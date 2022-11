Franciaország a távozás szélére sodorhatja Magyarországot

Nemzeti együttesünk remek 2021-es teljesítményének köszönhetően először jutott fel az elitbe, ahol Ausztriával és Franciaországgal került egy csoportba, és az már biztos, hogy a sógorok készülhetnek a négyes döntőre, miután szombati riválisunkat 35–7-re, a mieinket 41–0-ra megverték.

– idézi a magyar szövetség honlapja Dan Pippin szövetségi kapitány szavait.

A szakember alig várja, hogy hazai közönség előtt lépjen pályára csapatával, a franciák elleni találkozón is maximális erőbedobást vár a csapattól.

Különleges találkozó lesz a szombati Szakács Kristóf számára, hiszen 2021-es bajnoki címe után épp Franciaország felé vette az irányt.

„Tavaly a Thonon Black Panthersnél játszottam Franciaországban. Nagyon élveztem mind sportszempontból, hiszen egy nagyon jó szezont tudhattunk magunk mögött, illetve a mindennapok szempontjából is, hiszen egy gyönyörű szép helyen lakhattam. Nagyon profi körülmények között készülhettem, profi volt az egész csapat. A város is ott állt mögöttünk, ezért összességében az egyik legjobb légiósélményemnek mondanám” – mondta még a diósdi edzőtábor során Szakács Kristóf, aki a Vasas utánpótlásában fog kapusedzőként dolgozni.

Ha a magyar válogatott legyőzi a franciákat, akkor már biztosan benn marad az elitben, szóval óriási tétje van az összecsapásnak. Ebben segítség lehet, hogy ellenfelünk messze nem a legerősebb felállásában érkezhet.

A franciák közül tudom, hogy nagyon sokan nem vállalják a szereplést. Náluk önköltséges a teljes válogatottprogram. Mind az utazást, mind az edzőtáborokat, a felszerelést és minden egyebet a játékosoknak kell fizetniük, és emiatt nagyon sokan, például volt csapattársaim Thononban, nem vállalják a válogatottságot – mondta a csoportkört megelőzően Szakács. – Három-négy olyan srác is van, akik masszívan kezdő játékosok a Black Panthersben, és ők pont emiatt vélhetően nem lesznek majd a keretben. Szóval ez mindenképpen előny lehet számunkra. Meg persze az is, hogy nincs egy igazán jó francia irányító. Szinte minden jobb csapatnál légiós játszik ezen a poszton, és ezt az edzők többsége is folyton kiemeli. A Thononban töltött szezonomban kétszer játszottam francia irányító ellen, de ők is inkább elkapó/irányító szerepkört töltöttek be, ami meg is látszott a teljesítményükön. Gyorsak és atletikusak, azt meg kell hagyni. A futásaikban van veszély, de a passzaik nem túl pontosak, és kevés fantázia volt bennük. A sok eladott labda is jellemző rájuk.