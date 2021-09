Összeszedtük önnek, ez történt az NFL új idénye előtt!

Az első meccsen a hagyományoknak megfelelően a címvédő (Tampa Bay Buccaneers) lép pályára, Tom Bradyék ellenfele a Dallas Cowboys lesz a pénteken 2.20-kor kezdődő összecsapáson. A ligát ebben az idényben is az Arena4-en követhetik nyomon a magyar szurkolók.

Alaposan belehúzott a New England, egyben maradt a Tampa Bay

A Patriots a Tom Brady-érában nem igazán engedhette meg magának, hogy uralja az átigazolási piacot, és még az irányító távozásának évében sem volt erre opciója. Na de idén! Bill Belichick vezetőedző alaposan szórta a pénzt, hogy megerősítse a gárdát, négy játékos is több mint 10 millió dolláros átlagért írt alá, az irányítók siettetéséért felelős Matt Judon négy év alatt 54,5 milliót kereshet, a két tight end, Jonnu Smith és Hunter Henry egyaránt 12,5 milliós átlagért írt alá, az elkapósorba pedig Nelson Agholor érkezett évi 11 millióért. Rajtuk kívül is volt még mozgás gazdagon, a védőfalba Davond Godchaux (15/2) érkezett, a hátvédsorba Jalen Mills (24/6), visszatért Miamiból Kyle Van Noy (12/2), és jött még egy elkapó Kendrick Bourne (15/3) személyében. Dont'a Hightower tavaly a koronavírus-járvány miatt kiülte az évet, most ő is bevethető lesz, illetve egy csere keretében visszaérkezett a támadófalember Trent Brown is, nagy előrelépés várható a Hazafiaktól.

Akadt persze távozó is, a Kansas City például a Super Bowlon gyengén teljesítő támadófalát erősítette meg a korábbi New England-i Joe Thuneyval.

A másik döntős sem lazsált, a címvédő Tampa Bay Buccaneers azt a bravúrt tudja felmutatni, hogy mind a 22 kezdő játékosa maradt az együttes kötelékében – ilyenre a szabadügynökpiac bevezetése óta nem volt példa.

Maradt a címvédőnél az irányítósiettető Shaquil Barrett (68/4), a linebacker Lavonte David (25/2), az elkapó Chris Godwin (15,983/1) és Antonio Brown (3,1/1), a védőfalember Ndamukong Suh (9/1), a tight end Rob Gronkowski (8/1), a futó Leonard Fournette (3,25/1) és a rúgó Ryan Succop (12/3) is.

Kiemelendő még az Arizona Cardinals, amely igencsak ráment a nevekre, hiszen a háromszoros év védője J. J. Watt, a kiváló elkapó A. J. Green, a támadófalember Rodney Hudson és a 49. Super Bowl hőse, Malcolm Butler is ide írt alá, más kérdés, hogy utóbbi a napokban vissza is vonult.

Bankot robbantottak Buffalóban és Dallasban is

Az egyik fő kérdés az új ligaév kezdetén az volt, hogy hol folytatja az előző idényben súlyos sérülést szenvedő Dak Prescott, de végül évi 40 millió dollárért hosszabbított Dallasban, ezzel pedig rövid időre a második legjobban fizetett játékossá avanzsált a liga történetében – már az átlagfizetést tekintve.

Nem sokkal a bajnokság kezdete előtt viszont a 2018-as játékosbörze irányítói közül Josh Allennél lépett a csapata, a Buffalo Bills a két gyengébb idény után a 2020-as évadban kimagaslóan jól teljesítő irányítóval hatéves egyezséget kötött, átlag 43 millió dollárt ígérve neki.

Ebből az osztályból Josh Rosen most Atlantában próbálja sokadjára felépíteni magát, Sam Darnold a Jetstől a Carolinához került – az első fordulóban épp korábbi csapata ellen bizonyíthat –, viszont az 1/1-es Baker Mayfield és a kör végén elkelő Lamar Jackson is hamarosan bankot robbanthat.

Az új szerződések alapján számított átlagok tekintetében a 13. helyen álló DeAndre Hopkins az első nem irányító játékos, Joey Bosa pedig az első védő.

Érdekesség, hogy az immár hétszeres bajnok Tom Brady – Derek Carr-ral és Myles Garrett-tel holtversenyben – csupán a 16. legjobban fizetett játékos a ligában.

Hamarosan ez amúgy tovább romolhat, hiszen a Pittsburgh Steelers valószínűleg még a hétvégi rajtja előtt megegyezik a liga egyik legjobb védőjének számítő T. J. Watt-tal (J. J. Watt öccsével), aki minden bizonnyal még Bosát is lekörözi majd.

Legendás játékosokkal lettünk szegényebbek

Minden idény előtt szomorúan kell konstatálnunk, hogy újabb kiválóságok akasztották szögre a sisakjukat, ez ezúttal sem volt máshogy.

A legnagyobb név természetesen a liga történetében jelenleg a legtöbb passzolt yarddal álló Drew Brees, akinek a pályafutásáról portréval emlékeztünk meg a bejelentését követően.

Az Indianapolis Coltsból vonult vissza a 2004-ben a ligába érkező – idővel a Chargersnél éppen Breest váltó – Philip Rivers, a Csikók az irányító vakoldalát védő Anthony Castonzo szolgálatainak is búcsút inthettek. Visszavonulás mellett döntöttek a Pouncey ikrek, Mike a Chargersből Maurkice a Steelerstől távozott ekképpen.

A Patriots-szurkolói is szomorkodhattak, Patrick Chung mellett ugyanis a három bajnoki címben is óriási érdemeket szerző Julian Edelman is úgy döntött, hogy egészségi állapota már nem bír újabb idényt.

Alex Smith is befejezte pályafutását, a brutális lábsérülése után a Washingtonnal playoffba jutó irányító az Év visszatérője címet is megkaparintotta a nagydöntő előtt.

Malcolm Butlerről fentebb már szóltunk, a hozzá és Edelmanhez, valamint Chunghoz hasonlóan a Patriots színeiben bajnok Dion Lewis is befejezte a karrierjét.

Irányítókeringő

Elsőként Detroitban robbant az átigazolási bomba, amikor is Matthew Stafford a 2009 óta tartó sikertelenséget megelégelve cserét kért a Lionstól, a Rams pedig Jared Goffot is odacsapta két első és egy harmadik körös választási jogért cserébe a michiganieknek.

Philip Rivers távozásával irányítókeresésbe kezdett a Colts, és a Philadelphia Eagles korábbi játékosát, Carson Wentzet kaparintotta meg.

A San Francisco 49ers rengeteget áldozott fel azért, hogy felkapaszkodjon a drafton a 3. helyre, ahol végül Trey Lance lett a kiválasztott, ő azonban egyelőre Jimmy Garoppolo cseréje lesz a kaliforniaiaknál.

Szintén első évében kezd már a Jacksonville 1/1-es választottja, Trevor Lawrence, a generációnként egyszer felbukkanó tehetség érkezésével Gardner Minshew vált létszámfelettivé és kötött ki Philadelphiában.

A másodikként kiválasztott Zach Wilson (New York Jets) és az 1/15-ös Mac Jones (New England Patriots) is kezdő lesz a rajton, utóbbi miatt Cam Newton került lapátra.

Ki kell még emelni Justin Fieldset, akiért két első kört is beáldozott a Chicago Bears, hogy a jövőben sikerre vezesse a gárdát. Egyelőre viszont még Andy Dalton mögött padozva próbálja felvenni a liga ritmusát.

Ha már irányítókérdés, nem mehetünk el a houstoni helyzet mellett sem, Deshaun Watson elcserélését próbálta kierőszakolni a Texanstól, erre csapata nem igen hajlott. Azóta nem lett jobb a helyzete, 22 nő jelentette fel szexuális zaklatás miatt, még nem született ítélet az ügyekben, de az biztosnak látszik, hogy a texasi együttesben nem fog játszani az idényben.

