Tom Brady olyat tett, amilyet még senki, Mahomesékat kiütötték

A tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) 7. fordulójában a címvédő Tampa Bay Buccaneers 38–3-ra legyőzte a Chicago Bearst, de így is a New England Patriots győzelme volt a legsimább a héten. A Super Bowlon elszenvedett vereség óta csak keresi magát a Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes ráadásul még meg is sérült a Titans elleni zakó során.

Tom Brady minden héten új rekordokat állít fel, ebben igazából nincs meglepő, miután a 44 éves irányító immár 22. éve teljesít (kimagasló szinten) a ligában, de a Bears ellen fontos mérföldkőhöz érkezett:

a 4 TD-passzt kiosztó irányító a liga történetében az első játékos lett, aki elérte a 600-as határt az alapszakaszban, immár 602-nél jár (a rájátszásban ugyancsak fölényesen vezet, ott 83 van neki).

A Buccaneers már az első negyedben eldöntötte a meccset (21–0), a szünetben már 35–3-ra vezetett, a második félidő így már csak formalitás volt. Justin Fields összesen ötször veszítette el a labdát, a Tampa Bay 182 yardot futott, az elkapók közül Chris Godwin 111 yarddal és egy TD-vel, Mike Evans 76 yarddal és 3 TD-vel zárt.

A címvédő ezzel 6–1-re javította a mérlegét, a Super Bowlban vesztes Kansas City Chiefs viszont már negyedszer maradt alul (3–4). Ezúttal a Tennessee Titans bizonyult erősebbnek (27–3), a házigazda már az első félidőben kiütötte Patrick Mahomesékat (27–0), az irányítót pedig a szó szoros értelmében, a negyedik negyedben egy szerencsétlen esetnél fejbe térdelték, így Chad Henne fejezte be az összecsapást. A sztárirányító 35 passzából csak 20 volt sikeres, 206 yardja mellett TD-t nem szerzett, de ismét volt egy interceptionje, kilenccel vezeti a ligát ebben a kategóriában. A négyszer is a földbe gyalult passzmester a meccs után arról beszélt, hogy már jobban érzi magát, így talán nem kényszerül kihagyásra.

A legsimább mérkőzésre így is New Englandben került sor, ahol a Patriots 54–13-ra megverte a csoportrivális New York Jetset. Ezen a találkozón öt játékos is passzolt, Zach Wilson megsérült, a helyére Mike White állt be, Mac Jones 307 yardja és 2 TD-passza után kapott pihenőt a végjátékban, Brian Hoyer négy passzkísérletből is hozzátett 79 yardot, az elkapó Kendrick Bourne pedig egy trükkös játék során adott 25 yardos TD-passzt. A futók közül Damien Harris 106 yardot és két TD-t szerzett, J. J. Taylor pedig ugyancsak kétszer futott a célterületre. A Patriots 2013 novembere óta nem szerzett ennyi pontot, akkor még Tom Brady irányításával 55–31-re győzte le a Pittsburgh Steelerst.

Az Arizona Cardinals sem izzadt meg, a Texans ellen 31–5 után már 7–0-val áll a gárda, amely egyedüliként hibátlan a mezőnyből.

Az Amerikai főcsoport (csoport)rangadóján a Cincinnati Bengals 41–17-re múlta felül a Baltimore Ravenst, az újonc Ja'Marr Chase nyolc elkapásból 201 yardot és egy TD-t tett a közösbe.

Tennessee Titans–Kansas City Chiefs 27–3

Miami Dolphins–Atlanta Falcons 28–30

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 17–41

Green Bay Packers–Washington Football Team 24–10

New York Giants–Carolina Panthers 25–3

New England Patriots–New Jersey Jets 54–13

Los Angeles Rams–Detroit Lions 28–19

Las Vegas Raiders–Philadelphia Eagles 33–22

Arizona Cardinals–Houston Texans 31-5

Tampa Bay Buccaneers–Chicago Bears 38–3

San Francisco 49ers–Indianapolis Colts 18–30

CSÜTÖRTÖKI EREDMÉNY

Cleveland Browns–Denver Broncos 17–14

HÉTFŐ ESTI RANGADÓ

kedd 2.20: New Orleans Saints–Seattle Seahawks

