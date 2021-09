Ha lemaradt volna az elmúlt időszak legérdekesebb történéseiről, ide kattintva megtekintheti a legérdekesebb átigazolásokat, cseréket, visszavonulásokat és eseményeket. Az új idényt is az Arena4-en követhetik nyomon a hazai szurkolók.

Úton a címvédés felé a bajnok Tampa Bay Buccaneers

A Tampa Bay megtette, amire még senki sem volt képes: hazai pályán játszhatott (és nem mellesleg nyert) Super Bowlt. Ezt követően újra példátlan cselekedetet vezetett elő: a szabadügynökpiac bevezetése óta első együttesként volt arra képes, hogy mind a 22 kezdőjét megtartsa. Innentől kezdve pedig nem is lehet más a cél, mint a címvédés.

Az együttest a liga történetének egyetlen hétszeres Super Bowl-győztes játékosa, Tom Brady irányítja a 2021-es idényben is. A korábbi New England-i passzmesteren kívül egy irányítónak sincs négynél több gyűrűje, sőt ez egyedül a védőfalember Charles Haley-nek (5) jött össze. A csapatoknál hat a rekord, a Patriots és a Steelers révén. A már 44 éves Bradynek, még egyszer mondjuk, egyedül hét van.

Nem lehet azt mondani, hogy egy személyben lenne felelős a sikerekért, hiszen olyan remek társak veszik körbe, mintha egy valóságos álomcsapatban szerepelne. Az elkapósorban Mike Evans (a liga történetének első játékosa, aki karrierje első hét évében egyaránt 1000 yard felett zárt) és Chris Godwin mögött csak harmadik számú opció az elmúlt évtized talán legjobb játékosa, Antonio Brown, a tight endek között az NFL történetének tán legjobbja, a zeniten azért már túl lévő Rob Gronkowski mellett még O. J. Howard és Cameron Brate is kezdő lenne a legtöbb helyen, a futóknál Leonard Fournette és Ronald Jones mellé pedig érkezett még Giovani Bernard is, aki az egyetlen igazán feltűnő hiányposztra jött (az elkapásokban jeleskedő futóéra). Mindez megtámogatva egy ligaszinten top 5-ös támadófallal igazán pompás támadósort eredményezhet az előző idényben a pihenő után hengerlő együttesnél.

A nagyobb baj az ellenfeleknek, hogy ehhez egy olyan védelem társul, amely TD nélkül tartotta Patrick Mahomest a Super Bowlon… A védőfalban Vita Vea és a jelenleg a Covid-listáról a visszatérést váró Ndamukong Suh is kiemelkedő tehetségnek számít, a Shaquil Barrett, Lavonte David, Devin White, Jason Pierre-Paul linebackernégyesnek pedig minden tagját az NFL 100 legjobbja közé választották meg a játékosok. Ehhez jön még egy fiatal, de nagyon tehetséges hátvédsor is; tényleg nehéz gyenge pontot találni a gárdánál – talán csak a játékhívásokban lehetne azért előrelépést várni időnként.

A Kansas City Chiefs visszahódítaná a trónt

A kinek lehet a legnagyobb esélye megakadályozni a címvédést kérdésre az egyértelmű válasz a fogadóirodák favoritja! Bizony, nem a minden csapatrészlegben remek Kalózokat tekintik az első számú esélyesnek, hanem az elmúlt két idényben is döntőző Főnököket.

Az ok persze egyértelmű: nehéz lenne jobb párost elképzelni jelenleg a ligában Andy Reid főedző és Patrick Mahomes irányító duójánál. A tavalyi bajnok finálébeli súlyos veresége egyértelműen a támadófal szenvedése miatt következett be, a liga legjobb irányítója erőn felül teljesítve próbálta meccsben tartani együttesét, de a zömében cserékből álló ötös nem tudta feltartóztatni a Buccaneers remek rohamozóit.

Márpedig itt most léptek egyet a Chiefsnél, érkezett a liga egyik legjobb guardja, Joe Thuney New Englandből, a fal bal szélére Orlando Brown Baltimore-ból, a draftról pedig a center Creed Humprey és a guard Trey Smith, minden adott a Lucas Nianggal kiegészülő egységben a masszív javulásra, ez pedig egyben azt is jelenti, hogy nagyjából megállíthatatlan lesz a támadósor. Merthogy a tight end Travis Kelce és az elkapó Tyreek Hill is ligaszinten top 3–5-ös játékos, a jobb fal mellett pedig a futó Clyde Edwards-Helaire is még jobban teljesíthet.

A védelemnek itt nagyjából annyi a szerepe, hogy ne legyen nagyon kilátástalan a játék. Ha arra képes az egység, hogy meccsben maradjon, akkor onnantól kezdve Mahomesék úgyis túldobják az ellenfelet. Kiemelendő innen Chris Jones, aki a liga egyik legjobb belső védőfalembereként kitalálta, hogy innentől kezdve inkább az egység széléről szeretné terrorizálni az irányítókat, ebben Frank Clark lehet a tettestársa. A linebackereknél Willie Gay és Nick Bolton lehetne a tökéletes játékos, ha előbbi fizikai képességeit kombinálnák utóbbi játékintelligenciájával, de így azért lehetnek még itt gondok, különösen úgy, hogy előbbi sérültlistán kezdi az idényt. A hátvédsorban Tyrann Mathieu-től várhatják azt a szurkolók, hogy összefogja az egységet, ez alighanem ezúttal is összejön majd, és nehéz elképzelni, hogy a gárda ne jusson be sorozatban negyedszer is a konferenciadöntőbe.

Mahomesék kihívói: ki lép szintet a Bills, Browns, Ravens trióból?

Az Amerikai Főcsoport elődöntősei közül mindegyik bízhat valamiben, amiért sikerülhet átlépniük az árnyékukat.

A Cleveland Browns 18 éves átkot tört meg tavaly a playoffba jutással, igaz, amilyen szinten sikerült az elmúlt években feltölteni a keretet, az lett volna a bravúr, ha ezúttal sem jön össze – sokon, mondjuk, nem múlt. Itt található a liga legjobb futótandemje (Nick Chubb, Kareem Hunt), a ligaszinten is top támadófal mögött nagy pusztítást tud majd végezni, ha pedig ez nem lenne elég, Jarvis Landry és Odell Beckham Jr. neve garantálja az elkapósor kiemelkedő játékát is, persze nem lenne baj, ha az irányító Baker Mayfield tudna még egy szintet előrébb lépni. A védelemben a liga egyik legjobb irányítósiettetőjének (Myles Garrett) dolgát immár a korábbi 1/1-es Jadeveon Clowney is segíti majd, a védőfal és a hátvédsor egyaránt kiváló nevekből áll, csak a keretet vizsgálva nem nagyon lehet erősebbet találni az ohióiakénál.

Nem könnyíti a helyzetet, hogy a csoport elég combosnak tűnik, hiszen a tavalyi győztes Pittsburgh Steelerst sosem lehet leírni, a Baltimore Ravens pedig két éve még az alapszakasz legjobbja volt, de eddig nem tudta átlépni az árnyékát a rájátszásban. Lamar Jackson karrierjében fontos év jön, a liga legjobb futójátékának egyik főszereplője a lábon életveszélyes irányító, a Hollók pechjére viszont a futók közül J. K. Dobbins egész idényre kidőlt, és Justice Hill is megsérült.

A Buffalo Bills idény már AFC-döntőig jutott, köszönhetően nagyban annak, hogy Josh Allen két gyengébb idényt követően a harmadik szezonjában elképesztő szintugrást mutatott be. Ennek díjazására kapott is egy 43 millió dolláros átlagot hozó szerződést az együttestől. Itt óriási fogás volt Stefon Diggs megszerzése a Vikingstól, a korábbi minnesotai elkapó az első idényében 1535 yardig jutott, amivel az egész liga legjobbja volt. Segítségükre érkezett még a minden évben egy SB-aspiránshoz szerződő Emmanuel Sanders is.

Bradyék kihívói: Rodgersék átlépik a küszöböt? Bejön az all-in Los Angelesben?

A holt szezon egyik fő sztorija volt, hogy mi lesz Aaron Rodgersszel, akinek annyira megromlott a viszonya Brian Gutekunst vezérigazgatóval, hogy az elcserélését kérvényezte, illetve a visszavonulás is megfordult a fejében. Végül marad Green Bayben, érkezett a Packershöz a kérésére korábbi elkapója, Randall Cobb, a draftról pedig a szintén a pálya közepén hasznos Amari Rodgers, így a legutóbbi idény MVP-je újra nekivághat a bajnoki menetelésnek. A „sajtfejűek” az előző két kiírásban egyaránt az utolsó előtti lépcsőfokot jelentő konferenciadöntőben hasaltak el, ahogyan tették ezt a 2016-os és a 2014-es idényben is, így a történelem egyik legjobb irányítójának számító Rodgers továbbra is csak egy Super Bowlon járt – igaz, azt legalább meg is nyerte csapatával még a 2010-es évadban.

A Rams tovább görgeti az all-int maga előtt, a 2016-os, Los Angelesbe visszaköltözésekor 1/1-re kiválasztott Jared Goffot a korábbi detroiti Matthew Staffordra cserélte két első körös választási jog bevonásával, így az együttes 2024-ig nem választhat az első körben – legutóbb egyébként épp a 2016-os drafton tehette ezt meg. Érkezett azóta Brandin Cooks és Jalen Ramsey is csere keretén belül, utóbbiért ugyanúgy két első kört áldoztak fel a Los Angeles-iek, mint Staffordért. Sean McVay főedző irányításával a támadósor minden bizonnyal remek lesz, a védelemben pedig Aaron Donald kis túlzással egyedül megoldja a dolgokat – rajta kívül azért még Ramsey is a liga legjobbjai közé tartozik hátul.

A sötét lovak: a Birodalom visszavágna, a 49ers egészséges maradna

Bill Belichick alaposan megerősítette a 2000-es években hatszor is bajnok New England keretét, négy játékos is 10 milliós átlag feletti fizetést kapott (az irányítósiettető Matt Judon, a tight end Hunter Henry és Jonnu Smith, valamint az elkapó Nelson Agholor), visszatért Miamiból Kyle Van Noy és a Covid miatt az előző évet kiülő Dont'a Hightower is bevethető lesz; ha Stephon Gilmore szerződés körüli problémája és kisebb sérülése nem lenne, kis túlzásssal csak előrelépésről beszélhetnénk a tavaly 7–9-cel záró csapatnál. Jött a drafton az első körben Tom Brady örököse, Mac Jones a 4. fordulójában épp a korábbi legendás Hazafi ellen vezetheti csatába az övéit.

Az Nemzeti Főcsoportban a San Francisco 49ers a Super Bowlban elszenvedett vereség után 6–10-zel zárt, de itt a sérülések jelentették a fő problémát, az irányító Jimmy Garoppolo, a remekül bemutatkozó Nick Bosa és kis túlzással a fél keret a sérültlistán kötött ki, ez pedig alapvetően döntötte romba az évet. A felépülések után ismét a liga egyik legjobb keretét láthatjuk itt, a legjobb tight end (George Kittle), egy kifejezetten erős támadófal és futójáték áll egyelőre Garoppolo, a jövőben pedig az első körben kiválasztott Trey Lance rendelkezésére, miközben a védőfal is combos, a linebackereknél pedig ott a remek Fred Warner is.

Index-tippek

Végezetül következzen egy tippsor a csoportgyőztesekkel és a rájátszásba jutókkal kapcsolatban!

AFC

Keleti csoport: Buffalo Bills

Északi csoport: Cleveland Browns

Déli csoport: Tennessee Titans

Nyugati csoport: Kansas City Chiefs

Playoffszereplők: New England Patriots, Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers

NFC

Keleti csoport: Washington Football Team

Északi csoport: Green Bay Packers

Déli csoport: Tampa Bay Buccaneers

Nyugati csoport: Los Angeles Rams

Playoffszereplők: San Francisco 49ers, Seattle Seahawks, New Orleans Saints

NFL 2021, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

2021. szeptember 10., 2.20: Tampa Bay Buccaneers–Dallas Cowboys

2021. szeptember 12., 19.00: Atlanta Falcons–Philadelphia Eagles

2021. szeptember 12., 19.00: Buffalo Bills–Pittsburgh Steelers

2021. szeptember 12., 19.00: Carolina Panthers–New York Jets

2021. szeptember 12., 19.00: Cincinnati Bengals–Minnesota Vikings

2021. szeptember 12., 19.00: Detroit Lions–San Francisco 49ers

2021. szeptember 12., 19.00: Houston Texans–Jacksonville Jaguars

2021. szeptember 12., 19.00: Indianapolis Colts–Seattle Seahawks

2021. szeptember 12., 19.00: Tennessee Titans–Arizona Cardinals

2021. szeptember 12., 19.00: Washington Football Team–Los Angeles Chargers

2021. szeptember 12., 22.25: Kansas City Chiefs–Cleveland Browns

2021. szeptember 12., 22.25: New England Patriots–Miami Dolphins

2021. szeptember 12., 22.25: New York Giants–Denver Broncos

2021. szeptember 12., 22.25: New Orleans Saints–Green Bay Packers

2021. szeptember 13., 2.20: Los Angeles Rams–Chicago Bears

2021. szeptember 14., 2.15: Las Vegas Raiders–Baltimore Ravens

