Öt edzőt is menesztettek a gyenge teljesítmény miatt

Ahogyan az már lenni szokott, a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság (NFL) alapszakasza után ezúttal is beindultak a tisztogatások, és öt együttes is megköszönte korábbi edzőjének eddigi ténykedését.

Időrendben elsőként a Denver Broncos lépett, ez annyiban nem meglepő, hogy az együttes a legtöbb csapatnál egy nappal korábban, szombaton fejezte be az alapszakaszt, de ahogyan a 2016-os idény bajnoki címe óta mindig, ezúttal is lemaradtak a coloradóiak a rájátszásról. Vic Fangio három év alatt 19 győzelmet és 30 vereséget hozott össze, a mostani idényben pedig 7–10-zel zárt.

A legendás „fekete hétfő” három további menesztést hozott, a Minnesota Vikings, a Chicago Bears és a Miami Dolphins vezérkara is lépett.

Mike Zimmer nyolc év után távozott a Vikingektől, irányításával háromszor volt rájátszásban az együttes, 2017-ben pedig konferenciadöntős volt, de végül nem tudott átlépni a Super Bowl előtti utolsó akadályon. Zimmer 72–56–1-gyel zárt Minnesotában, a mostani kiírásban 8–9-cel végzett. Ugyancsak távozik a gárdától Rick Spielman general manager (vezérigazgató) is.

Matt Nagy 2018-ban lett a Chicago edzője, és rögvest 12–4-gyel playoffba jutott, az év edzője címet is kiérdemelve ezzel. Azóta viszont masszív lejtmenetben a tehetségekből egyre inkább kifogyó gárda, két 8–8 után 6–11 lett a mérleg, ez pedig nemcsak Nagy, hanem Ryan Pace vezérigazgató állásába is került.

A leginkább meglepő lépés a floridaiaké volt, hiszen Brian Florest 2019-ben minden idők talán leggyengébb keretének az élére nevezték ki a Dolphinsnál (nem véletlenül volt a pihenőhét előtti első négy fordulóban 10–59, 0–43, 6–31 és 10–30 az eredmény), ennek ellenére az idényt végül 5–11-es mérleggel tudta zárni, majd 10–6 és 9–8 volt a mutató, igaz, a playoff egyszer sem jött össze.

Keddre is maradt búcsú, a New York Giantsnél korábban az már eldőlt, hogy Dave Gettleman vezérigazgató inkább önként visszavonul az idény végén, de úgy tűnt, Joe Judge vezetőedző még megkapja a 2022-es idényt, tegnapra viszont neki is megköszönték az eddigi 10–23-as mérleget.

Ahol szintén nincs még edző 2022-re

Ott van még a mostani idényben is legrosszabbként záró, ezzel a 2021-es drafthoz hasonlóan az idei játékosbörzén is elsőként választó Jacksonville Jaguars, ahol Darrell Bevell vette át ideiglenesen a kirúgott Urban Meyer helyét, valamint a Las Vegas Raiders, amelynél a múltbeli homofób, szexista és rasszista e-mailjei miatt menesztették Jon Gruden vezetőedzőt, a helyére ideiglenesen érkező Rich Bisacciával viszont playoffba jutott az együttes. Ennél a két klubnál sem ismert még a 2022-es idényt elkezdő tréner személye, de itt benne van a pakliban az is, hogy az ideiglenesen kinevezett edzők megkapják a lehetőséget a folytatásra.

Melyik csapat nyeri meg az NFL 2021-es idényét? Tennessee Titans

Kansas City Chiefs

Buffalo Bills

Cincinnati Bengals

Las Vegas Raiders

New England Patriots

Pittsburgh Steelers

Green Bay Packers

Tampa Bay Buccaneers

Dallas Cowboys

Los Angelers Rams

Arizona Cardinals

San Francisco 49ers

Philadelphia Eagles

NFL 2021

RÁJÁTSZÁS, WILD CARD KÖR

AMERIKAI FŐCSOPORT

szombat 22.30: Cincinnati Bengals (4. kiemelt, 10–7-es mérleg)–Las Vegas Raiders (5., 10–7)

vasárnap 2.15: Buffalo Bills (3., 11–6)–New England Patriots (6., 10–7)

hétfő 2.15: Kansas City Chiefs (2., 12–5)–Pittsburgh Steelers (7., 9–7–1)

Erőnyerő: Tennessee Titans (1., 12–5)

NEMZETI FŐCSOPORT

vasárnap 19.00: Tampa Bay Buccaneers (2., 13–4)–Philadelphia Eagles (7., 9–8)

vasárnap 22.30: Dallas Cowboys (3., 12–5)–San Francisco 49ers (6., 10–7)

kedd 2.15: Los Angeles Rams (4., 12–5)–Arizona Cardinals (5., 11–6)

Erőnyerő: Green Bay Packers (1., 13–4)

(Borítókép: Mike Zimmer és Matt Nagy is lapátra került – Adam Bettcher/Getty Images)