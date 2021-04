Visszavonult a New England Patriots legendás bajnoka

A 2009-es játékosbörzén csupán a 7. kör 232. választási jogával kelt el a mindössze 178 centiméteres magasságával egyetemen még irányítót játszó Edelman, aki karrierje kezdeti szakaszában még leginkább a speciális csapatrészben, főleg visszahordóként jeleskedett, négy touchdownt is szerzett így.

Pályafutása során szerepelt a védelemben is – cornerback és linebacker poszton –, majd Wes Welker távozása után, 2013-ban robbant be elkapóként, 1056 yardos idénnyel. Az alapszakaszban rengeteg meccset kellett kihagynia sérülések, illetve egyszer négymeccses eltiltás miatt, ezért is maradt el kevéssel az 1000-es határtól 2014-ben, 2015-ben és 2018-ban is, amikor mind a 16 meccsen bevethető volt, akkor ezt mindháromszor átlépte (2016-ban 1106, 2019-ben 1117 yardig jutott).

Bár a 620 elkapásból szerzett 6822 yard és 36 TD nem számít ligaszinten is kiemelkedőnek, Edelman a Patriots-sikerek egyik fő letéteményese volt, mert mindig akkor teljesített a legjobban, amikor a legfontosabb volt: a rájátszásban.

A 118 elkapásánál és 1442 elkapott yardjánál is csupán a legendás Jerry Rice (151/2245) tud többet felmutatni, kulcsszerepet játszott a Seahawks és a Falcons elleni nagy fordítások során, valamint a legértékesebb játékos lett a Rams ellen – mindhárom Super Bowlt megnyerte együttese.

A karrierem során semmi sem jött könnyen, és nem meglepő, hogy ez sem lesz könnyű. A tavalyi sérülésem után hivatalosan is bejelentem a visszavonulásomat. Nehéz döntés volt, de ez volt a helyes számomra és a családom számára. Megtiszteltetés, és rendkívül büszke vagyok rá, hogy a Patriots játékosaként tehetem ezt meg

– kezdte Julian Edelman, aki Robert Kraft tulajdonostól kezdve Bill Belichick edzőn át a csapattársakig és stábtagokig mindenkinek köszönetet mondott a New Englandben töltött idejéért.

Életem legjobb 12 éve volt, egy pokoli jó futam.

Természetesen rengeteg játékos emlékezett meg Edelman pályafutásáról, így Tom Brady is, akivel három bajnoki címet nyertek közösen a Patriotsnál. Kiemelte, hogy lányával ellentétben ő nagyon is kedvelte Julian Edelman megnövesztett szakállát, hiszen ez azt jelentette, hogy együttesükkel sokáig jutottak a playoffban, ahol az elkapó a leginkább tündökölt, a legfontosabb pillanatokban.

(Borítókép: Julian Edelman pályafutásának egyik legnagyobb elkapása, a Falcons elleni Super Bowlon – Michael Zagaris / Getty Images Hungary)