Sosem látott bravúr Bradyéktől, legendák távoztak

Magyar idő szerint péntek 2 órakor kezdetét veszi a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) holt szezonjának legfontosabb eseménye, a 2021-es játékosbörze. A draft előtt összefoglaltuk az elmúlt szűk három hónap legfontosabb eseményeit, a legjelentősebb szabadügynökpiaci mozgásokat, cseréket, visszavonulókat, és természetesen kitértünk külön a bajnokra is, amely korábban sohasem látott bravúrt tudott bemutatni.

Mi lett a bajnokkal?

Alapvetés, hogy a bajnokot általában szétkapják valamilyen szinten, hiszen túl sok jó, nagy pénzes játékost nem lehet együtt tartani a fizetési sapka miatt, idén pedig az elkölthető mennyiség még kevesebb is lett a járványhelyzet miatt.

Ezért is parádés, hogy a Tampa Bay Buccaneers a szabadügynökpiac bevezetése óta első bajnok csapatként mind a 22, döntőben kezdő játékosát meg tudta tartani!

Ehhez persze szükség volt néhány pénzügyi lépésre, mint például Tom Brady szerződésének meghosszabbítására, de maradt a csapatnál:

Shaquil Barrett, irányítósiettető, 68 millió dollár/4 év

Lavonte David, linebacker, 25 millió/2 év

Chris Godwin, elkapó, franchise taggel, 15,983 millió/1 év

Ryan Succop, rúgó, 12 millió/3 év

Ndamukong Suh, belső védőfalember 9 millió/1 év

Rob Gronkowski, tight end, 8 millió/1 év

Rakeem Nunez-Roches, belső védőfalember, 5 millió/1 év

Leonard Fournette, futó 3,25 millió/1 év

Továbbá érkezett a szabadügynökpiacról Giovani Bernard, aki az előző idényben hiányzó, passzjátékba bevonható futó szerepkörében segítheti Tom Bradyéket, és még Antonio Brown visszaigazolásáról sem tettek le.

Tekintettel arra, hogy az előző idényben jelentősen megújított kerettel, érdemi felkészülés nélkül is bajnok lett végül a Tampa Bay, ez nem sok jót ígér előzetes a riválisok számára.

A legjelentősebb holt szezonbeli szabadügynökigazolások

A New England Patriots a hirtelen felszabaduló óriási pénzösszegen nem ült sokáig, Bill Belichick vezetőedző közel 250 millió dollárt költött el néhány nap alatt a piacon!

A Washington William Jacksonnal (40,5/3) pótolta a Denverbe szerződő Ronald Darbyt (30/3) cornerbackposzton, érkezett az elkapók közé a piac egyik legjobb játékosa, Curtis Samuel (34,5/3), valamint a gyakorlatilag már mindenhol irányító Ryan Fitzpatrick (10/1) is.

A Giants igyekezett javítani Daniel Jones közérzetén, az elkapó Kenny Golloday 18 milliós átlagért írt alá New Yorkban, de kiemelendő Emmanuel Sanders Buffalóba igazolása is, ez utóbbinak az óriásit fejlődő Josh Allen örülhet igazán.

A Ravens is próbált valamit kezdeni a „Lamar Jacksont passzmesterré” projektből, kérdéses, hogy Sammy Watkins mennyire lesz alkalmas feljavítani a főleg futásaival veszélyes irányító játékát.

Az Arizona legendás játékosokkal üzletelt, érkezett J. J. Watt (28/2), Matt Prater, A. J. Green, Rodney Hudson és Malcolm Butler is – noha talán már mindegyikük túl van a zeniten azért –, Patrick Peterson viszont távozott, ő a Minnesotánál folytatja.

A Green Bay 4 évre 48 millióért tartotta meg futóját, Aaron Jonest, a New Orleans pedig alig 5,5 millióért kötötte magához Jameis Winstont – igaz, a Buccaneers korábbi irányítója 12,5 milliót is kereshet, ha a teljesítményétől függő bónuszokat le tudja hívni.

A piac legnagyobb nyertese anyagilag Trent Williams volt: a 33 éves vakoldali támadófalember posztjának új rekordját jelentő 23,01 milliós átlagért írt alá hat évre, így 138,06 milliót kereshet. Mondjuk, a még a piac nyitása előtt hosszabbító Dak Prescott bérét sem kell azért sajnálni...

játékos poszt honnan hova összeg* év átlag* Trent Williams LT SF SF 138,06 6 23,01 Kenny Golladay WR DET NYG 72 4 18 Shaquil Barrett OLB TB TB 68 4 17 Bud Dupree OLB PIT TEN 82,5 5 16,5 Joe Thuney OG NE KC 80 5 16 Trey Hendrickson DE NO CIN 60 4 15 Carl Lawson DE CIN NYJ 45 3 15 J. J. Watt DE HOU ARI 28 2 14 Matt Judon DE BAL NE 54,5 4 13,625 William Jackson CB CIN WAS 40,5 3 13,5 Shaquill Griffin CB SEA JAX 40 3 13,333 Adoree Jackson CB TEN NYG 39 3 13 Yannick Ngakoue DE BAL LV 26 2 13 Corey Linsley C GB LAC 62,5 5 12,5 Jonnu Smith TE TEN NE 50 4 12,5 Hunter Henry TE LAC NE 37,5 3 12,5 Corey Davis WR TEN NYJ 37,5 3 12,5 Romeo Okwara DE DET DET 37 3 12,333 Curtis Samuel WR CAR WAS 34,5 3 11,5 John Johnson S LAR CLE 33,75 3 11,25



*az összegek millió dollárban értendők

a spotrac.com adatai

Legendák akasztották szögre sisakjukat

A Tampa Bay elleni vereség volt az utolsó meccse pályafutása során Drew Breesnek, a legendás passzmester távozásáról portréval emlékeztünk meg.

Az Indianapolis Coltsból vonult vissza a 2004-ben a ligába érkező – idővel a Chargersnél éppen Breest váltó – Philip Rivers, a Csikók az irányító vakoldalát védő Anthony Castonzo szolgálatainak is búcsút inthettek. Visszavonulás mellett döntöttek a Pouncey ikrek, Mike a Chargersből Maurkice a Steelerstől távozott ekképpen.

A Patriots-szurkolói is szomorkodhattak, Patrick Chung mellett ugyanis a három bajnoki címben is óriási érdemeket szerző Julian Edelman is úgy döntött, hogy egészségi állapota már nem bír újabb idényt.

A múlt héten Alex Smith is befejezte pályafutását, a brutális lábsérülése után a Washingtonnal playoffba jutó irányító az Év visszatérője címet is megkaparintotta a nagydöntő előtt.

Irányítókeringő, meg egy kis kedélyjavító Mahomesnak – a legjelentősebb cserék

Elsőként Detroitban robbant az átigazolási bomba, amikor is Matthew Stafford a 2009 óta tartó sikertelenséget megelégelve cserét kért a Lionstól, a Rams pedig Jared Goffot is odacsapta két első és egy harmadik körös választási jogért cserébe a michiganieknek.

Philip Rivers távozásával irányítókeresésbe kezdett a Colts, és a Philadelphia Eagles korábbi játékosát, Carson Wentzet kaparintotta meg.

A 49ers még nem szerezte meg új irányítóját, viszont elég sokat feláldozott azért, hogy felkapaszkodjon a 3. választási helyre, ahol minden bizonnyal a franchise új passzmestere lesz a húzott ember.

A Jets még korábban, 1/2-re választhat, gyakorlatilag biztosan új irányítót, már csak azért is, mert korábbi első körösét, Sam Darnoldot Carolinába cserélte a New York-i csapat.

A draft előtt még egy irányítót említsünk meg, Patrick Mahomes alighanem örömmel vette tudomásul, hogy a Chiefs az 1. körös húzási opcióját beáldozva megerősítette a támadófalát.

A 2021-es játékosbörze

Itt tartunk tehát most, a következő lépés a héten sorra kerülő draft (az első kört magyar idő szerint pénteken 2 órától nagyjából fél 6-ig tartják – az Aréna4 élőben közvetíti ezt a napot –, a második és harmadikat szombat hajnali 1-től nagyjából ugyanúgy fél 6-ig, a negyedik, ötödik, hatodik és hetediket pedig szombaton 18 órától kb hajnali 1-ig), ami az egész holt szezon legfontosabb szegmense is egyben.

A játékosbörzén elsőként idén a Jacksonville Jaguars választhat, minden bizonnyal a korszakos tehetség Trevor Lawrence nevére böknek a floridaiak.

A 2021-es draft első körének választási sorrendje

1. Jacksonville Jaguars

2. New York Jets

3. San Francisco 49ers*

4. Atlanta Falcons

5. Cincinnati Bengals

6. Miami Dolphins*

7. Detroit Lions

8. Carolina Panthers

9. Denver Broncos

10. Dallas Cowboys

11. New York Giants

12. Philadelphia Eagles*

13. Los Angeles Chargers

14. Minnesota Vikings

15. New Enlgand Patriots

16. Arizona Cardinals

17. Las Vegas Raiders

18. Miami Dolphins

19. Washington Football Team

20. Chicago Bears

21. Indianapolis Colts

22. Tennessee Titans

23. New York Jets*

24. Pittsburgh Steelers

25. Jacksonville Jaguars*

26. Cleveland Browns

27. Baltimore Ravens

28. New Orleans Saints

29. Green Bay Packers

30. Buffalo Bills

31. Baltimore Ravens

32. Tampa Bay Buccaneers



Draft előtti cserék

1/3.: eredetileg a Houston helye volt, cserék során előbb Miamiba, majd San Franciscóba került

1/6.: cseréltek a Philadelphiával

1/12.: a 49ersé volt, majd Miamiba került, mielőtt a Philadelphiáé lett

1/23.: tavaly cserélték el a Seattle-lel

1/25.: két éve cserélték el a Los Angeles Ramsszel

1/31.: elcserélték a Kansas Cityvel

(Borítókép: Tom Bradyék öröme a Super Bowlon – Mike Ehrmann / Getty Images Hungary)