Óriásit buktak a Titánok, kivégezték a Bölényeket

A legnagyobb sokkot épp a Titánok zakója jelentette, a fordulóra 8–2-vel érkező együttes az 1–8-as Houston Texanstól kapott ki otthon 22–13-ra. Ryan Tannehill négyszer adta el a labdát, így hiába szerzett 420 yardot a Tennessee és csak 190-et a Houston, sima vendéggyőzelem lett a vége.

Rangadóra készült az ugyancsak az AFC Déli csoportjában szereplő Indianapolis Colts is, a Buffalo vendégeként viszont elképesztően sima sikert arattak a Csikók: Carson Wentznek 106 passzolt yard is bőven elegendő volt, a futó Jonathan Taylor 185 futott és 19 elkapott yardot, valamint összesen 5 (4+1) touchdownt szerzett a 41–15-ös siker során. A házigazdánál Josh Allen két TD-passz mellett két interceptiont dobott, cseréje, Mitchell Trubisky is eladta egyszer a labdát. Vereségével 6–4-re romlott a Bills mérlege, így a zsinórban ötször nyerő New England Patriots (7–4) átvette a vezetést a csoportban.

Aaron Rodgersék is kikaptak, a Titanshez hasonlóan 8–2-vel érkező Packers egy végletekig kiélezett meccsen maradt alul 34–31-re a csoportrivális Minnesota vendégeként. Mindkét irányító ihletett formában játszott, az előző kiírás MVP-je 385 yardot és 4 TD-t passzolt, de Kirk Cousins 341 yardja és 3 TD-je is kiemelkedő teljesítmény. Az elkapók közül Justin Jefferson vitte a prímet 169 yardjával és 2 hatpontos elkapásával.

Védelmi csatát hozott a Kansas City és a Dallas rangadója, Patrick Mahomes és Dak Prescott sem szerzett TD-t, viszont összesen ötször adták el a labdát (2–3). A Chiefs sikerében óriási szerepe volt a Cowboys irányítóján 3,5 sacket bemutató Chris Jonesnak, a vendégek részéről Micah Parsons gyalulta kétszer is talajba Mahomest.

Az éjjeli mérkőzésen a Chargers egy 53 yardos TD-vel fordított a hajrában, a meglepően pontgazdag összecsapáson 41–37-re nyert a Los Angeles-i csapat a Pittsburgh Steelers ellen.

Ami az állást illeti, ha most lenne vége az idénynek, akkor az AFC-ben a Titans (8–3), az NFC-ben a Cardinals (9–2) lenne az első kiemelt, ők pihenhetnének, a wild card körben pedig Ravens (7–3)–Bills (6–4), Patriots (7–4)–Chargers (6–4) és Chiefs (7–4)–Bengals (6–4), valamint Packers (8–3)–Saints (5–5), Cowboys (7–3)–Vikings (5–5) és Buccaneers (6–3)–Rams (7–3) meccseket rendeznének.

NFL

11. FORDULÓ

Minnesota Vikings–Green Bay Packers 34–31

Tennessee Titans–Houston Texans 13–22

Buffalo Bills–Indianapolis Colts 15–41

Chicago Bears–Baltimore Ravens 13–16

Cleveland Browns–Detroit Lions 13–10

New York Jets–Miami Dolphins 17–24

Philadelphia Eagles–New Orleans Saints 40–29

Carolina Panthers–Washington Football Team 21–27

Jacksonville Jaguars–San Francisco 49ers 10–30

Las Vegas Raiders–Cincinnati Bengals 13–32

Kansas City Chiefs–Dallas Cowboys 19-9

Seattle Seahawks–Arizona Cardinals 13–23

Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers 41–37

CSÜTÖRTÖKI EREDMÉNY

Atlanta Falcons–New England Patriots 0–25

HÉTFŐ ESTI RANGADÓ

Tampa Bay Buccaneers–New York Giants

(Borítókép: Ez nem Ryan Tannehillék napja volt – Silas Walker/Getty Images)