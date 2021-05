A visszavonulást fontolgatja az NFL legértékesebb játékosa

Visszatekintőnkben az öt legérdekesebb változást mutatjuk be, amelybe nem vesszük bele a draft első három választását, hiszen ott az az alapvetés, hogy a franchise következő 15-20 évének alapköveit rakja le az együttes, illetőleg Trevor Lawrence-ék szerepvállalásáról már korábban is értekeztünk.

A Bears az egyetlen együttes az NFL történetében, amelyben még senki sem passzolt egy idény alatt 4000 yardot, csak viszonyításképpen: az előző évadban ez 12 irányítónak is összejött, tehát azért finoman szólva sem megugorhatatlan feladat.

Erre most Justin Fields tehet próbát, bár kérdéses, mikor veszi át a stafétát az idény előtt szerződtetett Andy Daltontól. Ez, valamint a tény, hogy az Ohio State korábbi kiválósága lábon is veszélyes, ezáltal számos helyzetben passz helyett futásokkal is operál majd, azért jó eséllyel az első évben ezt még megakadályozza, de tény, hogy ilyen tehetséges passzmester nem nagyon akadt hazai játékosként a Soldier Fielden.

Rendkívül sokat segíthet neki a fejlődésben, hogy Teven Jenkins személyében az egész draft talán legjobb jobb oldali tackle-je érkezett a támadófal bal szélére.

Green Bay Packers – ARod jött, ARod marad?

1/29.: Eric Stokes, cornerback (Georgia)

Eric Stokes, cornerback (Georgia) 2/62.: Josh Myers, támadófalember (Ohio State)

Josh Myers, támadófalember (Ohio State) 3/85.: Amari Rodgers, elkapó (Clemson)

Amari Rodgers, elkapó (Clemson) 4/142.: Royce Newman, támadófalember (Ole Miss)

Royce Newman, támadófalember (Ole Miss) 5/173.: Tedarrell Slaton, védőfalember (Florida)

Tedarrell Slaton, védőfalember (Florida) 5/ 17 8.: Shemar Jean-Charles, cornerback (Appalachian State)

Shemar Jean-Charles, cornerback (Appalachian State) 6/214.: Cole Van Lanen, támadófalember (Wisconsin)

Cole Van Lanen, támadófalember (Wisconsin) 6/220.: Isaiah McDuffie, linebacker (Boston College)

Isaiah McDuffie, linebacker (Boston College) 7/256.: Kylin Hill, futó (Mississippi State)

A „sajtfejűek” draftja nem a húzások, hanem Aaron Rodgers állítólagos akciói marad emlékezetes. Még az első kör kezdete előtt jöttek a hírek, hogy az irányító elcserélését kéri, és a Denver Broncos lehet a célállomás, később pedig arról számoltak be, hogy annyira megromlott a viszonya Brian Gutekunsttal, hogy addig nem tér vissza az együtteshez, amíg az általános igazgató a klubnál van. Hogy ebből mennyi az igazság, azt vélhetően nem tudjuk meg, de a tavalyi Jordan Love 1. körös választás után újból felvetődik a legendás irányító távozása, ez pedig egy egymást követő két évben is konferenciadöntős csapatnál azért aligha szerencsés.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a napokban már az is komolyan felvetődött, hogy az előző idény legértékesebb játékosának megválasztott 37 éves irányító inkább visszavonul, akkor meg pláne...

Ami a választásokat illeti, jött az egyik leggyorsabb játékos (4,31-es 40 yardot futott) a draftról Eric Stokes személyében, a 185 centiméter magas cornerbacktől pedig azt remélik, hogy Jaire Alexander túloldalát egy kicsit feljavítja, merthogy nagyjából Kevin King ügyetlenkedésén múlt a Tampa Bay elleni mérkőzés kimenetele.

Az is problémás volt, hogy Davante Adams mellett nincs igazán értékelhető elkapó a keretben, ennek elősegítésére pedig a jó nevű A. Rodgers érkezett, Amari ráadásul pont az eddig kihasználatlanul tátongó szerepkört töltheti be a pálya közepén. Előtte érkezett a második napon a Chargershez távozó Corey Linsley utódja a támadófal belsejébe (Josh Myers), illetve említsük még meg, hogy a 6. körös Cole Van Lanen olyannyira hazatér, hogy nem csupán Wisconsinba járt középiskolába és egyetemre, de még a születési helye is a csupán 100 ezres Green Bay!

Houston – élet Watson után?

3/67.: Davis Mills, irányító (Stanford)

Davis Mills, irányító (Stanford) 3/89.: Nico Collins, elkapó (Michigan)

Nico Collins, elkapó (Michigan) 5/147.: Brevin Jordan, tight end (Miami (Florida))

Brevin Jordan, tight end (Miami (Florida)) 5/170.: Garett Wallow, linebacker (TCU)

Garett Wallow, linebacker (TCU) 6/195.: Roy Lopez, védőfalember (Arizona)

Itt is az irányítókérdés volt a holt szezon középpontjában. Bill O'Brien ámokfutása a legutóbbi idény elejére vált vállalhatatlanná, az együttesből több sztár is távozott, az elképesztő cserék miatt pedig idén 1. és 2. körös választási lehetősége sem volt a gárdán, pedig csupán két gyengébb gárda volt 2020-ban, így remek helyről jöhetett volna az újjáépítés. Ennek következtében a tavaly nagy pénzért hosszabbító Deshaun Watson jelezte, hogy ő bizony szeretne új csapatot magának, erre Texasban kevésbé voltak fogékonyak, ami pedig ennél egy picit nagyobb probléma, hogy hirtelen elég sok nő jelentette fel szexuális zaklatás vádjával.

Egyelőre finoman szólva is kérdéses, hogyan alakul a jövője, a houstoniak pedig tettek egy lépést a biztosíték felé, a Stanford egyetem kissé tapasztalatlan, de jó alapokkal bíró és jól formálható játékosát, David Millst vitték elsőként, a leendő irányító segítségére pedig a következő két pickkel egyaránt atletikus célpont érkezett, az elkapó Nico Collins és a tigth end Brevin Jordan személyében.

New England Patriots – Megvan Brady örököse I. – Hazafi kiadás

1/15.: Mac Jones, irányító (Alabama)

Mac Jones, irányító (Alabama) 2/38.: Christian Barmore, védőfalember (Alabama)

Christian Barmore, védőfalember (Alabama) 3/96.: Ronnie Perkins, irányítósiettető (Oklahoma)

Ronnie Perkins, irányítósiettető (Oklahoma) 4/120.: Rhamondre Stevenson, futó (Oklahoma)

Rhamondre Stevenson, futó (Oklahoma) 5/177.: Cameron McGrone, linebacker (Michigan)

Cameron McGrone, linebacker (Michigan) 6/188.: Joshuah Bledsoe, söprögető (Missouri)

Joshuah Bledsoe, söprögető (Missouri) 6/197.: William Sherman, támadófalember (Colorado)

William Sherman, támadófalember (Colorado) 7/242.: Tre Nixon, elkapó (UCF)

A 2000-es években hatszor is bajnok New England Patriotsnál egy gárda sem szenvedte meg jobban a 2020-as holt szezont, hiszen gyakorlatilag egy kezdőcsapatnyi játékos távozott, vagy ülte ki az idényt a koronavírus-járvány miatt. Közülük visszatér most a védelem vezére, Dont'a Hightower, rajta kívül pedig egy miami éve után Kyle Van Noy is újra a Hazafiak linebackersorát erősíti majd.

A szabadügynökpiac masszív invesztálása után már egészen pofásan kezdett festeni az 2000 óta először negatív (7–9) mérleggel záró együttes, de azért azt alighanem kijelenthetjük, hogy Cam Newtonnal már aligha lehet komolyan számolni a jövőt illetően.

A masszív védelemre és erős futójátékra alapozó együttes visszatért a 2000-es évek eleji felfogásához, amelyben az irányítón jóval kevesebb a nyomás, mint amikor már gyakorlatilag minden Tom Brady kiemelkedő játékától függött. A korábbi 6. körös irányító maga is így rázkódott bele a profik világába, és most a hozzá hasonlóan nem túl atletikus, így lábon nem veszélyes, ugyanakkor rendkívül pontos Mac Jonesszal hatalmasat nyerhet a jövőben az együttes, az Alabama egyetemmel bajnok irányító megkaparintásához pedig még csak fel sem kellett cserélnie Bill Belichick vezetőedzőnek. A Pro Football Focus elemzőoldal statisztikai értékelésénél Jones 95,8-as osztályzatot kapott a 100-ból, ezzel pedig az egész egyetemi liga legjobbjának számított, és a 77,4 százalékos pontosságáról ódákat ír az oldal. Az idényt még nagyjából biztosan csereként kezdi meg Newton(ék) mögött, de a jövő egyértelműen az övé.

A Patriots szempontjából kis túlzással innentől kezdve már akkor is pazar lett volna a draft, ha más értelmes játékos nem érkezik, de az elmúlt években sokszor kritizált választások helyett idén sorra nagyon erős húzások érkeztek, az első kör közepére várt Christian Barmore-t a második körben felcserével hozták el a védőfal közepére, érkezett a rendkívül produktív irányítósiettető Ronnie Perkins, egy igásló futó Stevenson személyében, és kiemelendő még a sérülése miatt csúszó McGrone, vagy a hozzá hasonlóan igencsak atletikus elkapó Tre Nixon hátsó körös kiválasztását, nem véletlen, hogy a PFF-nél a lehető legjobb, A+ értékelést kapott a gárda.

Tampa Bay Buccaneers – Megvan Brady örököse II. – Kalóz kiadás

1/32.: Joe Tryon, irányítósiettető (Washington)

Joe Tryon, irányítósiettető (Washington) 2/64.: Kyle Trask, irányító (Florida)

Kyle Trask, irányító (Florida) 3/95.: Robert Hainsey, támadófalember (Notre Dame)

Robert Hainsey, támadófalember (Notre Dame) 4/129.: Jaelon Darden, elkapó (North Texas)

Jaelon Darden, elkapó (North Texas) 5/176.: K.J. Britt, linebacker (Auburn)

K.J. Britt, linebacker (Auburn) 7/251.: Chris Wilcox, cornerback (BYU)

Chris Wilcox, cornerback (BYU) 7/259.: Grant Stuard, linebacker (Houston)

Az előző idényben már a Kalózoknál szerepelt Tom Brady, együttesével pedig pályafutása hetedik bajnoki címét is megszerezte. Ettől függetlenül a liga történetének legsikeresebb játékosa lesz már fiatalabb, augusztus 3-án konkrétan már 44 éves lesz. Bár a hanyatlás továbbra sem látszik az egyedi edzésmódszerével a pályafutása csúcsát kitoló irányítón, azért a floridai együttesnél gondoltak már a jövőre is, hiszen a 2. körben kiválasztották a Florida egyetem fiatal passzmesterét, Kyle Trasket.

Ő Mac Joneshoz hasonlóan a bombaerős SEC-konferenciában remekelt, konkrétan ők ketten lettek az első és a második számú álomcsapat irányítói (Trask volt a második a rangsorban). Joneshoz abban is hasonlít, hogy prototípus felépítésű (magas), nem túl mozgékony, viszont igencsak pontos (68,9%), 4283 yardja és 43 TD-passza pedig egyaránt megsüvegelendő teljesítmény. Hát még ha azt is hozzávesszük, hogy még középiskolában sem volt kezdő irányító, és az egyetemen is csak az elmúlt két évben kapott lehetőséget, viszont ezalatt bődületes fejlődést mutatott be, ami igencsak felkelthette a csapatok érdeklődését. Jobb helyre nem is kerülhetett volna, hiszen számára azért kell egy-két év tanulás, Tom Brady nagyjából még eddig játszani is fog, tőle pedig rengeteget okulhat.

Ami a többit illeti, a Buccaneers abban a szerencsés helyzetben van, hogy a szabadügynökérában első csapatként mind a 22 kezdőjét vissza tudta hozni bajnokként, így tulajdonképpen csak a keret mélyítése, fiatalítása volt a feladat, illetve előre gondolkodni. Trask mellett jött az idővel Jason Pierre-Paul helyét átvehető, addig is Shaquil Barrették pihentetésére behozható Joe Tryon, akinek ugyancsak nem árt még egy kis idő a fejlődéshez, illetve kiemelendő a 4. körös Jaelen Darden, aki a Wes Welker-, Julian Edelman-, Danny Amendola-féle vonulatot viheti tovább, a pálya közepén rendkívül veszélyes, alacsony termetű, harcos elkapóként.

(Borítókép: Tom Brady a bajnoki cím ünnepléséhez járó Disney Worldben tett látogatás során – Matt Stroshane/Walt Disney World Resorts via Getty Images)