első évében szinte csak a speciális egységekben számítottak rá, a másodikban viszont már ő volt a harmadik számú elkapó, ráadásul 1000 yard fölött zárt mind ebben a műfajban, mind visszahordóként, az NFL történetében egyedüliként. Ezután kapott egy zsíros szerződéshosszabbítást, aminek köszönhetően fejben teljesen elszállt, megjelentek a sztárallűrök is.

A 2012-es idény egy sérülés miatt kevésbé sikerült jól számára, 2013-ban viszont 1499 elkapott yarddal klubrekordot döntött.

2014-ben már az egész NFL-ben övé volt a legtöbb elkapás (129) és elkapott yard (1698),

viszont ebből az évből a legemlékezetesebb megmozdulása egy fejbéli rövidzárlat marad, amikor a szezon első meccsén ugrásból arcon talpalta a Cleveland Browns punterét, Spencer Lanninget.

2015-ben 136 elkapásból 1834 yardot termelt, egyértelműen bebetonozta magát a liga legjobb elkapói közé. De nemcsak a saját korában, hanem all-time szinten is,

ugyanis a 136 elkapás holtversenyben a 3., az 1834 yard pedig a 4. legtöbb, amit egy elkapó egy szezon alatt elért az NFL történetében.

Az impozáns számok ellenére borzalmasan zárult az idénye, ugyanis a rájátszásban az AFC-elődöntő utolsó percében a Cincinnati Bengals ügyeletes rosszfiúja, Vontaze Burfict alattomos módon leütközte, csoda, hogy Brown feje a helyén maradt.

Agyrázkódást szenvedett, és véget ért számára a szezon. Sokak szerint azonban nem úszta meg ennyivel. Az addig sem éppen stabil elme- és lelkiállapotú Brown a csapattársak és a közvetlen környezete jellemzése alapján még labilisabb lett, érzelmi és viselkedésbeli kilengései elérték az extrém szintet. Az érte aggódók szerint Brown krónikus traumatikus enkefalopátiában, azaz CTE-ben szenved. Ez a degeneratív betegség a fejet ért sorozatos ütésektől alakul ki, az ettől szenvedők az első stádiumban többnyire fejfájásra és koncentrációhiányra panaszkodnak. A másodikban kezdődik a memória- és egyensúlyvesztés, valamint az érzelmi kitörések sorozata.

A harmadikban komoly hangulatingadozás és depresszió is megfigyelhető, a negyedikben pedig demencia, Parkinson- és Alzheimer-kór is kialakulhat.

Brown egyre nagyobb gondot jelentett az öltözőn belül, szinte minden csapattársával összeveszett, ha olyanja volt. A Steelers ikonjával, Ben Roethlisbergerrel többször is a médián keresztül kritizálták egymást, ami semmiképp sem hasznos, ha egy irányító-elkapó kapcsolatról van szó. Mike Tomlin vezetőedzőnek is meggyűlt vele a baja, de úgy volt vele, hogy amíg Brown jól teljesít a pályán, addig nem bünteti. Kivéve egyszer, amikor a 2017-es rájátszásban Brown élőben közvetítette a Facebookon Tomlin győzelmi beszédét, amiben nem túl kedves szavakkal illette a Steelers következő ellenfelét, a New England Patriotsot. (A Facebook ezért negyedmillió dollárt fizetett Brownnak.)

A teljesítménye nem esett vissza, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is volt minimum 100 elkapása és 1200 yardja, de közben egyre kezelhetetlenebbé vált. A viszony 2018-ban visszafordíthatatlanul elmérgesedett, az elkapó a csapattársain és az edzőkön kívül a sajtóval is háborúzott, valamint gyorshajtásért is megbüntették.

sőt, egyszer kis híján megölt egy 22 hónapos gyermeket, amikor dührohamot kapott és a 14. emeleti lakásából elkezdte kihajigálni a bútorait az ablakon keresztül, azok pedig a kisfiú mellett csapódtak be.

A rendszeres konfliktusokkal elérte célját, a Pittsburgh 2019 márciusában majdnem a Buffalo Billshez cserélte. De ez sem tetszett neki, úgyhogy kiprovokálta, hogy megvétózzák a cserét (az NFL Twitter-bejelentése alá odakommentelte, hogy „Fake news”), néhány nappal később pedig az Oakland Raidersnél kötött ki. Boldog volt, elmondta, hogy tiszta lappal kezd és pozitív energiát visz a csapathoz, ahol ő lesz a legjobb társ.

Fotó: Christian Petersen / Getty Images Hungary Brown és Derek Carr sosem játszhattak együtt tétmeccsen

Ehhez képest már augusztusban összeakasztotta a bajszát a vezetőséggel, és az újdonság kedvéért az NFL-lel is. Az edzőtábor elején nem tudott ott lenni, mert szétfagyasztotta a lábát, miután nem megfelelő lábbelivel használta a krioterápiás masinát. Majd csatlakozott a többiekhez, csakhogy ezt a régi sisakjában tette, ami nem felelt meg az NFL új szabványainak, a liga pedig figyelmeztette.

Ekkor ismét a telefonjához és a Twitterhez nyúlt (egyetlen posztba belesűrítette a „Fuck the NFL”-t és a „Go fuck yourself”-et), majd pert indított a liga ellen, amit végül elvesztett. Természetesen nem engedett a makacsságából, ugyanúgy a régi sisakban jelent meg a táborban, ekkor pedig a Raiders lépett közbe, amely eltiltotta és megbüntette. Brown közzétett egy fotót a csekkről, a kísérőszöveg pedig a klub válogatott szidalmazása volt.

Másnap az edzésen majdnem nekiment Mike Mayock általános igazgatónak. a többi játékosnak (többek között újdonsült csapattársának, Vontaze Burfictnek) kellett közbelépnie, hogy ne fajuljon tettlegességig a vita.

Ezután nyilvánosan bocsánatot kért, de a Raiders ismét megbüntette, majd megvonta tőle a fizetését. Brown újfent a közösségi média útján jelezte távozási kérelmét („Rakjatok ki”), aminek a csapat eleget tett. Úgy ért véget az oaklandi kalandja, hogy egy meccset sem játszott.

Bill Belichick és a New England Patriots azonnal lecsapott rá, de ekkor már különböző szexuális zaklatási vádak is napvilágot láttak vele kapcsolatban. Brown így is pályára lépett egy meccsen (amelyen Tom Brady passzolt is neki egy touchdownt), de a sokasodó feljelentések és az interneten kiszivárgott, tőle származó gusztustalan privát üzenetek után a Patriots is kivágta.

Mivel egy csapatnak sem kellett, 2019 szeptemberében egy újabb Twitter-bejegyzésben bejelentette a visszavonulását, valamint beszólt a ligának és a klubtulajdonosoknak is. Aztán napokkal később meggondolta magát. De nem volt képes lenyugodni, decemberben kidobta a barátnőjét, Chelsie Kyrisst és három fiát a hollywoodi otthonukból, majd amikor a nő többször is rendőri kísérettel próbált meg visszatérni a házba, hogy elvigye a holmiját, akkor Brown az intézkedést elkezdte élőzni Instagramon és Facebookon is, miközben különböző, nyomdafestéket nem tűrő sértésekkel illette a hölgyet és a rendőröket is.

2020 januárjában Kyriss felbérelt egy költöztetőcéget, amelynek személyzetét Brown a haverjaival együtt megtámadta, ezért tavaly nyáron 100 órányi közmunkára és dühkezelési terápiára kötelezték.

A 2010-es évek legjobb elkapójából egy év alatt igazi antihős vált. Pittsburghben gyermekek sokasága nézett fel rá, néhány évvel később pedig az egész internetet meghívta arra az eseményre, hogy miként is tud mocskolódni a saját fiai jelenlétében. Totálisan elvesztette a kontrollt az élete és saját maga felett, morálisan sosem látott mélységbe került, a pályafutása pedig véget ért – hitte ezt mindenki.

De volt egy ember, aki nem tett le róla.

Aki egész nyáron unszolta új csapatának vezetőségét, hogy adjanak egy esélyt a 32 éves játékosnak, annak ellenére, hogy ő nyáron ugyanúgy eljárta a „visszavonulok, de inkább mégsem” táncot. Tom Brady rengeteg időt töltött Brownnal a szezon előtt, pszichológushoz és tanácsadóhoz vitte őt, nem volt hajlandó elengedni a kezét. A Buccaneers azonban eleinte hallani sem akart Brown leigazolásáról, viszont októberben a csapat legjobb elkapói (Mike Evans, Chris Godwin és Scotty Miller) egyaránt sérülésekkel bajlódtak, így a vezetőedző, Bruce Arians (akivel Brown az első két pittsburghi évében együtt dolgozott) beadta a derekát, egy feltétellel:

Vagy jó csapattárs leszel, vagy repülsz.

Brady persze tisztában volt azzal, hogy Brown egy időzített bomba, igyekezett a lehető legjobban odafigyelni rá, ezért befogadta a saját otthonába. A dühkezelési program nem volt teljesen hatásos, még a szerződés megkötése előtt hozzávágott egy kerékpárt egy biztonsági őrhöz, de ezen kívül lenyugodott, az alapszakasz második felében már rendre ott volt a pályán.

Tekerjünk előre 2021. február 7-ig. A Tampa Bay másodpercekkel az első félidő vége előtt 14–6-ra vezet a címvédő Kansas City Chiefs ellen a Super Bowlban. Brady az egyyardos vonalról megtalálja Brownt az end zone-on belül, az extra ponttal együtt 21–6-tal mennek szünetre a csapatok. A néhány hónappal korábban munkanélküli Antonio Brown touchdownt szerez a Super Bowlban, talán nincs olyan ember a világon, aki erre fogadott volna egy évvel ezelőtt.

A bajnoki cím megszerzése után a virtuális sajtótájékoztatón elmondta, hogy szeretne a csapatnál maradni. Ehhez viszont viselkednie kell, de nála sosem lehet tudni, mi következhet. Egyelőre úgy tűnik, Brady hatástalanította, viszont most jön a holtszezon és az azzal keletkező szabadidő. Az pedig eddig is veszélyes volt az ő szempontjából.