Óriási zakót hozott Beckham Los Angeles-i bemutatkozása

A hazaiak 3–5-tel, a vendégek 7–2-vel várták az összecsapást, amelyen Matthew Stafford az első negyedben kétszer is eladta a labdát, Jimmie Ward a második interceptionjét ráadásul már touchdownra is váltotta, alig egy perccel azután, hogy együttese egy maratoni, 18 játékból álló, 93 yardot felölelő pontszerzést mutatott be George Kittle elkapásával lezárva (14–0).

Hiába jött gyorsan a válasz Tyler Higbee elkapásával, erre egy újabb nagyon hosszú TD-menetelés volt a hazai válasz, a szünetre így 21–7-tel mehettek a csapatok. A fordulást követően megérkeztek a védelmek is, már abból a szempontból, hogy puntokat is láthatott a közönség, a harmadik negyedben azonban alaposan be is pótolták a felek, egy 49ers-mezőnygól mellett ötször is elrúgták a labdát a felek.

A zárófelvonásban az ellenfél 40 yardos vonalán Jimmy Garoppolo 4. és 5-re TD-passzt adott Deebo Samuelnek, ezzel végleg lezárva az addig sem nyílt párharcot, a továbbiakban már csak egy Rams-mezőnygólt hozott a meccs (31–10).

A San Francisco sikerének fő letéteményese remek futójátéka volt, 44 játékot indítottak el a hazaiak a talajon, ebből 156 yard és egy touchdown jött össze, Garoppolo 19 passzkísérletéből 15 volt jó, 182 yardért és két TD-ért. Deebo Samuel 97 yardot szorgoskodott össze, ezzel 979-nél jár kilenc meccs után, csak a legendás Jerry Rice (1006) tudott ennél erősebb kezdést bemutatni a csapat színeiben.

Deebo Samuel this season:

979 receiving yards, 2nd-most by any player through 9 games in 49ers history (1990 Jerry Rice had 1,006)



517 yards after catch, the most by any player through 9 games since 2012 Percy Harvin pic.twitter.com/1CFFYb2jKA — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 16, 2021

Ami a túloldalt illeti, Stafford végül 243 yardig jutott el, Cooper Kupp a meccs zárására csak összeszorgoskodott 122 yardot, ezzel pedig már 1141-gyel vezeti a ligát. Odell Beckham Jr. bemutatkozása viszont nem jött össze, háromszor vette őt célba a Rams irányítója, ebből két elkapás és 18 yard jött össze, illetve az első interception.

A Rams az első nyolc fordulóban 30,6 pontot átlagolva 7–1-es mérleget hozott össze, azóta 13-as átlaggal két zakó követte. A Cardinals, Packers, Buccaneers, Rams, Cowboys ötös 30–4-es kombinált mérlegig jutott az első nyolc körben, azóta viszont 6–8-at tud felmutatni!

The top 5 records in the NFL were all held by NFC teams through Week 7.



The Cardinals, Packers, Buccaneers, Rams and Cowboys were a combined 30-4.



They are 6-8 since and each team has lost at least once, including back-to-back losses by the Rams. pic.twitter.com/fFbAKR5Fyf — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 16, 2021

NFL 2021

10. FORDULÓ

San Francisco 49ers – Los Angeles Rams 31–10

(Borítókép: Deebo Samuel touchdownja végleg lezárta a kérdéseket – Ezra Shaw/Getty Images)