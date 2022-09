Jennifer Lopez és a múlt Tom Bradyék sikerét jelzi előre

Azok számára, akik ismerkednek a liga alapjaival, 32 csapat két konferencia négy-négy égtájakról elnevezett csoportjában viaskodik azért, hogy az alapszakaszban 17 meccset lejátszva a Nemzeti vagy az Amerikai főcsoport legjobb hét együttese közé bekeveredjen, és így részt vegyen a január 14-én rajtoló rájátszásban.

Az AFC és az NFC első kiemeltje az úgynevezett wild card körben pihen, a konferenciákon belül a második legjobb csoportgyőztes a 7. kiemeltet fogadja (a 3. legjobb nem csoportgyőztes a főcsoporton belül), a harmadik legjobb első a hatodikat, a leggyengébb mérleggel záró kvartettnyertes pedig azt az együttest, amely a legjobb mutatóval zárt a nem elsők között.

Innen tehát három-három csapat érkezik az első kiemeltek mellé a konferencia-elődöntőkbe, a rendszer itt is hasonló lesz, az 1. kiemelt fogadja a legalacsonyabb rangsorolású továbbjutót, a második legjobb talpon maradt pedig a harmadikat.

A nyertesek az alapszakaszban jobban teljesítő otthonában játszanak a főcsoportok megnyeréséért, a Super Bowlnak hívott fináléban pedig az AFC és az NFC bajnoka mérkőzik meg az Arizona Cardinalsnak otthont adó glandale-i State Farm Stadionban – magyar idő szerint február 13-án, 0.30-as kezdéssel.

Kapuzárási pánik?

A lebonyolítási rendszer gyors ismertetése után nézzük a holt szezon legnagyobb sztoriját! A címvédő Tampa Bay Buccaneers az év elején szégyenszemre már az NFC elődöntőjében elvérzett, Tom Brady pedig a Rams elleni vereséget követően vissza is vonult.

Na jó, még mielőtt valaki véresen komolyan venné, természetesen költői túlzásról van szó, de mindjárt ki is fejtjük az okát.

A liga történetében egy játékos van, aki hétszer is bajnok lett, ráadásul mindegyiket kezdő irányítóként. Ha csak a Super Bowl-érát nézzük, akkor még döbbenetesebb a New England Patriotscal hatszor, a Kalózokkal tavaly csúcsra érő Brady fölénye, hiszen a korábbi linebacker Charles Haley öttel áll, az irányítók közül pedig Terry Bradshaw és Joe Montana négy sikere volt eddig a legjobb.

A 2000-es játékosbörzén mindenki által lesajnált volt michigani irányító ebben az évben csupán három passzkísérletet kapott, 2008-ban pedig már a meccs elején kidőlt az egész idényre, így a 23. idényét megkezdő klasszis eddig 20 szezont teljesített. Ebből tíz alkalommal bejutott a nagydöntőbe, ami a hangzatos összehasonlításokkal élőket arra késztette, hogy azt a párhuzamot vonják:

Nagyobb a valószínűsége annak, hogy Tom Brady egy idény végén Super Bowlba jut (50%), mint annak, hogy az NBA történetének legjobb tripladobója, Stephen Curry értékesít egy hárompontos dobást (42,8%)…

Ezek után minimum viccesnek hatott, hogy a fentebb nevezett irányító negyven nappal a visszavonulásának bejelentése után úgy visszakozott, hogy van még egy befejezetlen ügye – amire a legtöbben tényleg csak azt a kérdést tudták feltenni, ugyan tényleg még mi a bánatot kellene neki bizonyítania.

A fenti statisztika azonban nem az egyetlen, amely azt mondja, újra az immár 45 éves Brady csapata az egyik, ha nem fő favorit az NFL-idényben, így a korosodó rekorder a békés családi lét és a vállalkozások irányítása helyett inkább visszavezényelte magát a húsdarálóba…

Jennifer Lopez garantálja a sikert?

A szaknyelvben midlife crisisként, magyarul kapuzárási pánikként nevezett életkorba érkező férfiak számára nehéz lenne jobb gyógyírt találni Jennifer Lopeznél, nem igaz?

No, most nem is arra gondolunk, hogy 53 évesen is káprázatosan szép a művésznő, hanem hogy kifejezetten jó előjel ő Brady számára!

Hogy miért?

Amikor ugyanis a Puerto Ricó-i származású J. Lo férjhez ment, Tom Brady csapata mindig bajnok lett! Először még 1997-ben Ojani Noa felesége lett, az akkor még egyetemista Brady együttese, a Michigan hibátlan mérleggel lett az NCAA társbajnoka (igaz, ekkor még cserének számított).

Egy évre rá jött a válás, majd Cris Juddhoz ment hozzá 2001-ben, az idény végén először lett NFL-bajnok a Patriots, immáron Bradyvel a karmesteri pálcánál. Ez a házasság két évig tartott, majd jött Marc Antony, akivel 2004-ben kötötte össze az életét Lopez kisasszony, a Hazafiak pedig négy év alatt harmadszor is a csúcsra értek. Ez a kapcsolat 2014-ben ért véget, majd idén jött a negyedik esküvő, immáron Ben Affleckkel.

Mondunk durvábbat! Az első válás után lett kezdő Bradyből, a második után másodszor bajnok, és Brady pont abban a tíz évben nem tudott újra csúcsra érni, amíg együtt volt J. Lo Marc Antonyval. A válás után lett meg a negyedik bajnoki címe…

A Jennifer Lopez-hatás az első házasság éve 1997 Brady egyetemi csapata bajnok lett az első házasság vége 1998 Brady kezdő lett a második házasság éve 2001 Brady NFL-bajnok lett a második házasság vége 2003 Brady másodszor lett NFL-bajnok a harmadik házasság éve 2004 Brady harmadszor lett NFL-bajnok a harmadik házasság vége 2014 Brady negyedszer lett NFL-bajnok a negyedik házasság éve 2022 Brady nyolcadszor is NFL-bajnok lesz?

Azóta minden páros idényben (2016, 2018, 2020) avagy páratlan Super Bowlon (51., 53., 55.) Brady csapata (Patriots, Patriots, Buccaneers) lett a bajnok, és most (2022/57.) újra ilyen szezon jön.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy Glendale-ben harmadszor lesz döntő, és még egyszer sem rendezték Brady nélkül, ott tartunk, hogy lejátszani is felesleges az NFC-t…

De hogy komolyabbra vegyük a dolgokat. A Buccaneersnél van a liga legjobb elkapósora, Mike Evans és Chris Godwin mellé érkezett Russell Gage és Julio Jones is, és bár Rob Gronkowski visszavonult, azért így is maradt bőven célpontja az irányítónak. A védőfalban Akiem Hicks érkezett Vita Vea mellé, amivel aligha lesz gyengébb a futás ellen eddig is ligaelit védelem, a mögöttük lévő sorban három sztár is játszik Shaquil Barrett, Lavonte David és Devin White személyében, és a passz elleni védekezésért felelős hátvédsorban (secondary) is jó neveket találunk.

Az egyetlen kérdés igazából itt a támadófal lehet, ahonnan Ali Marpet visszavonult, Alex Cappa az idei Super Bowl-résztvevő Cincinnatihez igazolt, Ryan Jensen pedig megsérült, vagyis a belső három poszt mindegyikén új ember lesz. Mondjuk a Patriotstól bagóért megszerzett Shaq Mason pont nem lesz ismeretlen Bradynek, az elmúlt két draft 2. és 3. körében érkező Luke Goedeke, Robert Hainsey párosnak pedig itt a lehetőség bizonyítani, hogy megérték a rájuk költött választási jogokat. Ha ez a részleg összeáll, akkor valóban az NFC egyik, ha nem a legnagyobb favoritjáról beszélhetünk.

És itt jön a címvédő

A másik kétségtelenül az aktuális bajnok Los Angeles Rams, amely épp a Tampa Bay útját másolva ért a csúcsra: húzták sorra az all-ineket a csapatépítés terén, elhoztak egy veterán irányítót (Matthew Stafford), akivel első évben bajnokok lettek, a saját stadionjukban. Érdekesség, hogy a Super Bowlok történetében az első 54 alkalommal egy rendező sem tudott bejutni a nagydöntőbe, a legutóbbi kettőt viszont egyaránt a rendező nyerte meg (ez mondjuk a Cardinalsnak is lehet egy jó előjel).

Távozott a Kosoktól az irányítósiettető Von Miller, a támadófalból Austin Corbett, a védőfalból Sebastian Joseph, valamint a cornerback Darious Williams, a sérüléséből lábadozó Odell Beckham Jr.-ral (egyelőre?) nem kötöttek új szerződést, Robert Woods pedig Tennessee-be került egy csere keretén belül. Az elkapók helyére jött ugyanakkor Allen Robinson Chicagóból (46,5 millió dollár/3 év), a csoportriválistól pedig a linebackerlegenda Bobby Wagnert sikerült elcsábítani (50/5).

Az együttes a Real Madrid korábbi filozófiáját, a Zidane-ok és Pavónok elvét vallja, hiszen itt van a liga előző idényének legjobb támadója, az elkapó Cooper Kupp, a nyolcéves pályafutása során először az év újonca, majd azóta mind a hétszer az év álomcsapatának oszlopos tagjának számító védőfalember Aaron Donald (aki háromszor az év védője is lett), valamint talán a legjobb emberfogó, Jalen Ramsey.

Első körös választási joguk viszont például 2016 óta nincs, és még jövőre sem lesz, ahogyan azért találhatók olyan posztok is, ahol nem túl veretes a felhozatal (vegyük például a Super Bowl után visszavonuló Andrew Whitworth nélkül maradt támadófalat).

A fogadóirodák favoritja

Mégsem ez a két együttes az első számú esélyes a fogadóirodáknál, hanem kisebb meglepetésre a Buffalo Bills. A gárdáról tudni kell, hogy azon két franchise egyike, amelyek már négyszer is jártak Super Bowlon anélkül, hogy egyet is nyertek volna. A Vikingsszel ellentétben a Buffalónak ráadásul ezt egymást követő négy idényben (1990–1993) sikerült összehoznia (Minnesotában 1969 és 1976 között jött össze).

A 2000-es években aztán már ezeket az időket is visszasírták volna a csapatnál, ugyanis 1999 és 2017 között egyszer sem jutottak rájátszásba a Bölények, akkor gyorsan ki is kaptak a Jaguarstól, majd jött egy újabb gyenge év. A 2018-as év így is kiemelkedő fontosságú volt a csapat életében, hiszen egy felcserélés következtében megszerezték Josh Allent, aki két gyengébb év után 2020-ban megérkezett az elit irányítók közé, és már nem csupán a futójátékban (31 futott hatpontosa a legtöbb az irányítók között 2018 óta), hanem passzjátékban (4544 és 4407 yard, valamint 37 és 36 TD az előző két idényben) is a liga legjobbjai között szerepel. Ehhez kellett Stefon Diggs (2760 yard és 18 TD 2020 óta) megkaparintása is, azóta ez a páros gyakorlatilag megállíthatatlan.

Az együttes már tavaly is közel volt az áttöréshez, de a Chiefs ellen nem tudta kihúzni az utolsó 13 másodpercet, a pénzfeldobás elvesztése után pedig Patrick Mahomesék örülhettek. Most az irányítók siettetésére és a passz elleni védekezés további javítására tettek kísérletet, a fentebb említett Von Miller a Broncos és a Rams után harmadik csapattal jutna a csúcsra, és az első körös cornerback Kaiir Elam is sokat adhat a védekezéshez.

A Super Bowl-vesztesek

Maradjunk az Amerikai főcsoportban, és vegyük szemügyre az előző két év nagydöntős vesztesét. Legutóbb a Cincinnati Bengals óriási meglepetésre lett a liga ötödik leggyengébb együtteséből a második legjobb, nagyban köszönhetően az LSU Egyetemen is remeklő Joe Burrow, Ja'Marr Chase irányító, elkapó párosnak, akik az év visszatérője és újonc támadója címet is elvitték.

A fő hibapont itt a támadófal volt, érkezett is négy új ember a kezdőbe! Jonah Williams megtartotta a kezdő bal oldali tackle posztját, tőle jobbra viszont mindenki cserélődik: az idei negyedik körös újonc Cordell Volson, a New Englandtől elhozott Ted Karras (18/3), a Buccaneerstől megkaparintott Alex Cappa (35/4) és a volt dallasi La'el Collins (21/3) lényegesen megkönnyítheti Burrow dolgát, és akkor Chase mellett Tee Higgins és Tyler Boyd is lubickolhat az elkapósorban.

A védelemben ott van a Pro Bowlba választott Trey Hendrickson, akitől ebben az idényben is sok nyomásgyakorlás és irányító-földrevitel várható, a drafton pedig jött három secondary-tag is, aki a passz elleni védekezésen javíthat – illetve válthatja ki majd a minden bizonnyal jövőre távozó elit safetyt, Jessie Bateset.

Sosem lehet leírni a Kansas City Chiefst, amely Patrick Mahomes irányításával döbbenetes módon mind a négy évben legalább konferenciadöntőig jutott – igaz, ebből a Super Bowlba jutások száma már „csak” kettő volt, megnyerni pedig a 49ers ellenit tudták csak Andy Reidék.

Távozott a kissé túlértékelt Tyreek Hill az elkapósorból, valamint Tyrann Mathieu a védelemből, de ott van még a tight endnek felírt Travis Kelce, jött JuJu Smith-Schuster Pittsburghből, Marquez Valdes-Scantling Green Bayből, Skyy Moore pedig a draftról, és amíg Mahomes dobál, úgyis mindegy. A támadófal pofásan összeállt itt a Super Bowl-vereség óta, a védelembe pedig jött a drafton három nagyon ígéretes ember is az első két körben, az irányítósiettető Karlaftisz, a linebacker Leo Chenal és a cornerback Trent McDuffie is.

Sötét lovak

Ami a további csapatokat illeti, mindenképpen ki kell emelni az előző két idényben egyaránt az NFC (2021-ben az egész NFL) legjobb mérlegével záró csapatát, a Green Bay Packerst, amelyben Aaron Rodgers egymást követő két MVP-címet szerzett, majd leakasztott egy rekordgázsit is a visszavonulás helyett.

A „sajtfejűek” ugyanakkor hiába nyertek az elmúlt három évben egyaránt legalább 13 meccset, a rájátszásban egyszerűen nem tudnak teljesíteni. Ezen nem segít az sem, hogy Rodgers kedvenc elkapóját, Davante Adamset elcserélték Las Vegasba.

A Raiders amúgy szép csendben megérkezett az AFC egyik kimagasló erejű csapatának, más kérdés, hogy hiába jött például Chandler Jones a védelembe, a Broncos Russell Wilsonnal adta meg az utolsó láncszemet remek keretébe, a Justin Herberttel meginduló Chargers pedig többek között Khalil Macket is beemelte az együttesbe, így az AFC Nyugati csoportjában gyakorlatilag négy playoffszintű együttes van!

Nézzünk még egy kicsit át az NFC-be végezetül, a Super Bowlról kevéssel lemaradó 49ers Jimmy Garoppolo után most Trey Lance kezébe adja a karmesteri pálcát, ha a futásaival rendkívül veszélyes irányító beválik, akkor rendkívül látványos (és főleg nehezen megállítható) lesz a San Francisco, miközben a védelemben ott van a liga egyik legjobb irányítósiettetője (Nick Bosa) és linebackere (Fred Warner) is, a támadósorban pedig a liga legjobb tight endje, George Kittle.

Ön szerint melyik gárda jut a csúcsra?

Melyik csapat nyeri meg az NFL 2022-es idényét? Buffalo Bills

Cincinnati Bengals

Kansas City Chiefs

Green Bay Packers

Los Angeles Rams

Tampa Bay Buccaneers

más

NFL 2022, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

szeptember 9., 2.20: Los Angeles Rams–Buffalo Bills (Tv: Aréna4)

szeptember 11., 19.00: Atlanta Falcons–New Orleans Saints

szeptember 11., 19.00: Carolina Panthers–Cleveland Browns

szeptember 11., 19.00: Chicago Bears–San Francisco 49ers

szeptember 11., 19.00: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers

szeptember 11., 19.00: Detroit Lions–Philadelphia Eagles

szeptember 11., 19.00: Houston Texans–Indianapolis Colts

szeptember 11., 19.00: Miami Dolphins–New England Patriots (Tv: Aréna4)

szeptember 11., 19.00: New York Jets–Baltimore Ravens

szeptember 11., 19.00: Washington Commanders–Jacksonville Jaguars

szeptember 11., 22.25: Arizona Cardinals–Kansas City Chiefs (Tv: Aréna4)

szeptember 11., 22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders

szeptember 11., 22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers

szeptember 11., 22.25: Tennessee Titans–New York Giants

szeptember 12., 2.20: Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Aréna4)

szeptember 13., 2.20: Seattle Seahawks–Denver Broncos (Tv: Aréna4)

(Borítókép: Jennifer Lopez 2020 februárjában a Super Bowl szünetében – Focus on Sport/Getty Images)