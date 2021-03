Sokkoló döntés, meglepő helyen kötött ki a legendás védő

Megtalálta új csapatát J. J. Watt: a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában háromszor is az Év Védőjének megválasztott sztárjátékos az Arizona Cardinalshoz igazolt.

Watt februárban közös megegyezéssel távozott a Houston Texanstól, annak reményében, hogy nem egy újjáépítés előtt álló gárdához, hanem egy bajnokesélyeshez igazol. Több csapatot is szóba hoztak vele, a végső esélyesek között a konferenciadöntős Buffalo Bills, Green Bay Packers, valamint a szintén rájátszásba jutó Cleveland Browns hármasát emlegették, de korábban szóba jött a Pittsburgh Steelers (ahol két testvére is játszik), valamint a két döntős, a Kansas City Chiefs és a Tampa Bay Buccaneers is.

Ehhez képest a liga egyik legkeményebb csoportjában szereplő Arizona Cardinalsra esett Watt választása, ahol jelen állás szerint a Russell Wilson vezette Seattle Seahawksszal, a sérüléshullám előtt döntőző San Francisco 49ersszel és a Halászsasokhoz hasonlóan rájátszásba jutó, Matthew Stafforddal all-int mondó Los Angeles Ramsszel kell megküzdenie a gárdának a továbbjutásért.

Watt két évre 31 millió dollárért írt alá új együttesnél, ebből 23 millió dollár a garantált tartalom.

A lassan 32 éves Wattot háromszor választották meg az Év Védőjének, ötször került be az Év Álomcsapatába, háromszor a második számú gárdában kapott helyet – 2014-ben és 2015-ben mindkettőben, merthogy irányítósiettetőként és belső védőfalemberként is elit teljesítményt rakott le az asztalra.

Ötször hívták meg a Pro Bowlra, kétszer volt az övé az idény legtöbb sackje (amikor az irányítót a labdával együtt a kiindulási ponthoz képest hátrébb földre viszik), összesen már 101-nél jár a ligában – ezzel az örökranglista 31. helyén áll –, pedig az ő posztján (3–4-es védőfalban játszva) nem éppen ez a jellemző.

Watt rengeteg leütött passzal (61) is észrevéteti magát elképesztően hosszú karjainak köszönhetően, ráadásul még támadóként is bevethető, így is szerzett már touchdownokat.

A 2017-ES IDÉNYBEN Ő LETT AZ ÉV EMBERE A LIGÁBAN, MIUTÁN A HOUSTONI VONZÁSKÖRZETBEN TOMBOLÓ HARVEY HURRIKÁN UTÁN TÖBB MINT 40 MILLIÓ DOLLÁRT GYŰJTÖTT A RÁSZORULÓKNAK.

Watt karrierje első öt évében (2011–2015) a liga legdominánsabb védője volt, de a következő két évben összesen nyolc meccsen tudott csak pályára lépni a sérülések miatt. A 2018-as kiírásban 16 sackkel visszatért a legjobbak közé, majd újra megsérült, és csak az idény felében tudott játszani 2019-ben, a mostani kiírásban pedig csak a számokat tekintve kicsit visszafogottabb teljesítményt nyújtott, a fizetése pedig 17,5 millió dollár lett volna az új idényben.

