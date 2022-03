Dollárszázmilliókat vertek el egy este alatt az Egyesült Államokban

Magyar idő szerint hétfő délután 17 órakor megnyitott az úgynevezett legális meggyőzési időszak az NFL-ben, a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság csapatai pedig bőszen meg is nyitották a pénzcsapokat jó szokásuknak megfelelően.

Bár az új idény csak szerdán nyitna, az elmúlt években két nappal korábban megnyitották ezt az előzetes tárgyalási időszakot, mondván, mindenki egyezkedik már ilyenkor is a játékosokkal, más kérdés, hogy amíg ennek megszerzéséért anno büntetés járt, most a hivatalosan még meg sem nyílt piac kezdete után két perccel már nagy átigazolásokat jelentettek be a csapatok…

Na de nézzük is, kik voltak az első nap legnagyobb költekezői és legnagyobb vesztesei!

Ha az ember a Jacksonville Jaguarsnak szurkol, akkor általában van egy erős bő fél éve, hiszen a gárda sokszor uralta már a február és szeptember közötti időszakot, más kérdés, hogy ilyenkor holt szezon van, a pályán pedig nem mindig jöttek be annyira a nagy erősítgetések…

Az elmúlt két idényben egyaránt a legrosszabb csapatként záró együttes mindenesetre igyekezett megadni a nem túl izmosan indító Trevor Lawrence számára a kellő segítséget, a szupertehetség irányító segítségére érkezett Brandon Scherff (49,5 millió dollár, 3 év) a támadófalba, az elkapó Christian Kirk (72/4) és Zay Jones (24/3) és a tight end Evan Engram (9/1), továbbá a védelembe Folorunso Fatukasi (30/3) és Foyasade Oluokon (45/3) – más kérdés, hogy a legtöbbjüket borzasztóan nagy túlfizetés mellett sikerült csak elcsábítani, így kérdéses, mennyire lesz valójában nagy erősítés ez a rengeteg pénzkidobás.

Bár Kirk, Scherff és Oluokon megkereshető pénzmennyisége is szép (a második, harmadik és holtversenyben a negyedik helyre jó), mégsem a Jaguars volt az első nap legbőkezűbb csapata!

A New England Patriots labdamágnes védője, J. C. Jackson ugyanis öt évre 82,5 millió dollárért kötelezte el magát a Los Angeles Chargershez, amely a napokban Khalil Macket is megkaparintotta.

A Pittsburgh Steelers Mitchell Trubiskyt vitte (14,2 millió/2 év) a visszavonuló Big Ben utódjának, segítségére pedig Mason Cole (15,75/3) érkezett a támadófal közepére.

A Super Bowl-résztvevő Cincinnati Bengalsnál látták, min ment el a bajnoki cím, érkezett a támadófalba Alex Cappa Tampa Bayből (35/4), Ted Karras (18/3) pedig New Englandből.

Ha már a Buccaneers szóba jött, Tom Brady visszatérésének hatása mellett sem lehet elmenni, hogy gyorsan maradásra sikerült bírni a center Ryan Jensent (39/3) és a cornerback Carlton Davist (45/3), de a támadófallal így is lesz még itt munka.

Ami a további nagy maradókat (10 millió/év felett) illeti, az elkapó Michael Gallup 62,5 millióért kötelezte el magát további öt évre Dallasban (ahonnan Amari Cooper Clevelandbe ment), a tight end Zach Ertz 31,65 milliót kereshet a következő három idény alatt Arizonában, Joseph Noteboom a címvédő Rams támadófalában 40-et ugyanezen időszak alatt.

Emmanuel Ogbah négy évvel hosszabbított Miamiban, 65,4 millióért kergetheti az irányítókat, B. J. Hill pedig három évig 30 millióért lehet a Bengals védőfalának bástyája. De’Vondre Campbell öt évig marad még Green Bayben, csekély 50 milliót kereshet a linebacker, a söprögető Quandre Diggs pedig 40-et tehet zsebre Seattle-ben a következő három év alatt.

A LEGDRÁGÁBB SZABADÜGYNÖK-IGAZOLÁSOK – ÁTLAGFIZETÉS ALAPJÁN játékos poszt honnan hova millió $ év átlag 1. Christian Kirk elkapó ARI JAX 72 4 18 2. J. C. Jackson cornerback NE LAC 82,5 5 16,5 3. Brandon Scherff támadófalember WAS JAX 49,5 3 16,5 4. Foyesade Oluokon linebacker ATL JAX 45 3 15 Haason Reddick irányítósiettető CAR PHI 45 3 15 6. Larry Ogunjobi védőfalember CIN CHI 40,5 3 13,5 Charvarius Ward cornerback KC SF 40,5 3 13,5 8. Laken Tomlinson támadófalember SF NYJ 40 3 13,33 9. Justin Reid söprögető HOU KC 31,5 3 10,5 10. D. J. Jones védőfalember SF DEN 30 3 10 A spotrac.com adatai

(Borítókép: J. C. Jacksont valahogy mindig megtalálja a labda – immár Los Angelesben teheti ezt meg. Fotó: Ethan Miller / AFP)