Csodasisak, helikopter, balett – mutatjuk a Super Bowlok legnagyobb játékait

Magyar idő szerint február 14. hajnalán rendezik a Super Bowl LVI-t, a világ nagy része pedig ismét az NFL nagydöntőjére figyelhet. A párosítás már önmagában meglepő, hiszen a tavalyelőtt még utolsóként végző Cincinnati Bengals az évek óta all-in módban lévő Los Angeles Ramsszel csap össze, amely ráadásul hazai pályán játszhatja a nagydöntőt. Az idei rájátszás egészen elképesztő meccsekkel örvendeztetett meg minket, több is a rendes játékidő utolsó percében dőlt el, és hosszabbításokat is láthattunk. Voltak olyan jelenetek, amikre még évek múlva is emlékezni fogunk, és talán klasszikusokká is válhatnak, de még a Super Bowl is hozhat ilyet. Addig is érdemes feleleveníteni azokat, amik az NFL történelmének szerves részévé váltak.

Az amerikai futball egyik legjobb tulajdonsága, hogy sokféleképpen lehet maradandót alkotni a pályán, és azoknak is megvan az esélyük legendákká válni, akik egyébként csak kiegészítő emberek. Elég lehet egy sisakhoz szorított labda, egy tökéletes ütemű szerelés, egy rossz döntés megbosszulása, egy trükkös játék vagy csak simán jókor lenni jó helyen. Nézzük, mik voltak az eddigi NFL-döntők legemlékezetesebb pillanatai. A lista teljesen szubjektív, az eseményeknek két kritériumnak kellett megfelelniük: a győztest segítsék (elnézést kérünk Jermaine Kearse-től), valamint legyen jelentőségük (elnézést kérünk Marcus Allentől).

10. Philly Special

A Jacksonville Jaguars frissen kinevezett edzőjéről, Doug Pedersonról köztudott, hogy nem éppen konzervatív felfogású tréner, a Philadelphia Eagles élén ezt szinte hétről hétre bebizonyította. Igencsak meglepő lett volna, ha a 2018-as Super Bowlban nem húz valami váratlant, főleg úgy, hogy az ellenfél a Bill Belichick vezette New England Patriots volt. 38 másodperccel a félidő vége előtt, 15–12-es vezetésnél, az ellenfél célterületétől másfél yardra úgy gondolta, hogy negyedik kísérletnél nem elég a mezőnygól. Sőt, trükkös játék kell, amit egyébként Nick Foles hívott be, Pederson pedig rábólintott.

Az elképzelés hibátlanul működött, Foles játszi könnyedséggel húzta be a tight end Trey Burton passzát, amivel növelte előnyét a csapat.

Tom Brady hiába döntött meg mindenféle passzrekordot a folytatásban, az Eagles megtartotta a fórt, és története első SB-győzelmét ünnepelte.

9. Egy yard a világ

22 évvel ezelőtt ugyancsak a Rams volt a főszereplő, ám akkor még St. Louis-i bázissal, az ellenfél pedig a Tennessee Titans volt. Azóta is sokan mondják, hogy a Rams akkori szezonja filmbe illően alakult, és végül nemrég el is készült az alkotás, amely az irányító, Kurt Warner életét helyezi középpontba. A semmiből érkező irányító MVP lett az alapszakaszban, a fináléban pedig 414 yardot és 2 touchdownt passzolt. Mégsem ő, és még csak nem is a két sztárelkapója, Isaac Bruce és Torry Holt lett a döntő hőse, hanem Mike Jones.

A linebacker a Super Bowlok történetének egyik legfontosabb játékát mutatta be, amikor a Titans támadását három másodperccel a meccs vége előtt, hétpontos előnyben az egyyardos vonalon megállította azzal, hogy földre vitte a Tennessee elkapóját, Kevin Dysont.

Az óra lepörgött, a Rams pedig megnyerte a Super Bowlt. Ha ezt valaki még a szezonkezdet előtt megfogadta, az 150-szeres nyereménnyel gazdagodott.

8. Bajnoki cím –25 fokban

1967-ben az NFL bajnoki címéért két patinás klub, a Green Bay Packers és a Dallas Cowboys csapott össze a Lambeau Fielden. A wisconsini időjárás ezúttal sem volt kegyes a résztvevőkhöz, a hőmérséklet –25 és –30 Celsius-fok között ingadozott.

A farkasordító hidegben a rezesbandát végül le is állították, mert többeknek hozzáfagyott a szájuk a hangszerükhöz.

A fagyott talajon játszott döntőben a Dallas 17–14-es előnyre tett szert a negyedik negyedben, de a Bart Starr által vezetett Packers tökéletes drive-ot vitt végig a hajrában, amelyet az irányító 1 yardos QB sneakje koronázott meg. Ez a play azóta egyre népszerűbb, Tom Brady abszolút a mesterévé vált, míg vannak olyan csapatok, ahol túlzásba is vitték a közelmúltban (New York Giants). A játékot egyébként Starr és Vince Lombardi együtt találták ki, és még a csapattársakat sem avatták be, nehogy lebukjanak. A Packers ezzel fordított, és 21–17-re megnyerte a döntőt, és bejutott az utólag II. Super Bowlnak nevezett fináléba, ahol az AFL-t megnyerő Oakland Raiders ellen is diadalmaskodott.

7. Payton túljár Peytonék eszén

2010-ben két korszakos irányítóklasszis, Drew Brees és Peyton Manning csatáját hozta a Super Bowl. A finálénak azonban mégsem ők voltak a főszereplői, a várt pisztolypárbaj elmaradt, a nagyszünetben 10–6-ra vezetett az Indianapolis Colts a New Orleans Saints ellen. A Szentek vezetőedzője, Sean Payton gondolt egy merészet, és a második félidőt onside kickkel kezdte, azaz megpróbálta visszaszerezni egyből a labdát, de ezzel azt is kockáztatta, hogy kedvező helyzetbe hozza Manningéket. A rúgást Thomas Morstead végezte el, a labdát elvétette a Colts elkapója, Hank Baskett, amelyre végül a Saints védője, Chris Reis vetődött rá.

A támadás joga így a Saintsé lett, amiből aztán meg is szerezte első TD-jét a csapat.

Rendkívül fontos szikrát adott ez a játék a New Orleansnak, amely végül 31–17-re győzött, megszerezve a klub mindmáig egyetlen bajnoki címét.

6. A föld alól felszedett labda

Az Atlanta Falcons-drukkereknek előre szólunk, hogy ez fájni fog. Igen, ez az a bizonyos Super Bowl, amit Tom Brady és a New England Patriots 3–28-ról fordított meg, és nyert meg hosszabbításban. És ez bizony nem jöhetett volna össze Julian Edelman reflexei, lélekjelenléte és zsonglőrkezei nélkül. Ezt az elkapást azóta is nehéz értelmezni.

5. A helikopterezés

A magyar televíziós tartalomgyártást sok mindenért lehetne büntetni, az egyik ok, hogy számos kifejezés új értelmet nyert. Ilyen például a helikopterezés – mert valami elborult félcelebnek sikerült platformot adni ahhoz, hogy lóbálja azt, amire senki sem kíváncsi.

Szerencsére olyanok is akadnak, akik egy ténylegesen nagy tetthez tudják kapcsolni ezt a szót.

A 37 éves John Elway három elveszített Super Bowl után 1998-ban a címvédő és favorit Green Bay Packers ellen vezette harcba a Denver Broncost, a harmadik negyedben, 17–17-es állásnál pedig bemutatta, hogy a győzelem jóval többet számít neki, mint a saját testi épsége.

A veterán legenda 3. és 6-nál egy nyolcyardos megiramodással megalapozta a két játékkal későbbi touchdownt, a futásnak pedig a levegőben lett vége, miután ugrás közben egyszerre három védő is szerelte, ő pedig egy fél fordulatot leírva landolt a földön. A Broncos végül 31–24-re győzött, Elway pedig végre-valahára felért a csúcsra.

4. Manning Manninghamnek

Belegondolni is félelmetes, hogy Tom Brady kilencszeres bajnok lenne, ha nincs Eli Manning és a New York Giants. 2008-ban egyszer már borsot tört a „kis Manning” minden idők legjobbjának orra alá (lásd a lista 1. helyezettjét), 2012-ben pedig újra összecsaptak, és akkor is az esélytelennek tartott New York került ki győztesen a csatából.

Kétpontos hátrányban, szűk négy perccel a vége előtt Eli egy egészen zseniális átadást varázsolt Mario Manningham kezébe, akinek az elkapása szintén fantasztikus volt, kiváltképp a lábmunkája.

Az elkapónak ez volt az utolsó meccse Giants-mezben, 73 yarddal és minden idők egyik legemlékezetesebb mozzanatával zárta le New York-i pályafutását. Ja, és egy bajnoki gyűrűvel is, ugyanis az elkapással hozzájárult a fordítást és győzelmet jelentő támadássorozathoz.

3. Balett-táncos a sarokban

A Super Bowl XLIII több emlékezetes megmozdulással is megajándékozta a nézőket, bár az Arizona Cardinals drukkerei egyikre sem emlékeznek vissza szívesen. Az egyik James Harrison 100 yardos interception visszahordása, amiből TD-t ért el, a másik pedig Santonio Holmes szenzációs elkapása.

A Pittsburgh Steelers szinte végig kontrollálta a döntőt, ám a negyedik negyedben Kurt Warner és a Cardinals magára talált, és két és fél perccel a vége előtt 23–20-ra fordított. Aztán jött Ben Roethlisberger és Holmes, akik egy 78 yardos drive-ot vittek végig két perc alatt, ebből a 78-ból 73 Holmes nevéhez fűződik.

A koronát pedig az utolsó kötéltánccal tette fel a teljesítményére, amivel a mérkőzést és a bajnokságot is megnyerte a Steelersnek.

2. Egy újonc lett az évtized legrosszabb döntésének nyertese

Fél perc van hátra a Super Bowlból, a labda az ellenfél egyyardosán, négypontos hátrányban, és a csapatodban játszik az NFL egyik legerősebb buldózere, maga Beast Mode, azaz Marshawn Lynch. Mit csinálsz ilyenkor?

A logikus döntés egyértelműen az lett volna, hogy Lynch megkapja a labdát, és beverekszi magát a célterületre. De Peter Carroll, a Seattle Seahawks vezetőedzője úgy gondolta, meghúzza a váratlant, és Russell Wilson kezébe adta a tojást, hogy találja meg vele Ricardo Lockette-et.

A passzt azonban lefülelte Malcolm Butler, a New England Patriots újonc cornerbackje, aki ezzel gyakorlatilag lezárta a döntőt, és megszerezte Bradynek, valamint a Patriotsnak a negyedik bajnoki címet.

Szóval: tudja valaki, hogy miért nem Lynch futott?

1. A csodasisak

Tom Brady 20 évet húzott le New Englandben, és nem kérdés, hogy a legerősebb keretet 2007-ben építette fel köré Robert Kraft és Bill Belichick. Meg is lett az eredménye: a Pats 16–0-t futott az alapszakaszban, Brady pedig megdöntötte a TD-rekordot 50 átadással. Nem volt kérdés, hogy toronymagas favorit a csapat, amely el is jutott a Super Bowlig. Ott azonban szembejött az a New York Giants, amely már az alapszakasz utolsó fordulójában is komoly nehézségeket okozott, a nagydöntőben pedig túl nagy falatnak bizonyult, és odalett a tökéletesnek képzelt szezon.

A győztes drive, egyben a Super Bowl XLII, sőt mindenféle Dávid–Góliát-párhuzam emblematikus játéka lett az a passz, amit Manning az életéért futva engedett el 10–14-es állásnál, és amit David Tyree, az egész életében epizodista szerepet betöltő elkapó a sisakjához szorítva húzott le.

A folytatást mindenki ismeri: Manning nem sokkal később megtalálta Plaxico Burresst az end zone-ban, amivel fordított és győzött a Giants.

NFL 2021

56. SUPER BOWL

hétfő 0.30: Cincinnati Bengals (AFC, 4. kiemelt, 13–7-es összmérleg)–Los Angeles Rams (NFC, 4., 15–5)

Kalifornia, Inglewood, SoFi Stadion (a Rams hazai pályája)

(Borítókép: David Tyree elkapása Rodney Harrison szorításában a Super Bowl XLII-ban 2008. február 3-án. Fotó: Corey Sipkin / NY Daily News Archive via Getty Images)