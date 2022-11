Sokáig tartotta magát a magyar védelem, de végül Franciaország örülhetett

A találkozó előtt

Nemzeti együttesünk remek 2021-es teljesítményének köszönhetően először jutott fel az elitbe, ahol Ausztriával és Franciaországgal került egy csoportba, és az már a szombati zárómeccs előtt biztos volt, hogy a sógorok készülhetnek a négyes döntőre, miután mostani riválisunkat 35–7-re, a mieinket 41–0-ra megverték.

A magyar csapat számára így is bőven volt tétje a mérkőzésnek, hiszen a legjobbjait nélkülöző francia együttes elleni esetleges siker a biztos bennmaradást jelenthette.

Színes lelátó és telt ház várta a csapatokat

Azt nehéz lenne állítani, hogy szenzációs idő fogadta volna a csapatokat és a Kincsem Parkba kilátogató embereket, de a reggeli borús, hideg körülményekhez képest időnként már a nap is elő-előkerült.

Szép számmal gyülekezett a tömeg már az összecsapást megelőzően is, a legtöbben kedvenc NFL-együttesük szerelésébe bújva érkeztek, láthattunk itt Patriots-, Eagles-, Browns-, Ravens, Packers- vagy éppen Steelers-relikviába öltözött nézőket, de a magyar válogatott dressze is visszatérő látvány volt a lelátókon.

Amerikai sporthoz amerikai ízek is dukáltak a pálya melletti standokon, érkezett az idő a bevonuláshoz, a két csapat nemzeti színű füstfelhőben futott a pályára, a himnuszok után pedig kezdődhetett is a mérkőzés.

Remeklő védelmek, egy magyar hiba, amit kíméletlenül büntettek a franciák

Méghozzá a mieink számára eléggé rosszul, hiszen egyből egy 49 yardos passzjátékot mutattak be a franciák – ez persze még mindig jobb volt, mint az osztrákok visszahordott touchdownja kezdésként –, de a védelem gyorsan korrigált egy mezőnygóltávolságban kivédekezett negyedik kísérlettel.

Majd rögvest újra megtette ezt a sikertelen magyar támadás után a hazai védelem, ezt pedig már Hegedűs Máté Tóth Nándornak adott hosszú passzjátéka követte, a célterület előtt viszont megakadt a támadás, Storcz András rúgását ráadásul blokkolták a vendégek.

Előlépett hát újra a védelem, a franciák egymás után hozták a szabálytalanságokat, egyre hátrébb szorulva, végül Trembulyák Péterrel szemben volt holding, ami már pontszerzést is eredményezett, a safetyvel 2–0-ra vezettünk a második negyed elején.

A házigazda a saját térfelén negyedik és rövidnek is nekiment, de Tóth Leventét megállították, cserébe a franciák 48 yardos mezőnygólrúgása mellészállt.

A következő támadásuk viszont hiába indult megint nagyon nehéz helyzetből, a futó Nicolas Khandar talált utat a védők között, és 89 yardos elkapott touchdownt szerzett – a kétpontos kísérletet viszont kivédekeztük (2–6).

Nem jött össze az áttörés a támadóknak, a végére a védelem is elfáradt

A nagyszünet után Madaras Erik is bemutatta, hogy egy futónak is lehetnek jó kezei, de ezzel a szép játékkal együtt is csak a puntok sorozatához érkeztünk el, egymás után ötször is rúgni kényszerültek a támadósorok – hiába volt Czirók Mártonnak is egy szép játéka az ellenfél térfelére érve.

Így érkeztünk el a záró játékrészhez, amelyben a védelmi háború tovább folytatódott, de közben egyre rosszabb mezőnypozícióba sodródtunk, mígnem öt perccel a vége előtt a mieink célterületének torkába értek a vendégek. A touchdownt sikerült megakadályozni, de Adel Bafdile közeli mezőnygólja már pontos volt (2–9).

Hegedűs két szép játékával végre megindulni látszott a támadósor, de egy sack után interceptiont dobott, a franciák pedig a labdaszerzést követően már lepörgették az órát, így megnyerték a meccset.

Nagyon hasonló játékokkal készültek, mint az előző meccsükre, de a kiélezett szituációkban higgadtabbak voltak. Régóta együtt van a csapatuk, nálunk elég sok az újonc, és elment egy olyan játékuk, amit pontosan raktak össze, mi egy kicsit lecsúsztunk és ez elég is volt. Egy-egy momentumon múlt, mi belehibáztunk, ők élesebbek voltak, ezen múlt

– mondta az Indexnek a magyar pontszerzést kierőszakoló Trembulyák Péter.

Trembulyák Péter

A védőt arról is faggattuk, milyen volt ilyen lelkes hazai közönség előtt játsztani.

Sportolónak érzi magát az ember... Nem vagy hozzászokva ahhoz, hogy kijönnek és megnéznek téged, nemcsak a barátaid, hanem az ország minden pontjáról különböző csapatok játékosai, szurkolói. Leírhatatlan érzés. Egyszerűen nem tudsz elfáradni. Minden egyes szerelés után érzed a közönség energiáit, fantasztikus érzés.

Trembulyák úgy véli, hogy technikailag és taktikailag is lehetett volna javítani még picit, de a sok új játékos miatt időre van szükség ahhoz, hogy összeálljon a játék.

Hogyan tovább

Bár eredetileg 12 gárda viaskodott volna az elitben, az oroszokat az Ukrajna ellen indított háború miatt kizárták, így az olaszoknak elég volt megverniük Nagy-Britanniát, hogy bejussanak a négyes döntőbe, melynek elődöntőjét augusztusban, a finálét pedig októberben rendezik meg.

A címvédő olaszok épp a mieink csoportját megnyerő Ausztriával csapnak össze a fináléért, a másik ágon a szerbeket és a svájciakat is legyőző, 2021-es ezüstérmes svédek, valamint a dánokat és a cseheket is felülmúló, legutóbb bronzérmes finnek találkoznak.

A mieink így a 9. helyért küzdhetnek a folytatásban a csoportharmadikokkal.

IFAF A CSOPORTOS EURÓPA-BAJNOKSÁG

D CSOPORT

Magyarország–Franciaország 2–9 (0–0, 2–6, 0–0, 0–3)

Kincsem Park, 2700 néző

KORÁBBI EREDMÉNYEK

Franciaország–Ausztria 7–35

Ausztria–Magyarország 41–0 (7–0, 3–0, 17–0, 14–0)

A csoport végeredménye: 1. Ausztria (bejutott a négyes döntőbe), 2 győzelem/0 vereség (76–7), 2. Franciaország, 1/1 (16–37), 3. Magyarország, 0/2 (2–50)