Mahomesék visszavonultathatják Big Bent, Bradyék bosszút állhatnak

Az NFL ebben az idényben több helyen is újított, hiszen ez volt az első idény, amely során a csapatok az alapszakaszban 17 meccset játszottak – ez természetesen a statisztikákon is meglátszott a legjobbaknál.

Ugyancsak újítás, hogy a 2021-es évad rájátszásában már nemcsak szombaton és vasárnap, hanem hétfő este is rendeznek meccset – magyar idő szerint a night footballok már másnap hajnalban lesznek.

Amerikai főcsoport

szombat 22.30: Cincinnati Bengals (4. kiemelt, 10–7-es mérleg)–Las Vegas Raiders (5., 10–7)

Hamupipőke-sztorikra fel! A Bengals két évvel ezelőtt a liga leggyengébb csapataként zárt, az ennek örömére 1/1-re draftolt Joe Burrow (4611 yard, 34 TD, 108,3-as irányítómutató, amely a 2. a ligában), a 2021-es játékosbörzén ötödikként elhozott Ja'marr Chase (1455 elkapott yard, 13 TD), Tee Higgins (1091/6) és a futó Joe Mixon (1205/13) vezérletével viszont mára a liga egyik legizgalmasabb támadójátéka alakult ki Cincinnatiben.

A biztató (5–2) kezdés utáni hullámvölgy azért jelezte, hogy még bőven van tennivaló az együttesnél, amely december közepére 7–6-tal állt, de ezt követően sorozatban három meccset nyert meg, közte a Chiefs elleni rangadót, így az utolsó fordulóban már a pihentetés is belefért.

Nem akármilyen szériát kellene megszakítania a Bengalsnak: az együttes legutóbb az 1990-es idényben nyert meg rájátszásmeccset, azóta 0–8 a mérlege. A 31 éves átok a leghosszabb aktív sorozat a ligában!

Na, nem mintha a Raiders ezen a területen sokkal jobban állna, hiszen a 2002-es Super Bowlba jutása óta nem nyert meccset, a 19 idény alatt mondjuk csak két alkalommal jutott rájátszásba a gárda.

Most sem úgy tűnt, hogy összejön, hiszen hiába nyerte meg első három meccsét, a Bearstől elszenvedett zakó után öt fordulót követően menesztették múltbeli homofób, szexista és rasszista e-mailjei miatt Jon Gruden vezetőedzőt, majd jött Henry Ruggs drámája, amikor nem józanul vezetve okozott halálos balesetet, aztán Damon Arnett gondolta, hogy jó ötlet fegyverekkel videózni, miközben fenyegeti az embereket, január elején pedig Nate Hobbs is befolyásoltság alatt vezetett.

Cseppet sem jelentett meglepetést, amikor az 5–2-es kezdés után a Gruden helyére kinevezett Rich Bisaccia edzősködése mellett hat meccsből ötször (közte a Cincinnati elleni 13–32-vel) is kikaptak a Fosztogatók (6–7), az már inkább, hogy ezt követően Clevelandben, a Broncos ellen és Indianapolisban is győztek, az alapszakasz utolsó meccsén pedig a ráadás utolsó másodpercében a Chargers ellen is lőttek egy nyertes mezőnygólt, amivel az ellenfél helyett így a Steelerst vitték magukkal.

vasárnap 2.15: Buffalo Bills (3., 11–6)–New England Patriots (6., 10–7)

A Bölények a biztató kezdés és a Chiefs idegenbeli kiütése utáni 4–1-es állás után kisebb hullámvölgybe kerültek, a Patriotstól és a Buccaneerstől elszenvedett vereségek után hirtelen már 7–6-tal álltak, miközben a csoportrivális 9–4-re javult a 2–4-es rajtja után. A december 6-i összecsapáson ráadásul a Billst úgy verték meg a Hazafiak, hogy az utolsó negyed végéhez közeledve csak egy passzkísérletük volt, a futásokkal is tudtak haladni az óriási szélben, és 14–10-re győztek.

December közepén viszont fordult a kocka, az idény előtt alaposan megerősített New England játéka megakadt, és csak a Jaguars kiütése javítja az utolsó négy meccs összképét (1–3), miközben Josh Allenék (4407 yard, 36 TD) többek között a riválist is megverve 4–0-t hoztak, így elvitték a csoportot.

A ligában a Bills védelme engedte a legkevesebb yardot (272,8) és pontot (17) az ellenfeleknek, de a Patriots is remekelt ezen a téren, hiszen a 4. (310,8) és 2. legjobb volt (17,8).

A 21. század dinasztiájának számító New England egy év playoffszünet után remek futójátékára támaszkodott az idény során, amihez tökéletesen adagolták az újonc Mac Jones irányítói feladatainak növelését (vagy éppen csökkenését).

Érdekes csatát hozhat a liga egyik legjobb elkapójának számító Stefon Diggs (1225 yard, 10 TD) és J. C. Jackson (8 interception) összecsapása, valamint kiemelendő, hogy az idényben mindkétszer a vendégek örülhettek eddig.

hétfő 2.15: Kansas City Chiefs (2., 12–5)–Pittsburgh Steelers (7., 9–7–1)

Pocsékul indult az elmúlt két idényben döntős, sorozatban a negyedik AFC-fináléért küzdő Chiefs idénye, hiszen bár a Browns ellen behúzták a győzelmet, az első hetekben sorra jöttek a zakók, a novembert pedig csupán 3–4-es mérleggel kezdték.

Ezt követően a védelem összeállásának köszönhetően remek szériába kezdtek a Főnökök, sorozatban nyolc meccset nyertek meg (átlag 12,9 pontot engedve), 12–5-ös végső mutatójuk a második helyre volt jó. A gárda ráadásul a végjátékhoz érkezve támadásban is kezdett önmagára emlékeztetni, az utolsó öt meccsen 35,4 pontot szerzett a Patrick Mahomes (4839 yard, 37 TD-passz), Tyreek Hill (1239 elkapott yard, 9 TD), Travis Kelce (1125/9) fémjelezte támadósor.

Mivel az Amerikai főcsoportban (de igazából a ligában egyáltalán) nincs igazán kiemelkedő együttes, Andy Reid főedző és Mahomes playoffrutinja aranyat érhet, aggasztó lehet viszont, hogy az idény során erején felül teljesítő védelem épp a rájátszás előtt kezd hanyatlani, Joe Burrow (446 yard) és Ja'Marr Chase (266) darabokra szedték a secondaryt.

A két gárda karácsony másnapján már összecsapott az Arrowhead Stadionban, akkor a Chiefs már 36–3-ra is vezetett, és a Steelers erejéből már csak kozmetikázásra futotta (36–10).

Amit mindenképpen a hatszoros bajnok javára kell írni, hogy nem ismeri a feladás fogalmát, nem véletlenül alakult ki az a győztes kultúra itt, amely során Mike Tomlin a 15. idénye után is elmondhatja magáról, hogy nem volt még negatív mérlegű szezonja. Az első négy meccs 1–3-as mérlegét négy győzelemmel feledtették a Kohászok, de erre jött három nyeretlen meccs, majd a Vikings és Chiefs elleni zakó, és az év végére úgy tűnt, elszállnak a pittsburghiek.

Nagyjából mindenki számára tudott tény, hogy a liga örökranglistáján a legfontosabb kategóriákban a legszűkebb élmezőnyben található Ben Roethlisberger számára ez a hattyúdal, ezt pedig egy érzelemdús Browns elleni sikerrel, majd a Ravens otthonában aratott ráadásos győzelemmel végül csak megtoldotta még legalább egy meccsel a csapat.

Az újonc Najee Harris 1200 futott yardjával, Diontae Johnson 1161 elkapott yardjával igyekszik tolni a támadósor szekerét, de az erősségnek inkább a védelem számít, amelyben T. J. Watt 22,5 sackkel beállította a ligarekordot.

Erőnyerő: Tennessee Titans (1., 12–5)

Mindent elmond Mike Vrabel munkásságáról, hogy a Titánoknál az első nyolc meccsen 937 yardot és 10 TD-t futó Derrick Henry október vége óta nem léphetett pályára, a kiváló elkapók közül Julio Jones hét meccset volt kénytelen kihagyni, A. J. Brown pedig hatot, és ennek ellenére első kiemelt lett a gárda. Teljes fegyverzetében igencsak félelmetes lehet ez az ellenfeleknek...

Nemzeti főcsoport

vasárnap 19.00: Tampa Bay Buccaneers (2., 13–4)–Philadelphia Eagles (7., 9–8)

A címvédő az első hét meccséből csak a Rams otthonában lejátszottat bukta el, és bár a szezon derekán New Orleansban és Washingtonban is alulmaradt, ezt követően ismét győzelmi útra tért (10–3), hogy aztán jöjjön a Saints elleni immár szokásos lebőgés. Az utolsó három meccsből kétszer is legyőzték a Pantherst, közte pedig 14 pontos hátrányból a Jetset is, bár ezen leginkább Antonio Brown visszavonulással felérő lelépése jelentette a beszédtémát a remek végjáték helyett.

Tom Brady 5316 yardjával és 43 TD-passzával is uralta a ligát 44 évesen, ráadásul sztárcélpontjai közül mindenki bajlódott sérüléssel az idény során, valamint az első számú futó, Leonard Fournette és a védelem több tagja is maródi volt az alapszakasz hajrájában. Chris Godwin 1103 yarddal a csapat legjobbjaként zárt, de a Saints ellen keresztszalag-szakadást szenvedett, ami miatt nem léphet már az idényben pályára, Mike Evans pedig a nyolcadik idényében is átlépte az 1000 yardos határt (1035/14), már héttel is egyedüli rekorder volt.

A kidőlő elkapók hiányába előlépő Cyril Grayson játéka kétséges az Eagles ellen, de Fournette, valamint a két irányítósiettető, Shaq Barrett és Jason Pierre-Paul is visszatérhet a pályára, és Lavonte Davidet is leszedték a sérültlistáról, így az ő játékára is lehet esély.

Az Eagles az egész liga legjobb futójátékával büszkélkedhet, meccsenként 159,7 yardot futottak a philadelphiaiak, ebből pedig a bokájával bajlódó irányító Jalen Hurts vette ki leginkább a részét 784 yardjával és 10 touchdownjával. Emellett a levegőben is hozzátett 3144 yardot és 16 TD-t, így pedig az idény előtt lesajnált, 3–6-tal és 5–7-tel is álló együttes négy könnyű meccs megnyerésével bejutott a rájátszásba, a Cowboys ellen pedig már pihentetni is tudott.

A Buccaneers védelme papíron kifejezetten jónak számít a futások megállításában, hiszen a meccsenként engedett 92,5 yard a 3. legjobb mutató, más kérdés, hogy ez inkább azért van, mert az ellenfelek sokszor hátrányból passzjátékra kényszerültek.

Ez a két csapat is találkozott az alapszakaszban, akkor a Buccaneers az eredménynél simább meccsen 28–22-re győzött, már 28–7 is volt az állás, a Sasok erejéből pedig csak szépítésre futotta.

Ugyanakkor az Eagles elleni összecsapás mindig érdekes Tom Brady számára a rájátszásban, hiszen korábban már kétszer is találkozott a Philadelphiával, márpedig ez a New England-i időszakában csak a Super Bowlon volt lehetséges. A két döntőből az elsőt a Patriots nyerte meg, a másodikon viszont hiába passzolt 505 yardot és 3 TD-t, az Eagles ünnepelhetett.

Jöhet a bosszúmeccs?

vasárnap 22.30: Dallas Cowboys (3., 12–5)–San Francisco 49ers (6., 10–7)

Rendkívül érdekes a Dallas helyzete, hiszen nem volt még olyan csapat, amelyben 4000 yardos irányító (Dak Prescott 4449), 1000 yardos futó (Ezekiel Elliott 1002) és elkapó (CeeDee Lamb 1102), 10 sackes játékos (Micah Parsons 13) és 10 interceptionös (Trevon Diggs 11) is játszott egyszerre, ugyanakkor valahogy mégsem meggyőző a Cowboys.

Az év újonc védője címet gyakorlatilag már most oda lehet adni Parsonsnak, aki sackjei mellett 120 szerelést és egészen jó passz elleni védekezést is bemutatott, a védelem pedig ugyancsak jó szintet ért el, hiszen a 21,1 engedett pont a 7. legjobb a ligában, miközben a támadók az alapszakasz legtöbb yardjával zártak. Ja, és ne felejtsük el a liga legtöbb labdaszerzését (34) sem.

Ami a legnagyobb probléma, hogy a Cowboys az egész idény során öt olyan csapattal találkozott, amelynek legalább 10 győzelem jött össze végül, és négyszer (Buccaneers, Chiefs, Raiders, Cardinals) is alulmaradt, csupán a Patriots elleni hosszabbításos siker kozmetikázza a mérleget.

Márpedig a rájátszásban már kevés a gyenge csapat, a texasiak futás elleni védekezése átlagos szintet ér el, a 49ers pedig az egyik legjobban futó gárda, miközben a kaliforniaiak passzvédekezése a liga élmezőnyébe tartozik, amivel korlátozhatják a hazaiak játékát.

Az idényt 3–5-tel kezdő San Franciscóból ki kell emelni Deebo Samuel játékát, aki egy meccs kihagyással is 1405 elkapott, 365 futott és 24 passzolt yardig jutott, összességében pedig 15 TD-t (6+8+1) szerzett. A támadósorban a remek támadófal mellett még George Kittle érdemel mindenképpen szót, aki egészségesen a liga legjobb tight endje jelenleg, a védelemben pedig ott van a liga egyik legjobb irányítósiettetője, Nick Bosa (15,5) is.

A feleknek ez már a nyolcadik randevújuk lesz a rájátszás történetében, a Cowboys ezeken 5–2-re vezet, de épp egy 40 évvel ezelőtti meccsel vette kezdetét a 49ers legendás dinasztiája.

kedd 2.15: Los Angeles Rams (4., 12–5)–Arizona Cardinals (5., 11–6)

A végére maradt talán a legnagyobb meccs – aligha véletlenül. Ha valaki az all-in kifejezést szeretné illusztrálni, nyugodtan mellé teheti a Rams 2021-es tevékenységeit, hiszen az együttes gyakorlatilag mindent egy lapra tett fel azért, hogy a három évvel ezelőtti vesztes Super Bowl után ezúttal bajnok legyen.

Érkezett az idény előtt Matthew Stafford Detroitból, akinek a megítélése döbbenetesen szélsőséges, hiszen csak a 4886 yardját és 41 TD-jét nézve sokan MVP-esélyesnek tartanák, rengeteg fontos hibája és labdavesztése miatt viszont a különböző komplettebb statisztikát kedvelők Jared Goff szintjére helyezik. Jött még az idény előtt Sony Michel, az évad során Odell Beckham Jr., valamint a lejáró szerződésű Von Miller is, az 50. Super Bowl legértékesebb játékosának megválasztott irányítósiettető pedig gyorsan felvette a ritmust, fél idény alatt öt sacket tett a közösbe, miközben Leonard Floyd is eljutott 9,5-ig az Aaron Donald vezette fal mögött. A háromszor is az év védőjének megválasztott játékos ezúttal is a liga egyik, ha nem a legjobbja volt, egyáltalán nem lenne sokkoló, ha a futások megállításában is ligaelit, 12,5 sacket bemutató irányítórém lenne a mostani díjazott (persze valószínűleg T. J. Watt lesz ettől függetlenül).

Az év támadója viszont jó eséllyel megint innen kerül ki (2017-ben Brady volt az MVP, Donald az év védője, ramses csapattársa, Todd Gurley pedig az év támadója, ez akár jöhet is még), Cooper Kuppra ugyanis az évad során nem volt ellenszer. A 145 elkapása, 1947 yardja és 16 TD-je is a liga legjobb mutatója volt, nem sokkal maradt el Calvin Johnson ligarekordjától (1964) sem.

Érzékeny veszteség a másodéves söprögető Jordan Fuller kiválása, hiányában az együttes 17 pontos előnyt adott le az idényzárón, playoffba segítve a 49erst. A Ramsnél nem estek kétségbe: szerződtették a hatszoros Pro Bowl-szereplő Eric Weddle-t – mondjuk a 37 éves játékos két éve visszavonult.

Ami a riválist illeti, az igazi öregfiúk All-Star-csapatot összehozó Cardinals sokáig a liga egyik favoritjának tűnt a 7–0-s kezdésével, de még december elején is 10–2-vel állt. Az alapszakasz végére viszont teljesen elfogyott az Arizona, öt meccséből négyet is elveszített, és csak a Cowboyst tudta két vállra fektetni.

Kyler Murray-t sérülések is hátráltatták, a 14 meccsen összehozott 3787 passzolt és 423 yardja, valamint 29 TD-je (24+5) közel hetvenszázalékos passzpontosság (69,2%) mellett azért nem egy rossz mutató.

A védelemben Markus Golden (11) és Chandler Jones (10,5) is átlépte a 10 sackes határt, úgyhogy Stafford azért lehet nyomás alatt, a két gárda Los Angeles-i meccsén pedig bántóan simán nyert a Cardinals az idény elején – igaz, cserébe otthon szintén nem túl szoros meccsen kikapott riválisától.

A továbbra is sérült DeAndre Hopkins hiányában a támadósor helyzete azért nem fényes, de legalább J. J. Watt lehet, hogy ismét pályára léphet.

Erőnyerő: Green Bay Packers (1., 13–4)

Kis túlzással már az első meccs után megmondhattuk, hogy a Green Bay a bajnoki címért fog menni. Még mielőtt valaki nagyon ráncolná a szemöldökét, jegyezzük meg, hogy a Saintstől elszenvedett 38–3-as vereség legfeljebb azért jelenthetett jó előjelt, mert egy évvel korábban a Buccaneers is pont ennyire kapott ki a New Orleanstól, hogy végül bajnoki címet ünnepeljen...

Mégis, Aaron Rodgersék hét győzelemmel feleltek a kudarcra, és bár az irányító hiányában kikaptak a Chiefstől, az utolsó fordulóig a csak a minnesotai vereség rontotta a mérleget (13–3). Itt a már biztos első hely miatt nem forszírozták a kezdők végigjátszatását, így a Lions nyert, de ez már semmit sem számított a helyezéseket tekintve. Rodgers 37 TD-átadással és csupán 4 interceptionnel zárt, 111,9-es irányítómutatója a legjobbja volt, méltán tartják az MVP-cím fő esélyesének, Davante Adams pedig 1553 yardot és 11 TD-t rakott 16 meccsen a közösbe.

Jó hír a gárda szurkolóinak, hogy az előző két idényben 12,5 és 13,5 sacket jegyző Za'Darius Smith visszatérhet a rájátszásra, ő még a Saints elleni pocsék idénynyitó elején dőlt ki az egész alapszakaszra, David Bakhtiari pedig a szezonzárón már pályára is léphetett hosszú kihagyása után.

(Borítókép: Patrick Mahomes és a Chiefs visszavonultathatja Ben Roetlisbergert – John Sleezer/Kansas City Star/Tribune News Service via Getty Images)