Ilyen az, amikor a másnapos tigris elesik Texasban – videó!

Ott volt a Baltimore Ravens Miami elleni meccse, amelyen Lamar Jacksonék a negyedik negyed kezdetén még 35–14-re vezettek, de a Delfinek végül a hat 469 yardig és 6 TD-passzig jutó Tua Tagovailoa irányításával az utolsó másodpercekben 42–38-ra fordítottak. Tyreek Hill 11 elkapásból 190 yardot és két TD-t, Jaylen Waddle 11 elkapásból 171 yardot és ugyancsak 2 TD-t hozott össze a floridaiaknál.

Talán még ennél is drámaibb volt, ahogyan a Hollók csoportriválisa, a Cleveland Browns elbukott. Önmagában nem is az a meglepő, hogy a továbbra is Deshaun Watson nélkül, Jacoby Brissett-tel felálló együttes kikap, de Nick Chubb harmadik TD-futása után 1:55-tel a vége előtt 30–17-re vezetett az ohiói együttes. Joe Flacco viszont előbb Coreay Davisnek, majd a visszaszerzett labda után Garrett Wilsonnak is adott egy TD-passzt, így a New York Jets 31–30-ra győzött.

Hogy a csoport szenvedése teljes legyen, arról a Pittsburgh Steelers New England Patriots elleni hazai veresége (14–17) mellett a nagydöntős Cincinnati Bengals gondoskodott.

A nap egyik legsimább meccsére volt kilátás, hiszen a Dallas Cowboys az első fordulóban Dak Prescott-tal együtt is csak szenvedett, ehhez képest Cooper Rush remekül ugrott be, és bár az AFC regnáló bajnoka a nagyszünet után felállt 17–3-as hátrányából, a végén egy mezőnygóllal a texasiak nyertek.

Joe Burrow-t összesen hatszor sackelték a védők (az év védője díj első számú esélyesének számító Micah Parsons már négynél jár két meccs után), a Bengáli tigrisek pedig idénybeli második találkozójukat is egy meccslezáró mezőnygóllal bukták el. Úgy látszik, továbbra is tart a Super Bowl-másnap…

A bajnok Rams javított, bár 28–3 után alaposan visszavett, és a Falcons végül egészen szorossá tette a meccset (31–27).

Az esti sávra is maradt elképesztő fordítás, az Arizona Cardinals az első félidőben kis túlzással a pályán sem volt (20–0), végül hosszabbításban mégis nyert Las Vegasban (23–29).

Minden idők egyik legjobbja, az angol szójátékkal GOAT-nak (kecske) hívott Tom Brady először nyert a Buccaneers irányítójaként a New Orleans Saints elleni alapszakaszmeccset, eddig 0–4 volt itt a mérlege. Most sem indult jól a meccs, a Tampa Bay támadósora borzasztóan szenvedett a meccs zömében, de az utolsó negyedre kivégezte magát a rengeteget hibázó házigazda (10–20).

Aaron Rodgersék is kozmetikáztak, a Green Bay Packes a Chicago Bears legyőzésével módosította 1–1-re a mérlegét, az Indianapolis Colts pedig sorozatban nyolcadszor kapott ki a csoportrivális Jacksonville otthonában.

A nap egyik legszomorúbb esete San Franciscóban történt, ahol a kezdő irányító Trey Lance bokatörést szenvedett, így az egész idényre kidőlt. Ezzel ismét Jimmy Garoppolo kapta meg a karmesteri pálcát, és sima győzelemre vezette a 49erst a Seattle Seahawks ellen.

NFL 2022

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Baltimore Ravens–Miami Dolphins 38–42

Cleveland Browns–New York Jets 30–31

Detroit Lions–Washington Commanders 36–27

Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts 24–0

New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers 10–20

New York Giants–Carolina Panthers 19–16

Pittsburgh Steelers–New England Patriots 14–17

Los Angeles Rams–Atlanta Falcons 31–27

San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 27–7

Dallas Cowboys–Cincinnati Bengals 20–17

Denver Broncos–Houston Texans 16–9

Las Vegas Raiders–Arizona Cardinals 23–29 – hosszabbítás után

Green Bay Packers–Chicago Bears 27–10

(Borítókép: Cooper Neill/Getty Images)