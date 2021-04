Guineai menekülttáborból az amerikai sportálomig

Lawrence-ről tudjuk, hogy már tizenévesként sztár volt és gyakorlatilag már akkor eldőlt, hogy profi amerikaifutballista lesz belőle. A többiek útja viszont korántsem volt ennyire egyértelmű. Van, aki menekülttáborban született, olyan is, akiből inkább rapper lesz, és olyan is, akinek már két és fél évvel ezelőtt is volt rendőrségi ügye.

A hollywoodi történet

Kwity Paye, Michigan

Talán a Michigan Egyetem 22 éves passzsiettetőjéé az idei draftosztály legérdekesebb életútja. Édesanyja, Agnes libériai születésű, onnan azonban a polgárháború miatt (amelyben édesapját is elvesztette) menekülnie kellett. Sierra Leonéban telepedett le, ahol életet adott első gyermekének, Komotaynek, azonban a háború terjedése miatt azt az országot is el kellett hagynia.

Guinea volt a következő állomás, ahol egy menekülttáborban megszületett Kwity.

Itt sem volt sokáig maradása, az ország borzalmas válságban volt, Agnes pedig meghozta a döntést: irány az Egyesült Államok. Providence városában addigra már több családtag is megtalálta a helyét, így Agnesnek volt hová mennie a két fiúval.

A srácok ott már nyugodt körülmények között cseperedtek fel, mindketten szép nagyra nőttek, és az is kiderült, hogy tehetséges amerikaifutballisták. Komotay is eljutott az egyetemi ligába (NCAA), Kwity viszont akár a jövő szupersztárja is lehet. A szakértők szerint ő a 2021-es class legjobb védőfalembere, minden bizonnyal már az első körben kiválasztja majd az egyik csapat a 193 centis, 120 kilós fiút.

Nem mindennapi elkapók és egy kakukktojás

Már a tavalyi draft is a fantasztikus wide receiverekről szólt, akik közül többen is fantasztikus újoncszezont produkáltak az NFL-ben, és ez akár idén is így alakulhat. Nézzük, kikre érdemes figyelni.

Ja'Marr Chase, LSU

Nemrég töltötte be a 21-et az idei osztály legtehetségesebbnek tartott elkapója, aki viszont több mint egy éve nem lépett pályára. 2018-ban került az LSU-ra, ahol aztán 2019-ben robbantott, az egész NCAA-ben övé volt a legtöbb elkapott yard és a legtöbb touchdown is, Joe Burrow-val remek párost alkottak. Az irányítót aztán tavaly elsőként választotta ki a Cincinnati Bengals, de Chase sem maradt az LSU-n, ugyanis bejelentette, hogy 2020-ban nem kíván részt venni a bajnokságban. Állítólag nem a koronavírus-járvány miatt döntött így, csak szeretett volna minél hamarabb profinak állni és pénzt keresni.

Csakhogy ezt tavaly még nem tehette meg, ugyanis az érettségi után legalább három évnek kell eltelnie ahhoz, hogy valakiből NFL-játékos váljon, úgyhogy a tavaly januári NCAA-döntő óta (ahol egyébként rekordot döntött elkapott yardokban) nem meccsezett.

Devonta Smith, Alabama

Tavaly még teljesen biztosnak tűnt, hogy Chase lesz az első elkapó, akit a mostani drafton kiválasztanak, de idén Devonta Smith történelmi számokat hozott: 2020-ban 23 TD-elkapást szerzett, megdöntve az SEC divízió rekordját, amit egyébként éppen Chase tartott addig.

Az Alabama játékosa a 2021-es bajnoki döntőben is sziporkázott, 12 elkapása és 3 touchdownja új rekord, és alighanem yardokban is felülmúlta volna Chase egy évvel korábbi produkcióját (221 vs. 215), ha nem sérül meg a második félidő elején.

Bődületes számaival kiérdemelte az év legjobb egyetemi játékosának járó Heisman-trófeát, a díj 1935-ös bevezetése óta mindössze ő a negyedik wide receiver, aki elnyerte. És akkor miért Chase és nem ő?

Smith jóval kisebb termetű, és még csak nem is a magassága, hanem inkább a súlya a probléma, 73 kilogrammal mért be a draft előtti felmérőn. „Csirkelábnak" is szokták becézni a meghökkentően vékony vádlijai miatt, emiatt nagy kérdés, miként tudja majd felvenni a versenyt az egyre fizikálisabb cornerbackekkel szemben, ráadásul még ott van a ‘bamás csapattársa, Jaylen Waddle, akit szintén a draft elejére várnak és be is előzheti Smitht.

Kadarius Toney, AKA Yung Joka, Florida

Toney középiskolában még Lamar Jackson-típusú irányítót játszott, azaz többnyire nem dobásokkal, hanem futásokkal operált, az viszont hamar kiderült, hogy a szintlépéshez kevés a tehetsége. A Florida Gators egyetemi csapatánál ezért posztot váltott, elkapót faragtak belőle, de eleinte még futójátéknál is számítottak rá. Aztán kezdett letisztulni a szerepe, sokat fejlődött, utolsó évére pedig már az ország legjobbjai közé tartozott, főleg a teljesen egyedi, kiszámíthatatlan mozgásának köszönhetően.

Toneynak van B terve is arra az esetre, ha az NFL-ben nem válna be, ugyanis Yung Joka művésznéven évekkel ezelőtt beindította rapkarrierjét. Néhány NFL-csapat egyébként attól tart, hogy nem is az amerikaifutball, hanem a showbiznisz a prioritás számára, ezért az is benne van a pakliban, hogy sokat csúszik a drafton az egyébként első körös tehetségnek tartott elkapó.

Kyle Pitts, Florida

Ő a kakukktojás, ugyanis nem elkapó, hanem tight end, de akár előbbi poszton is bevethető lenne. Irányítóként kezdte, aztán egyszer kísérleti jelleggel beállították tight endnek, és annyira bevált, hogy maradt is. Az is lehet, hogy megelőzi Chase-t és Smith-t is a drafton, ennyire különleges. Majdnem kétméteres magasságához 108 kiló társul, gyakorlatilag elpusztíthatatlan, a pályán szélén és a közepén is ideális fegyvere lehet bármelyik irányítónak, de blokkolásban is elit. Gyors, erős, atletikus. Ismerős jellemzés?

Nem véletlenül hasonlítják sokan Rob Gronkowskihoz, annyira domináns volt az NCAA-ben.

Akár már a draft napján történelmet írhat, ő lehet minden idők legmagasabb pozíciójában kiválasztott tight endje, a rekordot (egyelőre) Riley Odoms tartja, akit 1972-ben az ötödik helyen vitt el a Denver Broncos.

A kérdőjelesek

Landon Dickerson, Alabama

Alaptétel, hogy nem lehet bajnoki címet nyerni megbízható támadófal nélkül, és a Super Bowlon is láthattuk, hogy Patrick Mahomesnak az életéért kellett menekülnie, annyira nem tudták megvédeni. Dickerson szinte bármelyik csapat számára azonnali megoldást jelentene, viszont van egy nagy DE!

A kétméteres, 145 kilós óriás ugyanis borzasztóan sérülékeny. Ő lett a Florida State történetének első falembere 34 év után, aki gólyaként már ott volt a kezdőben, de néhány héttel később elszakadt a térdszalagja. Egy év múlva ismét a pályán volt, azonban akkor is csak négy hétig, amikor egy bokaműtét vetett véget a szezonjának. A harmadik évében már csak két hetet bírt a bokája, viszont annyi szerencséje volt, hogy ezzel nem vesztett el egy évet, újrajárhatta a harmadikat. De ezt már az Alabamánál tette meg, ahol guard pozícióból centerbe rendelték át, és ott is remekelt, be is zsebelt néhány kitüntetést. 2020-ban folytatta a remeklést, de a konferenciadöntőben ismét megsérültek a térdszalagjai, ennek ellenére a nagydöntőben az utolsó snapnél pályára lépett, ami tökéletesen mutatja a kitartását és azt, mennyire szerették a csapattársak. A tehetségéhez kétség sem ér, azonban a kórlapja már most kritikus.

Micah Parsons, Penn State

Egy igazi szörnyeteg linebacker, brutális fizikai felépítéssel és ehhez képest lenyűgöző robbanékonysággal. Futás ellen kiváló, és mivel régen passzsiettetőként játszott, az irányítóra is veszélyes, egyértelműen a legtehetségesebb játékos saját posztján. Azonban csak két egyetemi év van a háta mögött, mivel a koronavírus-járvány miatt a 2020-as szezont inkább kihagyta, és pontosan ennyi a tapasztalata linebacker poszton.

Ennél jóval súlyosabb probléma, hogy 2018 őszén több társával együtt undorító módon, a szexuális zaklatás fogalmát bőven kimerítően alázta meg a fiatalabb játékostársakat, az ügyben pedig feljelentés is született.

Akár az első 10 között is elkelhet, de sok csapat listájára valószínűleg fel sem került a botrány miatt.

(Borítókép: Kwity Paye a Michigan Wolverines színeiben. Fotó: Getty Images)