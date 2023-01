Nem játsszák le a mérkőzést, amely az egyik játékos szívrohama miatt szakadt félbe

A találkozó az első negyedben szakadt félbe. A Bengals 7–3-as vezetésénél Damar Hamlin, a Buffalo védője egy ütközést követően összeesett a pályán, szívrohamot kapott. Többször is újraélesztették, majd kórházba szállították. A 24 éves játékos állapota már javult, de továbbra is kritikus. A hírek szerint Hamlin már írásban kommunikációra is képes, első kérdése pedig az volt az orvosok felé: ki nyerte a mérkőzést?

A két csapat korábban már biztosította helyét a rájátszásban, a Buffalo még versenyben volt az amerikai főcsoport első kiemeléséért, míg a Bengals saját csoportja győzelméért.

Az NFL mostani döntésével a két csapat egyel kevesebb meccsel zárja az alapszakaszt, ugyanakkor ha a jelenlegi AFC-első Kansas City Chiefs megnyeri az utolsó mérkőzését, csak az első körös pihenőt kapja meg, ha pedig a főcsoport döntőjében a Buffalo Billsszel találkozna, semleges helyszínen rendezik az összecsapást.

A Bengals végül megnyerte csoportját, de ha a zárófordulóban kikap divízióbeli riválisától, a Baltimore Ravenstől – és közben a Los Angeles Chargers nyer –, akkor a playoff első körében pénzfeldobás döntene arról, hogy a két együttes újabb mérkőzését melyik pályaválasztásával rendezik.

Az NFL döntését még a liga 32 csapata közül legalább 24-nek jóvá kell hagynia.

