Horrorsérülés után hosszabbításos dráma Los Angelesben

Óriási rangadóra volt kilátás, hogy a Chargers 8–5-tel, a Chiefs 9–4-gyel várta a csütörtök esti futballmeccset, amelyet a házigazda remekül kezdett, Andre Roberts 75 yardon vitte a tojást, lőtávba helyezve övéit.

A Los Angeles-i csapat ugyanakkor a célterület előtt megrekedt, negyedik kísérletre pedig hiába tűnt úgy, hogy Donald Parham touchdownt szerez, földet érésnél beverte a fejét, a labdával együtt pedig az eszméletét is elveszítette.

