Harminchárom évesen elhunyt az NFL-bajnok sztárelkapó

A volt amerikai futballistát csütörtök éjjel találták holtan georgiai házában, az első hírek szerint egészségügyi okok miatt veszítette életét. Az ESPN beszámolója szerint több korábbi csapattársa azt mondta, hogy Thomas hónapok óta rohamoktól szenvedett, amelyek egyes amerikai beszámolók szerint még egy 2019-es autóbaleset következményeiként léptek fel.

A 191 centiméter magas, 102 kilós elkapót a 2010-es draft 1. körének 22. választási jogával kaparintotta meg a Denver Broncos, amellyel a jubileumi 50. NFL-idényben bajnoki címet szerzett.

A 2011-es idény rájátszásában az ő 80 yardos elkapásával győzte le a Tim Tebow vezette együttes a Pittsburgh Steelerst hosszabbításban, az elkapó 204 yarddal fejezte be a meccset.

Peyton Manning 2012-es szerződtetése után alaposan megugrottak a számai az addig 283 és 551 yardig jutó Thomasnak, egymás után öt évben zárt 1000 yard felett, a rekordokat döntő 2013-as támadósor kulcsfigurája volt 1430 yardjával és 14 touchdownjával, egy évre rá pedig karriercsúcsot állított fel 1619 yarddal – ebben az évben nyert végül bajnoki címet a Broncos.

Pályafutása során állt a Houston Texans, a New England Patriots és a New York Jets alkalmazásában is, bár a Hazafiaknál végül nem lépett pályára, mielőtt a csoportriválishoz cserélték.

Az elkapó 9763 yardot és 63 TD-t jegyzett az alapszakasz során, a rájátszásban 759 yard és 6 TD volt a mérlege.

Demaryius Thomas december 25-én töltötte volna be a 34. életévét.

(Borítókép: AAron Ontiveroz/The Denver Post via Getty Images)