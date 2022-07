Gladiátorok a pályán, pomponlányok mellette, szupersztárok a lelátón – ez volt a döntő

Tiszta Amerika!

Már bő egy órával a mérkőzés előtt szépen gyűlt a tömeg az MTK pályája környékén, a máskor eldugott kis utcák telis-tele voltak a találkozóra tartók autójával.

Ezzel párhuzamosan természetesen a nézősereg is szépen gyarapodott, amelynek tagjai közül sokan a tengerentúli profiliga legnagyobb jelenlegi vagy közelmúltbeli sztárjainak mezét öltötték magukra, a teljesség igénye nélkül találkozhattunk a denveri Peyton Manninggel, az arizonai DeAndre Hopkinsszal vagy a még New England-i Rob Gronkowskival, de voltak Green Bay Packers- vagy éppen Minnesota Vikings-relikviában érkező drukkerek is, egészen színessé téve a lelátót.

Ha már amerikai futball, akkor a show és a szórakoztatás nálunk sem maradhatott el, amiről a dobosok, valamint a remek koreográfiákat bemutató szurkolólányok is gondoskodtak.

Pékek, cukrászok, sérült sztár

No meg természetesen a résztvevők, akik között péket és cukrászt is találhattunk, ugyanakkor a honi amerikai futball egyik legnagyobb sztárját, Bencsics Márkot nem, hiszen számára egy súlyos sérülés miatt május végén befejeződött az idény.

A címvédő farkasok az ifjú Tóth Leventével a center mögött felállva fektették két vállra a Budapest Cowbellst az elődöntőben, a fináléban pedig az idény során hibátlanul menetelő, sorozatban harmadszor döntős fehérváriakkal néztek farkasszemet.

A 2019-es győztesnél ráadásul ott volt a védelemben Zilai János, aki már az NFL játékosmegfigyelőinek is bizonyíthatott, hiszen ősszel Londonban egyike volt annak a 43 sportolónak, aki megmutathatta tehetségét.

A döntő

A rekordbajnok aligha ilyen kezdésben reménykedett, hiszen konkrétan az első játékból eladta a labdát, de a védelem a célterület közelében megállította a fehérváriakat, akik így az idény során először mezőnygólt szereztek, amire egy trükkös Czirók Márton-játék után feleltek a fővárosiak (3–3).

A második negyedre megérkezett a touchdown is a mérkőzésre, Chris Merchant találta meg a védelem mögé befutó Bakonyvári Patrikot (10–3), de mielőtt attól tarthatott volna a Wolves szurkolótábora, hogy ezzel a meccs érdemi részének vége is van, jött Danku Dávid futott pontszerzése, majd a félidő utolsó percében Czirók Márton elkapásával először vezetett a címvédő (10–17).

A szünet előtt a Minnesota Egyetem korábbi elkapója, Rashad Still került nagyon közel az egyenlítést eredményező touchdownhoz, de a védők az utolsó pillanatban meg tudták ütni, így fővárosi előnnyel mehettek pihenni a felek.

A 196 centi magas elkapónak a fordulást követően sem jött össze a touchdown, összehozta viszont ezt Chris Merchant (17–17), aki az ellenfél tízeséről futott be, ráadásul a fehérvári védelem újra labdát szerzett, így a fordításért támadhatott az Enthroners.

A farkasok védelme ekkor előlépett, előbb negyedikre állította meg az ellenfelet, majd a saját célterülete előtt sackelte az irányítót, akit ápolni is kellett.

Mielőtt nagyon izgulniuk kellett volna a fehérváriaknak, a következő támadásra már visszatért Merchant, és számos nagy futással jelezte, rendben lesz a lába – az akciót Madaras Erik célterületre rongyolása zárta le (24–17).

Ezzel pedig olyan mederbe érkezett az összecsapás, amitől előzetesen a budapestiek tarthattak, hiszen az inkább futásokkal operáló gárdának kellett rohannia az eredmény után, ami egy gyorsan véget érő támadást hozott, így a koronázók az előny növeléséért támadhattak a teljesen lenullázott ellenféllel szemben.

De volt még csavar!

A meccs során először a fehérváriak is eladták a labdát – Madaras Erik kezéből került ki a tojás –, Homoki Gergely a célterület közvetlen előterébe vitte csapatát, Tóth Levente pedig maga futott be (24–24)!

Az alapszakaszgyőztesnek ugyanakkor volt még bő négy perce a döntésre, a Wolves védelme nem tudott megálljt parancsolni, Madaras Erik pedig javította hibáját (31–24).

A farkasok 24 másodperccel a vége előtt kapták vissza a játékszert, de az első passzból eladta Tóth a labdát, ezzel eldöntve a mérkőzés sorsát.

A Fehérvár Enthroners így 2019 után második alkalommal ért a csúcsra.

A találkozó legértékesebb játékosának (MVP) a Fehérvár irányítóját, Chris Merchantöt választották meg.

„A rengeteg edzés és közös meccs, amit végigcsináltuk, összeérlelte ezt a védelmet. Elképesztően sokat dolgoztunk a pályán – kezdte a meccs utáni értékelését Zilai János, aki Bencsics Márk hiányára is kitért: – Tisztában voltunk azzal, hogy Levi mire képes. Nagyon sok meccset megnéztünk, a válogatottakat is, próbáltunk készülni a trükkös játékokra is, de mindenre nem lehet azonnal reagálni. Levi tök jól csinálta azokat, amiben jó, de szerencsére mi jobban tudtunk erre válaszolni.”

A londoni felmérő óta nem nagyon lehetett hallani a lehetséges NFL-szálról, de a fehérvári védő még nem tett le a tengerentúli játékról.

Az amerikai edzőtáborra és felmérőre nem hívtak el, viszont ez egyáltalán nem tántorított el attól, hogy kapcsolatban maradjak az ügynökökkel. Érdeklődtem tőlük, miben kell fejlődnöm, mikre kell odafigyelnem, és úgy érzem, hogy remek irányban haladok, sokkal jobb állapotban vagyok fizikailag és fejben is, mint akkor, és már arra is azt mondták, hogy megfelelő vagyok arra, hogy meghívjanak. A következő hetekben a szükséges képességekben még tovább szeretnék fejlődni, és hiszek benne, hogy a tengerentúlon tudok majd focizni.

XVI. HUNGARIAN BOWL

Fehérvár Enthroners (1.)–Budapest Wolves (3.) 31–24 (3–3, 7–14, 7–0, 14–7)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3000 néző.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)