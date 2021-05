Távozik a sztárelkapó, visszatér a Tebow-mánia

Az Undisputed című műsorban hívták fel a liga sztárelkapóját, aki arra a kérdésre, hogy marad-e Atlantában, azt felelte, hogy távozik onnan, majd a felvetett kérdésre gyorsan kizárta a Dallas Cowboyst a lehetséges új csapatok közül, mondván: olyan csapathoz szeretne menni, ahol van esélye bajnoki címet nyerni.

This is huge: Shannon Sharpe called Julio Jones live on @undisputed: Julio said he's "out of there" when asked if he wants to stay in Atlanta. He also said he doesn't want to go to the Cowboys. "I want to win."



Holy cow. I don't think he knew he was live. pic.twitter.com/5D8cXjclQt