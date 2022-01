Tovább íródik a Hamupipőke-sztori, vagy Góliát örülhet?

Az előző körben kiesett az újonnan becsatlakozó két top kiemelt, a Tennessee Titans és a Green Bay Packers, valamint a 3–27-ről felálló, de végül a Rams ellen mégis elbukó címvédő Tampa Bay Buccaneers is, így a konferenciák első két kiemeltjei közül csak a Chiefs jutott tovább.

Mondjuk ez sem sokon múlott, hogy a Buffalo 13 másodperccel a vége előtt fordított Kansas Cityben, de Patrick Mahomesék ennyi idő alatt is kiharcolták a hosszabbítást, amiben pedig a konferenciadöntőbe jutást is.

Érdekesség, hogy amíg a wild card körben három meccsen is több mint 20 pont volt a csapatok között (és a Tampa Bay–Philadelphia is volt már 31–0 is), addig a konferencia-elődöntő mind a négy párharca a meccs utolsó játékával dőlt el!

AFC

vasárnap 21.00: Kansas City Chiefs (2.)–Cincinnati Bengals (4.) (Tv: Arena4)

Az Amerikai főcsoportban az elmúlt évtizedekben már hozzászokhattunk, hogy van egy-két kiemelkedő csapat, de a közelmúltat figyelve még durvább kép rajzolódik ki a Patriots egymást követő nyolc AFC-döntőjével, a New England helyét pedig egyértelműen a Kansas City vette át, hiszen egymás után a negyedik évben jutott be az AFC fináléjába, és egymás után a harmadik Super Bowljáért küzdhet.

Ha ez összejönne, akkor igencsak szűk elitbe kerülne, hiszen korábban csak az egyaránt az AFC Keleti csoportjában lévő Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots hármas jutott zsinórban három Super Bowlba, sőt, a Bölények egymásután négyszer is döntőztek – hogy mind a négyszer kikapjanak...

A Delfinek és a Hazafiak háromból kettőt azért megnyertek, a Chiefs egy győztes és egy vesztes döntővel áll jelenleg.

No, a Bengalst ilyesmi mostanában finoman szólva sem fenyegette...

A még álló négy együttesből három is döntőzött az elmúlt három idényben, a Cincinnati viszont 31 éves átkot tört meg már azzal is, hogy a wild card körben megnyert végre ismét egy playoffmeccset. A Bengals eddig kétszer döntőzött, mindkétszer elbukta (mindkétszer a most is talpon lévő 49ersszel szemben!), és 1989 óta vár az újabb lehetőségre.

Az ohiói együttes két idénnyel ezelőtt még a liga legrosszabb gárdájaként választhatott elsőként a 2020-as játékosbörzén, és az előző kiírásban is csak négy győzelem jött össze, így újra a top 5-ben draftolhatott. Ez pedig mára igencsak megtérült, az LSU Egyetem kiválóságai, az irányító Joe Burrow és az elkapó Ja'Marr Chase fenekestül felforgatta a ligát, a liga egyik legjobb párosát alkotják már a profik között is.

Előbbi 70,4 százalékos passzpontosságával és 8,9-es passzonkénti yardátlagával vezette a ligát, 4611 yardot És 34 TD-t passzolt, utóbbi pedig 1455 yardjával új újonc- és csapatrekordot állított fel az elkapók mezőnyében.

Hozzá kell tenni ugyanakkor azt is, hogy hiába vannak még olyan remek játékosok a támadósorban, mint a futó Joe Mixon vagy az elkapó Tee Higgins és Tyler Boyd, így sem mindig volt fenékig tejfel az irányító élete, hiszen az elszenvedett 51 sack is a legtöbb volt, a Titans pedig kilencszer csomagolta össze a fiatal irányítót a múlt héten.

A Chiefs védelme ugyanakkor pont az idény végére kezd visszaesni. A támadósor feljavulásával mintha fókuszát veszítette volna a gárda, és pont a Bengals elleni 34–31-es vereség és Ja'Marr Chase 266 yardja és 3 TD-je mutatta be, hogy bizony lehet haladni a Főnökök ellen is – a múlt héten a Bills pillanatok alatt átment a pályán, és nagyjából azon múlott a 329 yardot és négy TD-t passzoló, 68 yardot futó Josh Allenék veresége, hogy nem ők kezdték a hosszabbítást. Nagyon kell, hogy ide vissza tudjon térni az agyrázkódása után Tyrann Mathieu.

Azt viszont nehéz lenne állítani Patrick Mahomesékkal kapcsolatban, hogy a 3–4-es idényrajt és a gyenge támadóforma maradandó nyomot hagyott volna, hiszen december 12. óta 48, 34, 36, 31, 28, 42 és 42 pontot termeltek, mára pedig ismét a rég megszokott megállíthatatlan csapat képét láthatjuk.

Érdekesség, hogy nemcsak a január 2-i meccsen, hanem az előző hat összecsapásukból ötször is a Bengals örülhetett!

Az edzők között óriási a különbség a hazaiak javára: Andy Reid az első tréner, aki az NFC-ben és az AFC-ben is sorozatban négy konferenciadöntőt fel tud mutatni – más kérdés, hogy az Eagles korábbi szakvezetője eddig csak egy bajnoki címet nyert ezzel együtt is –, a 38 éves Zac Taylor pedig a már említett 2–14-es és 4–11–1-es idényt tudhatta magáénak a mostani kiírás előtt.

NFC

hétfő, 0.30: Los Angeles Rams (4.)–San Francisco 49ers (6.) (Tv: Arena4)

Érdekességnek itt sem vagyunk híján. Kezdjük azzal, hogy a Rams azért küzdhet hazai pályán csoportriválisával, hogy a Super Bowlban is saját közönsége előtt léphessen pályára. Az NFL történetében eddig egyszer fordult ez elő, éppen tavaly, amikor a Buccaneers döntőzött, és lett végül bajnok Tampa Bayben. A Rams pedig épp a címvédő idegenbeli legyőzésével harcolta ki a jogot a hazai konferenciadöntőre!

A Kosok az idény során a legvakmerőbb pókerjátékosokat idézve all-ineztek. Érkezett az idény előtt Matthew Stafford Detroitból, akinek a megítélése döbbenetesen szélsőséges, hiszen csak a 4886 yardját és 41 TD-jét nézve sokan MVP-esélyesnek tartanák, rengeteg fontos hibája és labdavesztése miatt viszont a különböző komplettebb statisztikát kedvelők Jared Goff szintjére helyezik. Jött még az idény előtt Sony Michel, az évad során Odell Beckham Jr., valamint a lejáró szerződésű Von Miller is, az 50. Super Bowl legértékesebb játékosának megválasztott irányítósiettető pedig gyorsan felvette a ritmust, fél idény alatt öt sacket tett a közösbe, miközben Leonard Floyd is eljutott 9,5-ig az Aaron Donald vezette fal mögött.

Ki kell emelni rajtuk kívül még Az év támadója címet minden bizonnyal megszerző Cooper Kuppot, aki 145 elkapásával, 1947 yardjával és 16 TD-jével is a liga legjobbjaként zárt, a Tampa Bay kiejtéséből pedig 183 yarddal, egy TD-vel és meccsnyerő elkapással vette ki a részét. Pedig az sem volt fix, hogy akárcsak az egyetemet be tudja fejezni...

Fontos még, hogy az NFC döntőjére visszatérhet elvileg már Andrew Whitworth is, akinek óriási szerepe lehet Nick Bosáék megállításában.

Mert ha a 49ers remek irányítósiettetője belelendül, akkor bármelyik passzmester életét megkeseríti, Aaron Rodgerst kétszer temette a földbe, az együttese pedig negyedszer is legyőzte a Hírességek Csarnokába tartó sztár vezette Packerst a rájátszásokban.

A San Francisco idényeit mostanában a sérülések határozzák meg. A 2019-es idényben a döntőig meneteltek, az előző kiírásban Jimmy Garoppolóék nélkül csak 6–10 jött össze, most viszont újra egészségesen megint egy lépésre a döntő, ráadásul ezúttal két idegenbeli meccset kellett ehhez megnyerni, de a remek futójátékával és a ligaelit Deebo Samuel, George Kittle, Trent Williams elkapó, tight end, támadófalember hármas hathatós közbenjárásával Dallasban és Green Bayben is összejött a bravúr. Utóbbi viszont messze nem százszázalékos állapotban várja az összecsapást, ami visszavetheti a csapat támadójátékát.

És ha szoros meccsre van kilátás, ki kell emelni Robbie Gouldot, aki a rájátszás történetében eddig mind a 20 mezőnygólkísérletét értékesítette.

A 49ers keretének erejét jól jellemzi, hogy Garoppolónak a két évvel ezelőtti menetelés során három meccsen 427 yard és két TD-passz is majdnem elég volt a bajnoki címhez, ezúttal pedig két meccsen 303 yard mellett nincs még hatpontos átadása (futott TD-je azért akad).

Mivel ez a két gárda a kezdetek óta egy divízióban szerepel, így évente kétszer is összecsapnak a felek, és bár a Rams már 41–19–2-re is vezetett, már a legutóbbi hat meccset egyaránt megnyerő 49ers áll jobban (75–67–3 a San Francisco szempontjából).

Itt kell szót ejtenünk a két edző személyéről: Sean McVay és Kyle Shanahan 2010 és 2013 között a Washington sikereiért dolgozott közösen, mindketten 2017-ben kaptak végül NFL-főedzői állást, mindketten ugyebár az NFC Nyugati divíziójában, és mindketten eljutottak már egy Super Bowlig. A rájátszásban mondjuk utóbbi jóval hatékonyabb, 4–1-gyel áll, viszont előbbi az öt évből négyszer is is bejutott a playoffba (5–3). Ami az egymás elleni csatákat illeti, Shanahan 7–3-ra vezet McVayjel szemben.

És akkor most térjünk ki arra, hogy a 49ers csak azért van a rájátszásban, mert az alapszakasz utolsó fordulójában 17–0-s hátrányból hosszabbításban legyőzte a Ramset...

Ha a 49ers ezt a meccset is megnyeri, akkor vagy a két évvel ezelőtti finálé (49ers–Chiefs) ismétlődik meg, vagy az 1981-es és 1988-as évad végső meccséhez hasonlóan a Bengalsszel találkozik, a harmadik randevú eddig még csak a Cowboysnak és a Steelersnek jött össze a Super Bowlban.

Super Bowl-győzelmek

6 – New England Patriots, Pittsburgh Steelers

5 – Dallas Cowboys, San Francisco 49ers

4 – Green Bay Packers, New York Giants

3 – Denver Broncos, Oakland/Los Angeles/Las Vegas Raiders, Washington Redskins/Football Team,

2 – Baltimore/Indianapolis Colts, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, Miami Dolphins, Tampa Bay Buccaneers

Miami Dolphins, Tampa Bay Buccaneers 1 – Chicago Bears, New Orleans Saints, New York Jets, Philadelphia Eagles, St. Louis/Los Angeles Rams, Seattle Seahawks

Super Bowl-szereplések bajnoki cím nélkül

4 – Minnesota Vikings, Buffalo Bills

2 – Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Cincinnati Bengals

1 – Arizona Cardinals, San Diego/Los Angeles Chargers, Tennessee Titans

Super Bowl-szereplés nélküli csapatok

Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans, Jacksonville Jaguars

A négy versenyben lévő gárda legutóbbi Super Bowl-szereplése (naptári év szerint)

2021 – Kansas City Chiefs (vesztes)

2020 – San Francisco 49ers (vesztes)

2019 – Los Angeles Rams (vesztes)

1989 – Cincinnati Bengals (vesztes)

NFL 2021

RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORTDÖNTŐ

AFC

vasárnap 21.00: Kansas City Chiefs (2.)–Cincinnati Bengals (4.) (Tv: Arena4)

NFC

hétfő, 0.30: Los Angeles Rams (4.)–San Francisco 49ers (6.) (Tv: Arena4)

Melyik csapat nyeri meg az NFL 2021-es idényét? Kansas City Chiefs

Cincinnati Bengals

Los Angelers Rams

San Francisco 49ers

(Borítókép: Ja'Marr Chase tarthatatlan volt a Bengals és a Chiefs január eleji meccsén – Andy Lyons / Getty Images)