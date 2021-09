Las Vegas-i thriller – máris itt az év meccse?

A házigazda tartalékos támadófallal, a vendégek az első három futójuk nélkül várták a hétfő esti rangadót, amelyet a Hollók kezdtek jobban, hiszen egy felpattanó labdaszerzést követően negyedik kísérletre futottak 35 yardos TD-t, majd Lamar Jackson elképesztő menekülése után Marquise Brown elkapása már 0–14-es állást segített elő.

A Fosztogatók is elkezdtek éledezni, Darren Waller nagy játékai után Josh Jacobs futott be két yardról, majd miután sikeren megállították a Ravenst negyedik kísérletre, mezőnygóltávolságban, az ellentámadásból Daniel Carlson 48 yardról lőtt a póznák közé a félidő utolsó másodperceiben (10–14).

A harmadik negyedben csupán egy pontszerzést láthatott a publikum, egy remek visszahordás után Justin Tucker 40 yardos rúgásával növelte előnyét a Ravens (10–17).

A negyedik játékrész viszont alaposan kárpótolt mindenkit, volt itt minden, mint a búcsúban. Megállítás negyedik kísérletre, elvesztett labda Lamar Jacksontól, amit újabb Jacobs-touchdownnal büntetett a Raiders, egál (17–17)!

Az igazi buli pedig csak ezzel kezdődött, hat perccel a zárás előtt Latavius Murray futásával kerültek előnybe a vendégek, majd Waller elkapásával újra egyenlő volt (24–24). A Baltimore 37 másodperccel a vége előtt Tucker 47 yardos rúgásával ismét előnybe került, de ezt sem tudta megtartani, Carlson 55-ről egyenlített a végén, hosszabbítás (27–27).

Itt jött csak az őrület! A Raiders touchdownt szerzett, de Edwards 33 yardos pontszerzését visszanézve csak 32 yardosnak adták meg, így a vendégek 1 yardosáról jöhettek a hazaiak, Derek Carr pedig harmadik kísérletre eladta a labdát.

Az ellentámadásból a Las Vegas-i védők is labdát szereztek, de Mark Andrews még nem birtokolta a labdát, így sikertelen passzkísérletnek minősült, erre egyből a következő játékban Lamar Jacksontól is labdát szereztek, ez pedig már valóban az övék lett.

A hazaiak felálltak a mezőnygólhoz, de lepörgött az óra, ezt pedig már megelégelte Carr, és 31 yardos TD-passzt adott Zay Jonesnak, így végül a Raiders nyerte meg a thrillert (33–27).

Ami az első forduló korábbi történéseit illeti, a Tampa Bay Buccaneers izgalmas végjátékban, a végén fordítva, 31–29-re legyőzte a Dallas Cowboyst, Tom Bradyéknek az is belefért, hogy az együttes négy labdavesztéssel zárt. New England-i örököse, Mac Jones is remekül rajtolt, de a Patriotsnak a két futó által elveszített fumble és a célterület közelében elkövetett hibák nem fértek már bele a Miami elleni csoportrangadón.

Az 1. forduló kiemelt meccsén az AFC tán két legerősebb csapatának csatáján az előző két idényben Super Bowl-szereplő Kansas City Chiefs legyűrte a Cleveland Brownst, az utóbbi két bajnokságban egyaránt konferenciadöntős Green Bay Packers viszont óriási pofont kapott a Drew Brees visszavonulása után Jameis Winstonnal remeklő New Orleans Saintstől.

NFL 2021

1. FORDULÓ

Las Vegas Raiders – Baltimore Ravens 33–27 – hosszabbítás után

VASÁRNAPI EREDMÉNYEK

Kansas City Chiefs – Cleveland Browns 33–29

Buffalo Bills – Pittsburgh Steelers 16–23

New Orleans Saints – Green Bay Packers 38–3

Tennessee Titans – Arizona Cardinals 13–38

Carolina Panthers – New York Jets 19-14

Cicinnati Bengals – Minnesota Vikings 27–24 – hosszabbítás után

Houston Texans – Jacksonville Jaguars 37–21

Washington Football Team – Los Angeles Chargers 16–20

Atlanta Falcons – Philadelphia Eagles 6–32

Detroit Lions – San Francisco 49ers 33–41

Indianapolis Colts – Seattle Seahawks 16–28

New York Giants – Denver Broncos 13-27

New England Patriots – Miami Dolphins 16–17

Los Angeles Rams – Chicago Bears 34–14

CSÜTÖRTÖKI EREDMÉNY

Tampa Bay Buccaneers – Dallas Cowboys 31–29

(Borítókép: Christian Petersen/Getty Images)