Ez dönthet Amerika leginkább várt eseményén

NFL 2021

56. SUPER BOWL

hétfő 0.30: Cincinnati Bengals (AFC, 4. kiemelt, 13–7-es összmérleg)–Los Angeles Rams (NFC, 4., 15–5)

Kalifornia, Inglewood, SoFi Stadion (a Rams hazai pályája)

A Los Angeles-i csapat all-injéről és a cincinnati Hamupipőke-sztoriról, avagy a két döntős fináléig tartó útjáról szerdán értekeztünk bővebben, ide kattintva gyorsan képbe kerülhet a két együttes idényével!

Miért nyerhet a Los Angeles Rams?

Matthew Stafford hihetetlen formában van. Josh Allent leszámítva Matthew Staffordnak van irányítók között a legmagasabb PFF-osztályzata a rájátszásban. A korábbi Lions-irányítónak egy rájátszás győzelme se volt a szezon előtt (0–3), de oroszlánrészt vállalt a csapata három sikeréből januárban. Az alábbi videóban látható, mennyire kitekert pozícióból is tud passzolni Stafford, és, hogy a karjának köszönhetően bele se kell állnia passzokba, hogy ennyire pontos legyen.

Matthew Stafford. Trick shots only. pic.twitter.com/qLF2cHHRwc — Nate Tice (@Nate_Tice) February 1, 2022

Jobb guard poszton nagyon sebezhető a Bengals. Az egész ligában nincs olyan csapat, amelyik annyira rosszul állna a jobb oldali guard (jobbról a második támadófalember) posztján, mint a Cincinnati Bengals. Ez főleg fontos lehet annak tudatában, hogy a Ramsnél játszik a liga legjobb védője Aaron Donald, aki nagyon megnehezítheti majd Joe Burrow irányító dolgát. A lenti videó megmutatja, mennyire könnyen nyomás alá kerülhet Burrow a jobb oldalról, és valószínűleg hasonló bravúrokat kell majd bemutatnia, hogy életben tartson játékokat a Super Bowlon is.

Burrow's ability to escape Chris Jones's sack attempt is absolutely bonkers. Then the little hop to get his feet away from his outstretched arms on the second try is just perfection. On a crucial 3rd down! pic.twitter.com/aiBalve8fl — Mike (Sans) (@bengals_sans) February 2, 2022

Cooper Kupp a Bengals linebackerei ellen nagyon élhet. A Los Angeles Ramsben játszik a 2021-es NFL-szezon legjobb elkapója, de ha ez még nem lenne elég, akkor Cooper Kupp pont ott igazán veszélyes, ahol gyenge a Cincinnati Bengals. A Rams elkapója nagyon jó abban, hogy megtalálja az üres területeket a pályán, és elkapás után még a liga legatletikusabb linebackerei ellen is képes yardokat szerezni. A Bengals védelmében pont ez az egység a leggyengébb, úgyhogy ez nagy kihívás lehet az ohióiaknak.

Cooper Kupp making poor Fred Warner look slow pic.twitter.com/h1gCoZReZw — Computer Cowboy (@benbbaldwin) February 2, 2022

Miért nyerhet a Cincinnati Bengals?

Ja'Marr Chase egyedül megnyerhet egy meccset. A Bengals újonc elkapója sorra dönti a rekordokat ebben a szezonban és egyértelműen bizonyította, hogy nemcsak az első éves játékosokat tekintve, hanem ligaszinten is a legjobbak között van. Nagy kérdés, hogy mennyire gyakran fogja őt egy az egyben őrizni Jalen Ramsey, a Rams sztárvédője, de Chase ebben a szezonban már megmutatta, hogy a legjobb cornerbackek ellen is meg tudja nyerni a párharcait. Nem feltétlen abban erős Chase, hogy elszakad a védőjétől, nagy százalékban be tudja húzni azokat a passzokat, amikor rajta lógnak az ellenfelek.

Add a new record to the shelf: The most receiving yards in a postseason by a rookie (279)



The next chapter of @Real10jayy__'s historic season takes place in LA.#RuleTheJungle | #SBLVI pic.twitter.com/eUKqZzjSSm — NFL (@NFL) January 31, 2022

Nagyon fegyelmezetten játszik a Cincinnati Bengals secondaryje. Lou Anarumo védőkoordinátorról egyre többet fognak majd beszélni, és ez teljesen megérdemelt azok után, ahogy a Chiefs ellen játszott a védelme. Nincsen igazi sztár a védelmében, de ezt kommunikációval és fegyelmezettséggel tudják kompenzálni. Emberezéses védekezéseknél rendkívül fontos, hogy elzárásoknál és keresztező útvonalaknál kommunikáljanak a védők, és váltsanak embert, hogy ne legyen senki se szabadon. Az alábbi videóban egy példát látunk arra, ahogy egy elzárásnál nagyon gyorsan váltanak embert a védők, ennek köszönhetően senki nincs szabadon, az irányítónak pedig szabadulnia kell a labdától.

This banjo by the Bengals was nice pic.twitter.com/gFlciGGF49 — Billy M (@BillyM_91) January 30, 2022

Evan McPherson nem tud hibázni. Nem egyszer láthattuk azt az elmúlt években, hogy egy fontos meccs az utolsó másodpercekben dőlt el egy rúgással. Furcsa, de ha erre kerülne a sor, akkor minden bizonnyal a Bengalsnál lenne az előny még úgy is, hogy náluk van a tapasztalatlanabb rúgó. Az újonc mind a 12 kísérletét értékesítette a rájátszásban, és a legutóbbi két Bengals-meccs az ő sikeres rúgásával ért véget. Amennyiben három rúgást értékesít a Super Bowlon, akkor megdönti Adam Vinatieri rekordját, akinek a 2006-os rájátszásban 14 sikeres mezőnygólja volt.

Super Bowl-győzelmek

6 – New England Patriots, Pittsburgh Steelers

5 – Dallas Cowboys, San Francisco 49ers

4 – Green Bay Packers, New York Giants

3 – Denver Broncos, Oakland/Los Angeles/Las Vegas Raiders, Washington Redskins/Football Team,

2 – Baltimore/Indianapolis Colts, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, Miami Dolphins, Tampa Bay Buccaneers

1 – Chicago Bears, New Orleans Saints, New York Jets, Philadelphia Eagles, St. Louis/Los Angeles Rams, Seattle Seahawks

Super Bowl-szereplések bajnoki cím nélkül

4 – Minnesota Vikings, Buffalo Bills

2 – Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Cincinnati Bengals

1 – Arizona Cardinals, San Diego/Los Angeles Chargers, Tennessee Titans

Super Bowl-szereplés nélküli csapatok

Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans, Jacksonville Jaguars

A két versenyben lévő gárda legutóbbi Super Bowl-szereplése (naptári év szerint)

2019 – Los Angeles Rams (vesztes)

1989 – Cincinnati Bengals (vesztes)

(Borítókép: Mario Tama/Getty Images)