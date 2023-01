Mire mehet 2023-ban egy masszívan középkorú férfi az ifjak között?

NFL 2022

RÁJÁTSZÁS, WILD CARD KÖR

NEMZETI FŐCSOPORT

22.30: San Francisco 49ers (2.)–Seattle Seahawks (7.)

vasárnap 22.30: Minnesota Vikings (3.)–New York Giants (6.)

kedd 2.15: Tampa Bay Buccaneers (4.)–Dallas Cowboys (5.)

pihenőhéten: Philadelphia Eagles (1.)

AMERIKAI FŐCSOPORT

vasárnap 2.15: Jacksonville Jaguars (4.)–Los Angeles Chargers (5.)

vasárnap 19.00: Buffalo Bills (2.)–Miami Dolphins (7.)

hétfő 2.15: Cincinnati Bengals (3.)–Baltimore Ravens (6.)

pihenőhéten: Kansas City Chiefs (1.)

Fiatal titánok és a nagy öreg

A fogadóirodáknál öt csapat végső sikere áll két számjegyű szorzó alatt, a favoritok közé a Kansas City Chiefst, a Buffalo Billst, a Philadelphia Eaglest, a San Francisco 49erst és a tavalyi döntős Cincinnati Bengalst veszik fel a bukik.

A közös? Fiatal, lendületes irányító vezeti a gárdát, hiszen a legrutinosabb Patrick Mahomes – aki a harmadik Super Bowljáért küzd – is csupán 27 éves.

Az Amerikai főcsoportban amúgy is végbement egy generációváltás, hiszen Mahomes a hét kezdő irányító legidősebbje. A Nemzetiben azért akad néhány rutinosabb passzmester, közülük is kiemelkedik Tom Brady, akinek egyedül több tapasztalata van, mint a második és a harmadik helyezettnek összesen…

A rájátszásba jutó gárdák kezdő irányítói

Brock Purdy (23 éves, 1. idénye) – San Francisco 49ers

Trevor Lawrence (23 éves, 2. idénye) – Jacksonville Jaguars

Justin Herbert (24 éves, 3. idénye) – Los Angeles Chargers

Jaelen Hurts (24 éves, 3. idénye) – Philadelphia Eagles

Tua Tagovailoa (24 éves, 3. idénye) – Miami Dolphins*

Daniel Jones (25 éves, 4. idénye) – New York Giants

Joe Burrow (26 éves, 3. idénye) – Cincinnati Bengals

Josh Allen (26 éves, 5. idénye) – Buffalo Bills

Lamar Jackson (26 éves, 5. idénye) – Baltimore Ravens

Patrick Mahomes (27 éves, 6. idénye) – Kansas City Chiefs

Dak Prescott (29 éves, 7. idénye) – Dallas Cowboys

Geno Smith (32 éves, 10. idénye) – Seattle Seahawks

Kirk Cousins (34 éves, 11. idénye) – Minnesota Vikings

Tom Brady (45 éves, 23. idénye) – Tampa Bay Buccaneers

A Dallasnak még nem volt sikerélménye Brady ellen

A mezőny egyedüli negatív mérlegű (8–9) együttese a 12–5-ös Dallast fogadja, mégis kedvező előjelekkel. A Cowboys az egész liga harmadik legtöbb pontját (467) jegyezte, ami még figyelemre méltóbb, ha hozzávesszük, hogy a két együttes az alapszakasz nyitányán is találkozott egymással, és akkor csak három pontot szerzett Floridában a Dallas (19–3).

Érdekesség, hogy az előző idény is Buccaneers–Cowboys találkozóval indult, akkor Bradynek a végén fordítást eredményező támadósorozatot kellett vezetnie, Ryan Succop közeli mezőnygóljával nyert 31–29-re a címvédő Tampa Bay.

Előtte a Patriots színeiben ötször játszott a másik konferencia egyik zászlóshajójával, a mérleg pedig akkor is hibátlan volt, mind az ötször a New England nyert, így Brady mutatója a Cowboys ellen jelenleg 7–0!

A Kalózok ebben az idényben finoman szólva is döcögtek, de az idény hajrájára feljavultak, amiben bízhatnak, valamint abban is, hogy Dak Prescott októberi visszatérése óta nagyon szórja a labdákat, a legutóbbi 10 meccsén 14 interceptiont dobott.

Háromszor is harmadjára

Három párharcban is csoportriválisok feszülnek egymásnak, így az idényben már harmadjára találkoznak a felek.

Rögvest a nyitányon a San Francisco 49ers és a Seattle Seahawks csap össze, a kaliforniai gárda egyértelmű esélyével. Az ötszörös bajnokot az sem zavarta meg, hogy az idényben első két irányítóját elveszítette, az újonc Brock Purdy viszont szenzációsan mutatkozott be: öt meccsen 13 TD-passzt osztott ki, egyet pedig még futott is mellé.

A 49ers idénye nem indult fényesen, az első hét meccsből a Bears, a Broncos, a Falcons és a Chiefs is legyőzte, a 3–4-es rajt után viszont sorozatban tíz találkozót húzott be a gárda, amely az egész liga legkevesebb pontját engedte az ellenfeleknek (277).

Nick Bosa a NFL legjobb irányítósiettetőjeként 18,5 sackkel zárta az idényt, az év védője cím fő esélyesévé előlépve ezzel.

A Russell Wilsont Denverbe cserélő Seattle Seahawks meglepően jól rajtolt, a liga első németországi összecsapására 6–3-as mérleggel érkezett, de a következő hat meccséből ötöt is elbukott, így 7–8-ra romlott a mutatója, és már nem a saját kezében volt a sorsa. A Jets és a Rams legyőzésével a pozitív mérleg azért végül meglett, a Lions szívességének köszönhetően pedig Geno Smith vezérletével csak összejött a playoff is – ahol várhatóan azért harmadszor is a San Francisco kerekedik felül.

A Cincinnati Bengals–Baltimore Ravens párharc is nagyjából hasonló utat követett, hiszen a tavalyi döntős az első nyolc meccsen elért 4–4-es mérleg után nyolc sikerrel zárt (a Bills elleni összecsapásnak nem lett eredménye Damar Hamlin ijesztő esetét követően). Joe Burrow a 16 meccsen 4475 yardot és 35 TD-passzt jegyzett, Ja’Marr Chase 12 fellépésen is eljutott 1046 yardig, mellette Tee Higgins is átjutott az 1000-es határon (1029).

A Hollók 3–3 után négy győzelemmel léptek el, majd 9–4-gyel is álltak már, de az utolsó négy meccsből hármat is elbuktak – Lamar Jackson december eleje óta nem tudott pályára lépni. Az utolsó fordulóban teljesen tartalékosan felállva engedték el a Bengals elleni derbit, múlt vasárnap 26–17-re nyert a most is esélyesebb Cincinnati, visszavágva az októberi vereségért.

A Buffalo Bills és a Miami Dolphins is 1–1-re áll egymással szemben, a forma viszont itt is a házigazda mellett szól. A floridai csapat a kidőlő Tua Tagovailoa nélkül befejezve is legyűrte otthon riválisát, viszont a következő három meccsét egyaránt elbukta, így 3–3-ra romlott az eredménye. Ezt ötmeccses győzelmi (8–3), majd ötmeccses vereségszéria (8–8) követte az irányítók sérülései mellett, a záráson viszont Skylar Thompsonnal is meglett a Jets legyőzése (11–6 lett a vége), ezzel pedig a playoff. Tuával, valamint két villámgyors elkapójával, Tyreek Hill-lel (1710 yard) és Jaylen Waddle-lel (1356) bármelyik csapat védelmének nagy kihívás lehet a Dolphins támadósora, de az már a hét közepén eldőlt, hogy Tua játékára nem lesz esély, s ha ismét csak a harmadik számú irányító játszhat, akkor kis túlzással lejátszani is felesleges a meccset.

Már csak azért is, mert a Bills a liga talán legjobb csapataként szerepel, volt egy meglepő november eleji dupla botlás nagy fórból a Jets és a Vikings ellen, ezt követően viszont mind a hét meccsét megnyerte, és 13–3-mal zártak Josh Allenék – más kérdés, hogy a Bengals ellen félbeszakadt meccs miatt az első helyre végül nem volt esélyük, hiába verték meg a 14–3-as mutatóval végző Chiefst. A két csapat esetleges konferenciadöntőjére amúgy épp emiatt semleges pályán kerülne sor.

Melyik lufi pukkad ki?

Nehéz lenne két felülteljesítőbb csapatot találni a Minnesota Vikingsnál és New York Giantsnél, most pedig egymás ellen lépnek pályára a gárdák.

A házigazda 11 olyan mérkőzést játszott az idényben, amely egy labdabirtokláson belül dőlt el, és döbbenetes módon 11–0 volt ezeken a mérlege. Bár a 13–4-es mutató kétségtelenül jól fest, az Eagles, a Cowboys, a Lions és a Packers elleni nagy zakók óvaintők lehetnek, ahogyan az a tény is, hogy mekkora anomália, hogy minden szoros meccsből jól jön ki egy klub. Ez hosszú távon aligha tartató tendencia.

Az egyik siker épp a Giants ellen jött össze, Greg Joseph 61(!) yardos utolsó másodperces mezőnygóljával. A New York-i együttesnek így tehát van miért visszavágnia, de az Óriások jó mérlege is kissé csalóka azért.

Daniel Jonesék a Titans ellen az utolsó előtti percben fordítottak nagy hátrányból egy sikeres kétpontosnak köszönhetően (21–20), a Panthers ellen 56 yardos mezőnygóllal nyertek (19–16), a Bearst, a Packerst, a Ravenst, a Jaguarst, a Texanst és a Commanderst is egylabdás meccsen múlták felül, és csak a Colts elleni 38–10 lóg ki a sorból.

Valamelyik indokolatlanul jól teljesítő csapat egyikétől most elköszönünk.

Remekül hajrázók ifjú titánok

Utolsóként a mai (pontosabban nálunk már vasárnap hajnali) főműsoridős meccsre térünk ki, ahol a liga következő 10-15 évének meghatározó irányítói vezetik csatába együttesüket.

Trevor Lawrence a gyengébb első éve után Doug Pedersonnal megindult felfelé, a Jaguars viszont október végére ötmeccses zakószériába került, a pihenőhetet pedig 3–7-tel kezdte. A zárás rendkívül erős lett, az utolsó hét meccsből hat siker jött, ezzel a már 7–3-mal is álló Titanst megelőzve csoportgyőztes lett. Érdekesség, hogy ebben az idényben két csapat is bejutott tehát a rájátszásba úgy, hogy volt egy ötmeccses győzelmi, valamint egy ötmeccses zakószériája is!

A Chargers sem mindig állt fényesen, bár negatív mérlege épp csak a Jaguars elleni veresége után volt (1–2), ezzel együtt a december elején 6–6-ra állt. Ezután viszont beindult a gépezet, négy sikerrel biztossá vált a rájátszás, az utolsó körben pedig a Broncos elleni vereség sem számított.

Emeljük ki itt is az irányítót, Justin Herbert 4739 yardjánál csupán egy játékos passzolt többet az alapszakaszban.

A pihenők

Méghozzá az egyik pihenő gárda, a Kansas City Chiefs irányítója, Patrick Mahomes, aki 5250 yardig jutott, karrierje során másodszor átlépve az 5000-es határt, amire korábban csak Drew Brees (5) és Tom Brady (2) volt képes.

Mahomes döbbenetes szériáját próbálja fenntartani: kezdőként minden idényben eljutott a konferenciadöntőig, két hosszabbításos vereség mellett kétszer jutott Super Bowlba, ebből egyet nyert meg.

A Főnökök az első hat meccsből a Coltstól és a Billstől is kikaptak, ezt követően viszont csak a Bengalstól (igaz, a Cincinnati 2022-ben háromszor is két vállra fektette az együttest!), így 14–3-as mérleggel nyerte meg az AFC-t.

Az NFC-ben a Philadelphia Eagles kissé ellentétes úton jutott el ugyaneddig, hiszen az első nyolc meccsét mind behúzta, és a karácsonyi meccsekig 13–1-gyel állt, mielőtt kétszer is kikapott volna az együttes, így az utolsó fordulóban még az első kiemelés is kérdéses volt. A pihentető Giants ellen azért meglett a siker, így a pihenőhét is.

Fontos megjegyzés ugyanakkor, hogy az idényben 3701 yardot és 22 TD-t passzoló, 760 yardot és 13 TD-t futó Jalen Hurts épp azon a két meccsen nem léphetett pályára, amikor a két vereség jött, vagyis vele az együttes mérlege 14–1!

Miles Sanders 1269 yardot és 11 TD-t tett a közösbe, a 477 szerzett pont a Chiefs 496-os termése mögött a második legjobb volt, a védelemben pedig döbbenetes módon Haason Reddick (16), Brandon Graham, Javon Hargrave és Josh Sweat (11) is két számjegyű sackkel zárt, a 70-es össztermés toronymagasan a legjobb volt az NFL-ben, a meccsenként engedett 301,5 yard pedig a liga második legjobb mutatója volt.

Melyik csapat nyeri meg az NFL 2022–2023-as idényét? Kansas City Chiefs

Buffalo Bills

Cincinnati Bengals

Jacksonville Jaguars

Los Angeles Chargers

Baltimore Ravens

Miami Dolphins

Philadelphia Eagles

San Francisco 49ers

Minnesota Vikings

Tampa Bay Buccaneers

Dallas Cowboys

New York Giants

Seattle Seahawks

(Borítókép: Kevin Mazur/MG19/Getty Images for The Met Museum/Vogue)