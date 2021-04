Az egyetemi sztárirányító Hazafi, a guineai menekült Csikó lett

Az nagyjából már két éve eldőlt, hogy az idei draft első választása a Clemson korszakos irányítója, Trevor Lawrence, a Jacksonville Jaguars pedig nem meglepő módon őt is jelentette be elsőként.



Az is várható volt, hogy a következő két pick is passzmesterre megy el, a New York Jets sem borította a papírformát, a remek dobásokra képes Zach Wilson lett a kiválasztott, a San Francisco 49ers pedig Trey Lance-ért kapaszkodott fel 1/3-ra.



Az első nem irányítót az Atlanta Falcons vitte ki, a korszakos tehetségnek tartott tight end, Kyle Pitts személyében, a Cincinnati Bengals elvitte Joe Burrow egyetemi kedvenc célpontját, Ja'Marr Chase-t, a Miami Bengals pedig ugyanígy tett az alabamai Jaylen Waddle-lel.

Korábbi csapat- és poszttársáért, a Heisman-győztes DeVonta Smithért ment végbe a nap első cseréje, az Eagles a csoportrivális Cowboyszal trade-elt, hogy megelőzze a Giantset. A New York-i együttes gyorsan le is mozgott, és egy 2022-es első kört is begyűjtve felengedte a Chicagót, amely Justin Fieldset vitte el új irányítójának.



A draft legjobb linebackere, Micah Parsons Dallasban folytatja pályafutását, Los Angelesben Justin Herbert vakoldaláért pedig innentől Rashawn Slater felel majd.



A Jets feljött 1/14-re Wilson védelmének megőrzésére, Alijah Vera-Tucker lett a kiválasztott, így pedig a New England Patriots ölébe hullott az egyetemi bajnoki irányító, a Tom Bradyhez hasonlóan nem túl mobilis, ellenben igen pontos Mac Jones.





Az Arizona és a Washington linebackersorát erősítette meg Zaven Collinsszal és Jamin Davisszel, az első irányítósiettetőre pedig a Miami bökött rá Jaelen Phillips személyében.



A Giants a lecseréléssel is tudott szerezni egy remek elkapót, Kadarius Toney személyében pedig egyben egy rapper is érkezett a Nagy Almába, a guineai menekülttáborból Amerikába érkező Kwity Paye pedig Indianapolisban kötött ki.



A kör hajrájában érkeztek a futók is, a bajnokot erősítő Najee Harris Pittsburghben folytatja, a Jaguars pedig Lawrence-nek elhozta Travis Etienne-t a Clemsonból.



A végére az irányítósiettetők indultak be, az utolsó három választás ide jött, a bajnok Tampa Bay Buccaneers Joe Tryonra bökött rá.

A 2021-es draft első körének választási sorrendje

1. Jacksonville Jaguars – Trevor Lawrence, irányító (Clemson)

2. New York Jets – Zach Wilson, irányító (BYU)

3. San Francisco 49ers* – Trey Lance, irányító (North Dakota State)

4. Atlanta Falcons – Kyle Pitts, tight end (Florida)

5. Cincinnati Bengals – Ja'Marr Chase, elkapó (LSU)

6. Miami Dolphins* – Jaylen Waddle, elkapó (Alabama)

7. Detroit Lions – Penei Sewell, támadófalember (Oregon)

8. Carolina Panthers – Jaycee Horn, cornerback (South Carolina)

9. Denver Broncos – Patrick Surtain II, cornerback (Alabama)

10. Philadelphia Eagles* – DeVonta Smith, elkapó (Alabama)

11. Chicago Bears* – Justin Fields, irányító (Ohio State)

12. Dallas Cowboys* – Micah Parsons, linebacker (Penn State)

13. Los Angeles Chargers – Rashawn Slater, támadófalember (Northwestern)

14. New York Jets* – Alijah Vera-Tucker, támadófalember (USC)

15. New England Patriots – Mac Jones, irányító (Alabama)

16. Arizona Cardinals – Zaven Collins, linebacker (Tulsa)

17. Las Vegas Raiders – Alex Leatherwood, támadófalember (Alabama)

18. Miami Dolphins – Jaelen Phillips, irányítósiettető, (Miami (Florida))

19. Washington Football Team – Jamin Davis, linebacker (Kentucky)

20. New York Giants – Kadarius Toney, elkapó (Florida)

21. Indianapolis Colts – Kwity Paye, irányítósiettető (Michigan)

22. Tennessee Titans – Caleb Farley, cornerback (Virginia Tech)

23. Minnesota Vikings* – Christian Darrisaw, támadófalember (Virginia Tech)

24. Pittsburgh Steelers – Najee Harris, futó (Alabama)

25. Jacksonville Jaguars* – Travis Etienne, futó (Clemson)

26. Cleveland Browns – Greg Newsome II, cornerback (Northwestern)

27. Baltimore Ravens – Rashod Bateman, elkapó (Minnesota)

28. New Orleans Saints – Payton Turner, irányítósiettető (Houston)

29. Green Bay Packers – Eric Stokes, cornerback (Georgia)

30. Buffalo Bills – Gregory Rousseau, irányítósiettető – (Miami (Florida))

31. Baltimore Ravens – Jayson Oweh, irányítóiettető (Penn State)

32. Tampa Bay Buccaneers – Joe Tryon, irányítósiettető (Washington)

Draft előtti cserék

1/3.: eredetileg a Houston helye volt, cserék során előbb Miamiba, majd San Franciscóba került

1/6.: cseréltek a Philadelphiával

1/12.: a 49ersé volt, majd Miamiba került, mielőtt a Philadelphiáé lett

1/23.: tavaly cserélték el a Seattle-lel

1/25.: két éve cserélték el a Los Angeles Ramsszel

1/31.: elcserélték a Kansas Cityvel

Draftnapi cserék



1/10.: a Cowboys adta az Eaglesnek az 1/12+3/84-ért cserébe

1/11.: a Giants adta a Bearsnek az 1/20+a 2021-es 5. kör+a 2022-es 1. és 4. kör

1/14.: a Vikings adta a Jetsnek a 4. kör mellett a Jetsnek az 1/23+két 3. körért

