Bradyék útját másolva lehet teljes a Los Angeles-i tündérmese

NFL 2021

56. SUPER BOWL

hétfő 0.30: Cincinnati Bengals (AFC, 4. kiemelt, 13–7-es összmérleg)–Los Angeles Rams (NFC, 4., 15–5)

Kalifornia, Inglewood, SoFi Stadion (a Rams hazai pályája)

Cincinnati Bengals (13–7)

Holt szezon: Két éve a legrosszabbak voltak

Nem Cincinnati volt a boldogság fővárosa az NFL-ben az elmúlt években, a 2015-ös idény drámai playoffbúcsúja után három középszerű évet egy pocsék követetett, 2019-ben senki sem szerepelt rosszabbul a Bengalsnál, amely így 2020 áprilisában 1/1-re húzhatott a drafton, de az LSU-val bajnok Joe Burrow sérülés miatt csupán tíz meccsen tudott pályára lépni, azok sem voltak annyira kiemelkedőek, a gárda pedig összességében az ötödik legrosszabbnak számított a ligában.

A mostani holt idényben távozott a védelem két fontos láncszeme, William Jackson III 42 millió dollárért Washingtonban, Carl Lawson 45 millióért a Jetsnél írt alá három évre, valamint Arizonába igazolt a klubikon elkapó A. J. Green. Érkezett viszont Lawson helyére Trey Hendrickson (60/4), az irányítósiettető pedig Pro Bowl-meghívót kapott remekléséért (igaz, a döntő miatt ezen nem vett részt). WJIII helyére Chidobe Awuzie és Mike Hilton is érkezett, így az ellenfél elkapóinak levédekezése is inkább csak javult.

A drafton 1/5-re érkezett Burrow korábbi kedvenc célpontja, Ja'Marr Chase, aki első évében berobbant a ligába, és akivel egy csapásra más lett a játék képe, illetve fontos kiemelni Evan McPherson 5. körös kiválasztását, aki újoncként az egyik legjobb rúgóvá vált.

Alapszakasz I: Nem számít az előszezon...

A vírus miatt az átlagosnál egy meccsel rövidebb előszezon egyik leghangosabb sztorija épp Chase-é volt, aki a Washington (3) és a Miami ellen (1) minden felé szálló labdát elejtett és már kezdték óriási buktának elkönyvelni. Bár a dropok később is elő-előjöttek, már a Minnesota elleni idénynyitón megvillant, 101 yardot és egy félpályás TD-t szerzett a hosszabbításos siker során, amelyet McPherson utolsó másodperces mezőnygólja döntött el (27–24).

A kedvező jelek után Chicagóban a 3. negyed végén úgy festett, minden elromlik, ami lehet, hiszen előbb Tee Higgins kezéből szedték ki a védők a labdát, majd Burrow egymást követő három passzát fülelték le a Medvék, az első interceptionből ráadásul touchdownt is szereztek. Ennek ellenére 3–20-ról majdnem visszajöttek a Tigrisek (17–20), Burrow pedig a két TD-passzával legalább lendületbe került kicsit, a csoportrivális Steelerst (24–10) simán, az 1/1-es csatáján a Jaguarst a vártnál nehezebben (0–14-ről és 14–21-ről felállva egy utolsó másodperces mezőnygóllal 24–21-re) győzték le, és már rangadónak kezdett festeni a Packers elleni párosítás.

Alapszakasz II: Előrehozott döntő, majd hullámvasút

Hát még a meccs alapján! Aaron Rodgers (344 yard, 2 TD/1 interception) és Burrow (281, 2/2) is elemében volt, de mit mondjunk akkor Davante Adamsre (11 elkapás, 206 yard, TD) és Chase-re (6/159, TD)?! A Bengals Joe Mixon 8 yardos futásával és Tee Higgins elkapott kétpontosával 3:27-tel a vége előtt utolérte ellenfelét (22–22), ezt követően viszont úgy látszott, senki sem akarja megnyerni a meccset... Mason Crosby 36 yardról rontott mezőnygólt, McPherson sem tudta lezárni 57-ről, a hátralévő szűk fél percben a Packers újra próbálkozhatott, de Crosby 51-ről is kihagyta.

A hosszabbítást Burrow interceptionnel kezdte, de Crosby 40-ről is rontott, ahogyan cserébe McPherson is 49-ről! Crosby aztán végül 49-ről csak eldöntötte a meccset (22–25), a Bengals mérlege 3–2-re romlott, de a Lions (34–11) és a Ravens (41–17) kiütése visszahozta a reményeket.

Hogy aztán az idény nagy részében kilátástalan Jets a 405 yardot passzoló Mike White vezérletével 34–31-re legyőzze riválist, a Browns szétfutotta a védelmet (16–41), a pihenőhétre pedig így már csak 5–4-gyel érkeztek. A következő két meccsen Mixon hozta a sikereket (123 yard, 2 TD; 165 yard, 2 TD), de a Chargers, és a nagy hazai feltámadás ellenére hosszabbításban végül a 49ers is győzelemmel távozott Cincinnatiből, így 7–6-ra romlott a Bengals mutatója.

Alapszakasz III: Erődemonstrációval lett meg a playoff

Denverben a végén fordítva azért megszakadt a rossz széria, ezt a Ravens kiütésével és a legutóbbi két Super Bowlon érdekelt Chiefs két vállra fektetésével, és az ezzel járó csoportgyőzelemmel ünnepelték végül, Burrow ezen a két meccsen 971 yardot és 8 TD-t passzolt, egyértelműen az elitbe emelkedve – Chase pedig 266 yardot és 3 TD-t pakolt fel az AFC címvédője ellen. Az utolsó körben így a pihentetés is bőven belefért.

Chase 1455 yarddal új csapat- és újoncrekordot állított fel, Burrow 4611 yardig és 34 TD-átadásig jutott, mellettük pedig még az 1205 yardot futó Mixont, valamint Tee Higginst (1091 elkapott yard) és Tyler Boydot (828) kell mindenképpen kiemelni.

Ami negatívumként felírható volt, a támadófal teljesítménye, hiszen az irányító ligaelsőséget jelentő 51 alkalommal került a földre, valamint hogy a védelem azért sem a futásonként engedett yardok átlagában, sem a passz elleni yardok mennyiségét tekintve nem szerepelt fényesen.

Playoff: Az átok megtört, nem számít a hazai pálya hiánya

A Raiders elleni playoffnyitányon megtört egy 31 éves átok, a gárda nyolc vereség után győzött ismét a rájátszásban, majd idegenben megverte az első kiemelt Titanst is, pedig Burrow kilenc sacket is elszenvedett a találkozó során.

A konferenciadöntőben a sorozatban harmadik Super Bowljára készülő Chiefs már 21–3-ra is vezetett, és az első félidő végén is szerezhetett volna újabb pontokat, de miután lepörögtek a másodpercek a Bengals visszakapaszkodott, a negyedik negyedben pedig már vezetett (24–21). A hosszabbításba torkolló meccsen aztán Patrick Mahomes passzát elcsípve a döntőért támadhattak a Tigrisek, McPherson pedig a 12. mezőnygólját is értékesítette (27–24)!

Los Angeles Rams (15–5)

Holt szezon: all-in, sőt, raise all-in!

A Kosoknál 2004 és 2017 között volt egy playoffmentes időszak, de Sean McVay megérkezése óta csak egyszer maradtak le a rájátszásról, a 2018-as idényben pedig döntőztek is – bár 13–3-ra kikaptak a Patriotstól.

Az viszont kiderült, hogy Jared Goff-fal nem lesz meg a lehetőség arra, hogy újra reális cél legyen a Super Bowl-győzelem, így tavaly január végén jött a bombahír, Matthew Stafford érkezett Detroitból.

Ezzel a 2022-es és a 2023-as első körét is elpasszolta a csapat (2016 óta nem volt ilyen, Stafford előtt Jalen Ramsey jött két első körért), majd az idény közben az 50. Super Bowl legértékesebb játékosának megválasztott Von Millerért ment a 2022-es 2. és 3. kör is, a 4. még egy Brandin Cooks-csere miatt távozott korábban, a 6. (és egy 2023-as 4. kör) Sony Michelért ment New Englandbe, így finoman szólva is foghíjas lesz az idei draftja a gárdának, miközben érkezett még Odell Beckham Jr. is az idény közben.

A Rams hazardírozása még a Tampa Bay tavalyi csapatépítését is überelte!

Alapszakasz I: remek kezdés, bajnokveréssel

Az első meccs megadta az alaphangot, Stafford gyakorlatilag hibátlanul játszva jutott el 321 yardig és 3 TD-ig, kedvenc célpontjává igen hamar Cooper Kupp nőtte ki magát, elsőre 7/108-ig és egy TD-ig jutott, a gárda pedig átgyalogolt a Bearsen (34–14). A Colts ellen a remek elkapó volt ismét a hős, 163 yardot és két TD-t tett a közösbe (27–24), majd jöhetett a Buccaneers elleni csúcsrangadó, ahol Brady hiába passzolt több yardot (343–347), Stafford 4 TD-átadásával a Rams a 34–24-es végeredménynél is simábban nyert. Első számú esélyessé lépett elő a gárda!

Hanem aztán jött a Cardinals elleni csoportderbi, ahol az Arizona hasonlóan simán győzött, Robert Woods 14 yardos elkapásával csak kozmetikázni tudott a Rams (20–37).

Ez a zakó nem törte meg a csapatot, Woods a következő héten 12 elkapást és 150 yardot hozott a Seahawks legyőzése során (26–17), a Giants ellen a második negyedben 28 pontot felpakolva nyert könnyedén a gárda (38–11), a Lions elleni érzelemdús meccsen pedig hiába próbált meg mindent (de tényleg minden trükköt) a Detroit, Stafford 334 yarddal és 3 TD-vel szomorította korábbi csapatát.

Jött az Oroszlánokhoz hasonlóan sokkal jobb szezonokat is megélt Texans elleni ütközet, a 38–22-es siker még szorosnak is tűnhet az összképhez képest, hiszen a negyedik játékrészt 38–0-val kezdték a felek. A Rams nyolc meccs után 7–1-gyel állt, masírozott a cél felé, miközben utolsóként a Cardinals is elbukta veretlenségét a ligában (7–1).

Alapszakasz II: valami félresiklott

A négymeccses győzelmi széria inkább szerényebb képességű csapatok (a legjobb mérleg 7–10 lett, volt két 4–13 és egy 3–13–1) ellen jött össze, viszont ezt a kört egy jóval erősebb hármas követte, elsőként a Derrick Henryt elveszítő Titans, amely ugyan támadásban nem csinált sok extrát, viszont Stafford egymást követő két passzából 14 pontot szerzett – előbb ehhez kellett még egy kétyardos passz, másodjára viszont a célterületig vitték vissza a védők a labdát.

És ez a kérdés többször is felvetődött az alapszakasz során: hiába vannak szép számok, elképesztő hibákat is bemutat a korábbi Lions-irányító, akivel kapcsolatban felvetődött, jobb-e egyáltalán Goffnál.

A Titans sima, 28–16-os győzelme után a 3–5-ös kezdése miatt az utolsó szalmaszálba kapaszkodni kívánó 49ers egymás után ötödször is megverte a Ramst (10–31), majd a pihenőhét után Packers is könnyedén legyőzte riválisát (a záró negyed előtt már 36–17 is volt, ehhez képest még hízelgő is volt a 36–28-as vereség).

Stafford ebben a szakaszban három meccsen ötször is interceptiont dobott, a mindhárom meccsét elbukó Rams mérlege pedig hirtelen 7–4-re romlott. Érkezett a Titans elleni meccs után Odell Beckham Jr. is, egy napra rá viszont Woods az egész idényre kidőlt „cserébe”, nem voltak ideális hetek ezek a gárdánál.

Alapszakasz III: bajra Jaguarst, a végén a kiengedés is belefért

Ha van ideális gyógymód, akkor az a Jaguars elleni mérkőzés, a liga elmúlt két évének legrosszabb csapata ellen aztán nagy nehezen visszarázódott a Los Angeles-i csapat, a végére pedig a TD-k is potyogni kezdtek (37–7), a Cardinalst idegenben magabiztos játékkal fektette két vállra az együttes (30–23), a Seahawks ellen a záró felvonásban lépett el (20–10), a Minnesota elleni siker pedig egyrészt a 11. volt az idényben, másrészt biztosította a rájátszást.

A csereirányítóval felálló Ravens kis híján megtréfálta a meccs elején hibákat halmozó Staffordékat, de a Rams az utolsó negyedben két TD-t szerezve 20–19-re fordított, így a csoport élén maradt a záró forduló előtt.

Ahol jött a 49ers elleni hazai meccs, a második negyedben már 17–0 is volt az állás, de a San Francisco hosszabbításra mentette a meccset, ott pedig megnyerte (24–27), kiharcolva ezzel saját rájátszásba jutását, míg a Rams a Seahawks Cardinals elleni győzelmének köszönhetően azért megnyerte a csoportját, de végül csak negyedik kiemelt lett.

Míg a túloldalon Chase személyében minden bizonnyal az év legjobb újonc támadóját, itt Kupp személyében a liga legjobb támadóját ünnepelhetjük vasárnap hajnalban, 145 elkapása, 1947 yardja és 16 TD-je is az NFL legjobb mutatójának számít.

Stafford végül 4886 yarddal és 41 TD-vel a pozitív végleteknél is kitűnt (ugyanakkor 17 interceptionje minimum aggasztó volt), Andrew Whitworth 40 évesen is a liga egyik legjobb támadófalember-teljesítményét nyújtotta, a védelemben pedig a háromszor is az év legjobbjának megválasztott Aaron Donald ismét oktatott (belső védőfalemberként felmutatott 102 nyomásgyakorlása az irányítókra döbbenetes mutató), de Von Miller és Jalen Ramsey is elit szinten teljesített, jól beváltak tehát az elmúlt évek vásárlásai.

Playoff: Bradyéket legyőzve másolják Bradyék útját

Volt egy nagy érvágás ugyanakkor, hiszen Jordan Fuller megsérült, Taylor Rapp pedig agyrázkódást szenvedett a 49ers elleni alapszakaszzárón. Érkezett Eric Weddle, aki korábban kiváló safety volt, csakhogy két éve visszavonult már...

A Cardinals elleni harmadik meccs gond nélkül meglett (34–11), és úgy tűnt, hogy a címvédő elleni idegenbeli ütközettel sem lesz gond, hiszen már 27–3-ra is vezettek Kuppék, viszont épp a remek elkapó labdavesztése adott új reményt Bradyéknek, akik a rengeteg csavarral tarkított végjátékban 42 másodperccel a lefújás előtt egyenlítettek (27–27).

Ez az idő viszont elég volt még a Stafford–Kupp-kettősnek két nagy játékra, egy utolsó másodperces mezőnygóllal megnyílt az esély, hogy otthon játszhassanak a hazai Super Bowlért.

A 49ers ellen hetedikre pedig már összejött a siker, noha ehhez kellett az is, hogy a negyedik negyedben Stafford megússzon egy egészen pocsék passzt, interception helyett a védő elejtette a labdát, ezt pedig végül megbosszulták, a Rams a záró felvonásban 7–17-ről fordítva 20–17-re nyert, és bejutott a Super Bowlba.

Érdekesség, hogy tavalyig egy csapat sem volt arra képes, hogy hazai pályán szerepeljen a Super Bowlban, akkor a Tampa Bay törte meg ezt az átkot, a Rams pedig a Buccaneers útját követve, és a címvédőn át jutott el ugyanehhez a lehetőséghez.

Készülhetünk az újabb hazai bajnoki címre?

Super Bowl-győzelmek

6 – New England Patriots, Pittsburgh Steelers

5 – Dallas Cowboys, San Francisco 49ers

4 – Green Bay Packers, New York Giants

3 – Denver Broncos, Oakland/Los Angeles/Las Vegas Raiders, Washington Redskins/Football Team,

2 – Baltimore/Indianapolis Colts, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, Miami Dolphins, Tampa Bay Buccaneers

1 – Chicago Bears, New Orleans Saints, New York Jets, Philadelphia Eagles, St. Louis/Los Angeles Rams, Seattle Seahawks

Super Bowl-szereplések bajnoki cím nélkül

4 – Minnesota Vikings, Buffalo Bills

2 – Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Cincinnati Bengals

1 – Arizona Cardinals, San Diego/Los Angeles Chargers, Tennessee Titans

Super Bowl-szereplés nélküli csapatok

Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans, Jacksonville Jaguars

A két versenyben lévő gárda legutóbbi Super Bowl-szereplése (naptári év szerint)

2019 – Los Angeles Rams (vesztes)

1989 – Cincinnati Bengals (vesztes)

(Borítókép: Maximilian Haupt/picture alliance via Getty Images)