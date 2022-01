Úgy tűnik, eldőlt, ki nyeri a Tom Brady–Aaron Rodgers csatát

Az idény végeztével az AP 50 újságírót kér fel arra, hogy szavazzon az év álomcsapatairól, amit már a playoff kezdete előtt ismertetnek is, és ugyanők határozzák meg az év legértékesebb játékosait is, így az MVP-cím Super Bowl előtti kihirdetése formalitássá vált igazából az elmúlt években.

A 2007-es idénnyel kezdve egyedül a 2012-es kiírásban (a futó Adrian Peterson lett ekkor a legjobb) nem egy irányító volt a liga legértékesebb játékosa, védőt pedig csak 1971-ben (Alan Page) és 1986-ban (Lawrence Taylor) választottak meg, így borítékolható, hogy ha van egy legalább jó szintű irányítóteljesítmény, és nincs valami teljesen „elborult” remeklés máshol, akkor ezt bizony QB kapja meg.

Márpedig a mostani kiírásban több remek teljesítmény előtt is adózhattunk, kezdjük is mindjárt Aaron Rodgersével, aki 4115 yardja és 37 TD-passza mellett csupán négyszer adta az ellenfelek védőjének a labdát (interception), a 111,9-es irányítómutatója az egész liga legjobbjának számított. Irányításával a Packers 13–3-as mutatót hozott össze, a negyedik vereséget hiányában szenvedte el a gárda, merthogy a Chiefs elleni ütközetet a koronavírus miatt kihagyni kényszerült. A 13–4-es mutatóval végül az egész liga legjobbjaként pihenőhetet szerzett a Green Bay.

A másik favorit Tom Brady (volt), aki 44 évesen elmondhatja magáról, hogy az övé a legtöbb sikeres passz rekordja (485), a legtöbb passzolt yard (5316) és passzolt touchdown (43), a címvédő Buccaneersszel pedig a rendre kidőlő társak hiányában is 13–4-es mérleggel zártak végül.

Közülük az újságírók kétharmados többséggel (34–16) Aaron Rodgerst szavazták be az álomcsapatba, akinek ez így karrierje során negyedszer jött össze, és innentől kezdve borítékolhatóan negyedszer is MVP lesz, egyre megközelítve Peyton Manning (5) rekordját.

Rodgers egymás után a második évében lehet (lesz) a liga MVP-je, a 2020-as idényben és a Packersé volt a legjobb mérleg a Nemzeti főcsoportban, igaz, az NFC döntőjében végül Bradyék nyertek Green Bayben, a Buccaneers irányítója hetedszer is bajnok lett, és ötödször is a finálé legértékesebb játékosának választották meg, míg a „sajtfejűek” passzmestere a 2010-es kiírás megnyerése óta mind a négy konferenciadöntőjében alulmaradt az együttesével.

Öt játékos helye megkérdőjelezhetetlen volt

A ligát 145 elkapásával, 1947 yardjával és 16 TD-jével is vezető Cooper Kupp, a 16 meccsen 1553 yardot és 11 TD-t szerző elkapótársa, Davante Adams, az 1811 yardot és 18 TD-t futó Jonathan Taylor, valamint az év védője cím két favoritja, a 22,5 sackkel rekordbeállító T. J. Watt, és az utóbbi díjat már háromszor is megnyerő Aaron Donald gyűjtötte be mind az 50 voksot.

Donaldra muszáj még egy kicsit kitérni, ez volt pályafutása nyolcadik idénye, az elsőben az év újonca volt, azóta mind a hétszer bekerült az első számú álomcsapatba, nyolcból nyolcszor hívták be a Pro Bowlra, és helye volt a 2010-es évek álomcsapatában is, pedig csak 2014-ben draftolták.

A dallasi támadófalember Zack Martin és a baltimore-i rúgó Justin Tucker ötödször került az első számú álomcsapatba, Rodgers mellett philadelphiai center Jason Kelce is negyedszer van a legjobbak között.

A Colts linebackere, Darius Leonard, a Rams cornerbackje, Jalen Ramsey és a Steelers védőfalembere, Cam Hayward is harmadszor részesült az elismerésben.

Egy újoncnak is sikerült bekerülnie a legjobbak közé, a dallasi Micah Parsons a 13 sackje mellett 120 szerelést és egészen jó passz elleni védekezést is bemutatott.

Az összes beválasztott listáját itt érheti el.

NFL 2021

RÁJÁTSZÁS, WILD CARD KÖR

AMERIKAI FŐCSOPORT

szombat 22.30: Cincinnati Bengals (4. kiemelt, 10–7-es mérleg)–Las Vegas Raiders (5., 10–7)

vasárnap 2.15: Buffalo Bills (3., 11–6)–New England Patriots (6., 10–7)

hétfő 2.15: Kansas City Chiefs (2., 12–5)–Pittsburgh Steelers (7., 9–7–1)

Erőnyerő: Tennessee Titans (1., 12–5)

NEMZETI FŐCSOPORT

vasárnap 19.00: Tampa Bay Buccaneers (2., 13–4)–Philadelphia Eagles (7., 9–8)

vasárnap 22.30: Dallas Cowboys (3., 12–5)–San Francisco 49ers (6., 10–7)

kedd 2.15: Los Angeles Rams (4., 12–5)–Arizona Cardinals (5., 11–6)

Erőnyerő: Green Bay Packers (1., 13–4)

(Borítókép: Aaron Rodgers hamarosan a 4. MVP-címét ünnepelheti – Stacy Revere/Getty Images)