Immár hivatalos, Tom Brady többé nem lép pályára az NFL-ben

Amit a hétvégén még csak megelőlegeztek az amerikai médiumok, kedd kora délutánra hivatalossá vált: Tom Brady többé nem lép pályára a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokságban (NFL).

Az NFL egyetlen hétszeres bajnok játékosa a közösségi oldalán tudatta rajongóival a hírt, hogy a jövőben valóban hiába keressük a pályán.

Mindig is abban hittem, hogy a futball egy olyan sportág, amiben mindent bele kell adni. Ha nincs meg a százszázalékos elkötelezettség, nem leszel sikeres, és a siker az, amit annyira szerettem a játékunkban. Minden egyes nap fizikai, mentális és emocionális kihívást jelentett, hogy kihozzam a bennem lévő legtöbbet. És próbáltam a tőlem telhető legjobbat nyújtani az elmúlt 22 évem során. Nincsenek levágások a sikerhez vezető úton a pályán és az életben sem. Nehéz ezt leírnom, de tessék: nem hozom meg többet ezt a versenyzői elkötelezettséget. Imádtam az NFL-karrieremet, most itt az idő, hogy az időmet és az energiámat másfelé fordítsam

– kezdte búcsúját Tom Brady Instagram-üzenetében.

A New England Patriots színeiben hat, a Tampa Bay Buccaneersszel egy Super Bowlt nyerő irányító minden releváns statisztikai mutatóban kiemelkedő helyen áll, az övé a legtöbb passzolt yard és TD az alapszakaszban és a rájátszásban is, övé a legtöbb sikeres meccs mindkét kategóriában, és a playoffban senki sem vezetett nála több győztes támadósorozatot – az alapszakaszban is csak eggyel marad el az éllovastól.

Brady hozzáteszi, hogy az elmúlt héten rengeteget gondolkodott a folytatással kapcsolatos döntésén, nehéz kérdéseket tett fel magának, és büszkén tekint vissza mindarra, amit elért, ugyanakkor ennek az útnak most vége szakad.

A csapattársak, az edzők, a riválisok és a szurkolók százszázalékos Bradyt érdemelnének, de jelenleg az a legjobb, ha átadom a pályát az elkötelezett sportolók következő generációjának.

A 44 éves játékos köszönetet mondott az elmúlt két évért a Buccaneersnél lévő csapattársainak, a gárda szurkolóinak, a városnak, az edzői stábnak és a klubvezetésnek is. Ugyancsak hálával adózott családja és az őt segítő emberek előtt.

Brady elmondása szerint a jövője izgalmas feladatokkal teli, három céget is alapítottak az elmúlt években, amelyek szépen fejlődnek.

A pályafutásom elképesztő utazás volt, jócskán túlszárnyalva a képzeletemet, tele hullámhegyekkel és -völgyekkel. Amikor mindennap ekörül forog az életed, nem gondolsz a befejezésre. Ahogy itt ülök most, arra gondolok, hogy milyen szerencsém volt együtt játszani a legnagyobb játékosokkal és edzőkkel, vagy épp ellenük. A verseny kíméletlen volt, de így szeretjük. Ugyanakkor a barátságok és a kapcsolatok ugyanolyan mélyek, mint a versengés volt. Mindig emlékezni fogok ezekre az időkre, úgy érzem, én vagyok a világ legszerencsésebb fickója.

A legtöbb passzolt yard az alapszakaszban

84 520 – Tom Brady

80 358 – Drew Brees

71 940 – Peyton Manning

71 838 – Brett Favre

64 088 – Ben Roethlisberger

63 440 – Philip Rivers

61 361 – Dan Marino

59 735 – Matt Ryan

57 023 – Eli Manning

55 360 – Aaron Rodgers

A legtöbb passzolt touchdown az alapszakaszban

624 – Tom Brady

571 – Drew Brees

539 – Peyton Manning

508 – Brett Favre

449 – Aaron Rodgers

421 – Philip Rivers

420 – Dan Marino

418 – Ben Roethlisberger

367 – Matt Ryan

366 – Eli Manning

A legtöbb meccsnyerő támadás az alapszakaszban

54 – Peyton Manning

53 – Tom Brady, Drew Brees, Ben Roethlisberger

47 – Dan Marino

43 – Brett Favre

42 – Matt Ryan, Matthew Stafford

40 – John Elway

38 – Johnny Unitas

A legtöbb győztes meccs az alapszakaszban

243 – Tom Brady (243–73)

186 – Brett Favre (186–112), Peyton Manning (186–79)

172 – Drew Brees (172–114)

165 – Ben Roethlisberger (165–81)

148 – John Elway (148–82)

147 – Dan Marino (147–93)

139 – Aaron Rodgers (139–66)

134 – Philip Rivers (134–106)

124 – Fran Tarkenton (124–109)

A legtöbb passzolt yard a rájátszásban

13 049 – Tom Brady

7339 – Peyton Manning

5972 – Ben Roethlisberger

5894 – Aaron Rodgers

5855 – Brett Favre

5772 – Joe Montana

5366 – Drew Brees

4964 – John Elway

4510 – Dan Marino

3952 – Kurt Warner

A legtöbb passzolt touchdown a rájátszásban

86 – Tom Brady

45 – Joe Montana, Aaron Rodgers

44 – Brett Favre

40 – Peyton Manning

37 – Drew Brees

36 – Ben Roethlisberger

32 – Dan Marino

31 – Kurt Warner

30 – Terry Bradshaw

A legtöbb meccsnyerő támadás a rájátszásban

14 – Tom Brady

6 – John Elway

5 – Eli Manning, Joe Montana

4 – Terry Bradshaw, Dan Marino, Ben Roethlisberger, Russell Wilson

3 – Kurt Warner, Ken Stabler, Dan Fouts, Drew Brees

A legtöbb győztes meccs a rájátszásban

35 – Tom Brady (35–12)

16 – Joe Montana (16–7)

14 – Terry Bradshaw (14–5), John Elway (14–7), Peyton Manning (14–13)

13 – Brett Favre (13–11), Ben Roethlisberger (13–10)

11 – Troy Aikman (11–4), Aaron Rodgers (11–10), Roger Staubach (11–6)

