Brady először rekordot döntött, majd győzött korábbi csapata otthonában

Nemcsak a játékhét, de talán az egész NFL-alapszakasz leginkább várt találkozóját játszották magyar idő szerint hétfő hajnalban. Tom Brady ugyanis „hazatért”, és megtörtént az, ami két évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt: a legendás irányító úgy lépett pályára a Gillette Stadiumban, hogy nem a New England Patriots sikeréért küzdött. Sőt, éppen ellenkezőleg.

Már önmagában ezért is különlegesnek ígérkezett a meccs, a sors viszont úgy hozta, hogy ennél többről is szólhatott.

Brady ugyanis úgy vágott neki a rangadónak, hogy mindössze 68 passzolt yard kellett neki, hogy beérje Drew Breest az örökranglista élén.

Természetesen a Patriotsnál is sejtették, hogy ez be fog következni, és a meccs előtt le is szögezték: egy kicsit megállhat a játék, de ceremóniáról szó sem lehet.

Brady nem vesztegette az idejét, már az első negyedben megvolt a bűvös szám. Mike Evanst találta meg egy 28 yardos átadással, amivel 80 358 yardnál állt, akárcsak Brees. Nem sokkal később pedig a csúcsot is elérte, pedig eleinte rendkívül szenvedett ő is a zord időjárás miatt.

BRADY BREAKS THE RECORD IN FOXBOROUGH!



Tom Brady passes Drew Brees for the NFL passing yards record 👏 pic.twitter.com/AsXpqeTq13 — SportsCenter (@SportsCenter) October 4, 2021

A ponttermés emiatt elmaradt a várttól, az izgalom azonban nem. Két negyed után 7–6-ra vezetett a New England, a harmadikban viszont csak a Tampa tudott pontot szerezni. A negyedik játékrész elején ismét fordított a Pats, majd mezőnygólok jöttek, kettőt a Buccaneers, egyet a Patriots értékesített.

A hazaiaknak is megvolt az esélyük a másodikra, de Nick Folk a kapufát találta az utolsó percben 56 yardról, ami a csapat győzelmébe került, ugyanis ezzel 19–17-re nyert a Tampa Bay.

Ez azt jelenti, hogy Brady nemcsak megdöntötte a passzrekordot, hanem legyőzte korábbi csapatát (és mesterét, Bill Belichicket) is, ezzel pedig az NFL mind a 32 klubja ellen van már győzelme. Ezúttal nem szerzett touchdownt, de nem is adta el a labdát, 269 passzolt és 3 futott yarddal végzett. Utóbbi egyébként több, mint amennyit a New England elért a meccsen.

A mérkőzés végén Brady és Belichick egy rövid ölelést váltott a pályán, később azonban a New England mestere húszperces látogatást tett a Tampa Bay öltözőjében, ahol hosszasan elbeszélgetett azzal az irányítóval, akivel együtt hat Super Bowl-győzelmet aratott.