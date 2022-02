A közelmúlt a Bengals, a helyszín a Rams Super Bowl-sikerét ígéri

NFL 2021

56. SUPER BOWL

hétfő 0.30: Cincinnati Bengals (AFC, 4. kiemelt, 13–7-es összmérleg)–Los Angeles Rams (NFC, 4., 15–5)

Kalifornia, Inglewood, SoFi Stadion (a Rams hazai pályája)

Másodszor csapnak össze 1/1-esek – rekordokat felállítva

Joe Burrow-t a 2020-as draft 1. helyén választotta ki a Bengals, Matthew Staffordot pedig 2009-ben a Lions. Ez lesz a második alkalom a Super Bowlok történetében, hogy két korábbi 1/1-es irányító vezeti a csapatokat, az 50. Super Bowlban Peyton Manning Denvere legyőzte Cam Newton Carolináját.

Mindkét mostani döntős rekorder a maga nemében, Burrow az első 1/1-es, aki már a második évében eljut a Super Bowlig (ugye ez azt jelenti alapesetben – tehát a draftjogok elcserélése nélkül –, hogy két év alatt a liga legrosszabbjából a legjobb lehet valaki!), míg Stafford a 13. idényében harcolta ki először a nagydöntőbe jutást, ilyen hosszú ideig pedig még senki sem várt azok közül, akiknek végül ez összejött 1/1-esként. Ha győz, akkor viszont csak a második leghosszabb széria lesz az övé ebben a kategóriában, hiszen John Elway három vesztes nagydöntő után a 15. idényében jutott fel először a csúcsra, majd rögvest címet is védett, mielőtt visszavonult.

Váratlan finalisták

Nem is a szezon előtti állapotra kell itt gondolnunk, hiszen akkor aligha beszéltünk volna a Bengalsról ilyen vonatkozásban, de így is kuriózum a párharc. Mindkét gárda negyedik kiemeltként jutott el a döntőig, ez az összesített nyolc pedig a legmagasabb kiemelés holtversenyben, a korábbi Packers (6.)–Steelerst (2.) beérve.

A 12–5-ös alapszakaszmérleget felmutató Rams és a 10–7-es Bengals összesen tehát 22–12-vel zárt, a 64,7 százalékos győzelmi mutató pedig a legalacsonyabb a Super Bowl-résztvevők történetében.

The Rams (12-5) and Bengals (10-7) combined to go 22-12 (.647) during the regular season, the worst combined win pct in a Super Bowl matchup, ever. It's the 7th matchup featuring teams with a combined win pct below .700. pic.twitter.com/oWzr3S1Vsh

Joe Burrow legendás Joe-k nyomában

A 2019-es Heisman-győztes irányító lehet a harmadik kezdő passzmester, aki egyetemi bajnoki címet és Super Bowlt is nyer a pályafutása során. Érdekesség, hogy az előző kettő is Joe volt, a magyar származású Joe Namath, valamint a négyszeres Super Bowl-győztes Joe Montana.

Sőt, ha Burrow nyer, akkor Tony Dorsett, Charles Woodson és Reggie Bush után a negyedik játékos lehet (posztoktól függetlenül), aki egyetemen a legértékesebb játékosnak járó díjat, az egyetemi bajnokságot és a Super Bowlt is megnyeri.

Fölényesen a legfiatalabb edzői párbaj

A 38 éves Zac Taylor és a még mindig csak 36 éves Sean McVay összecsapása fölényesen a legfiatalabb edzői párharc a nagydöntők történetében, a 74 év és 299 nap közel kilenc évet ver az eddigi csúcsra, amelyet a Steelerst irányító Mike Tomlon és a Cardinalst edző Ken Whisenhunt (83 év, 297 nap) tartott.

1952 óta arra sem volt példa, hogy két 40 alatti edző csapjon össze a playoffban.

.@RamsNFL HC Sean McVay and @Bengals HC Zac Taylor will be a combined 74 years and 299 days old on #SBLVI Sunday.



It's the youngest combined age for 2 HCs in #SuperBowl history — by almost 9 years



It's also the 1st playoff matchup with 2 HCs under 40 since 1952. pic.twitter.com/aeNNzA9sLh