Beckham történelmi estéjével zárult a rájátszás első köre

Lezárult az észak-amerikai profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) rájátszásának első köre, miután hétfő hajnalban a Los Angeles Rams egyértelmű győzelmet aratott az Arizona Cardinals felett.

Az úgynevezett wild card forduló záró összecsapásán a Rams a csoportrivális Arizona Cardinalsszal találkozott, és kiváló védekezésével szinte az egész mérkőzésen ellehetetlenítette a vendégek sok futásra épülő támadójátékát.

Az Arizona játékosai a földön mindössze 61 yardot tudtak előre haladni, az irányító Kyler Murray kétszer is eladta a labdát, ezzel szemben a Los Angeles-iek futásokkal (140 yard) és passzokkal (235 yard) is hatékonyak voltak, ráadásul egyszer sem veszítették el a játékszert. Hazai oldalon az irányító Matthew Stafford 202 yardig és 2 touchdown-átadásig jutott, és egyszer ő maga futott be a célterületre. A Rams sztárelkapója, Odell Beckham Jr. is történelmi estét zárt, mivel ezen a mérkőzésen érte el karrierje első elkapott TD-passzát a rájátszásban. A végeredmény 34–11.

A Rams a Nemzeti főcsoport elődöntőjében a címvédő Tampa Bay Buccaneershez látogat majd.

További párosítások:

Tennessee Titans–Cincinnati Bengals, Green Bay Packers–San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs–Buffalo Bills

MTI/Index

(Borítókép: Getty Images)