Az eset apropója még egy október végi mérkőzés volt, amikor a 193 centi magas, 104 kilós kolosszus csapattársa, Russell Wilson eladott labdája után elképesztő sebességgel nyargalt hátra, hogy megakadályozza az Arizona Cardinals touchdownját.

Az egyébként kifejezetten gyors (a játékosbörze előtti felmérőn a 40 yardot 4,45 másodperc alatt futó) Budda Baker sem akarta elhinni, hogy Metcalf milyen tempóban közeledik, majd veti rá magát. Érdekesség, hogy ebből az akcióból pontot sem szerzett az ellenfél, tehát valóban kulcsfontosságú szerelést mutatott be az elkapó.

A 2020-as idényben 16 meccsen 1303 yardot és 10 touchdownt szerző Metcalf 22,64 mérföld/órás, 36,43 kilométer/órás végsebességet ért el a sprint során, ami után többen is felvetették, hogy helye lenne az amerikai váltóban.

A helyi atlétikai szövetség jelezte, hogy idén lesz egy olimpiai válogató, amelyen Metcalf és a többi NFL-játékos is szívesen látott.

For everyone asking if we have a spot open on our relay team for @dkm14, @NFL players are welcome to come test their speed against real speed next year at the Olympic Trials. https://t.co/uSf2QVIf4j